Всё ещё радуетесь божьей коровке? Этот вид может уничтожить весь огород

5:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Божья коровка — одно из самых узнаваемых и любимых насекомых, которое ассоциируется с добром, детскими считалками и защитой сада от вредителей. Ее яркий окрас служит предупреждением для хищников: "Я несъедобная!". Однако не все божьи коровки одинаково полезны. В то время как привычные нам красные насекомые с черными точками уничтожают тлю и других вредителей, на Дальнем Востоке проживает их коварная "родственница" — двадцативосьмиточечная божья коровка, или эпиляхна, которая уничтожает урожай.

Фото: Wikipedia by Gilles San Martin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ божья коровка

Как эпиляхна захватила Дальний Восток

Эпиляхна, или Henosepilachna vigintioctomaculata, происходит из Азии. Она широко распространена в Китае, Японии и Корее, но на Дальний Восток попала еще в конце XIX — начале XX века. Со временем ее популяция начала быстро расти из-за теплого и влажного климата региона.

В отличие от обычных божьих коровок, которые питаются тлей и паутинными клещами, эпиляхна — вредитель пасленовых и бахчевых культур. Ее появление в огороде — тревожный знак, ведь насекомое способно за короткое время нанести серьезный ущерб посевам.

Как распознать вредителя

Двадцативосьмиточечную божью коровку легко спутать с полезными видами, но есть несколько отличительных признаков:

Окрас : у эпиляхны бледно-оранжевые или коричневатые крылья с двадцатью восьмью черными точками. Обычные божьи коровки имеют ярко-красный окрас с меньшим количеством пятен.

: у эпиляхны бледно-оранжевые или коричневатые крылья с двадцатью восьмью черными точками. Обычные божьи коровки имеют ярко-красный окрас с меньшим количеством пятен. Форма тела : она более округлая и выпуклая, чем у привычных нам насекомых.

: она более округлая и выпуклая, чем у привычных нам насекомых. Питание: если обычные божьи коровки поедают вредителей, то эпиляхна ест листья картофеля, помидоров и других растений.

Чем опасна эпиляхна

Эпиляхна наносит двойной удар по огороду.

Физическое уничтожение растений

Взрослые особи и личинки выедают листья картофеля, томатов, баклажанов, физалиса, перца и других растений.

Они оставляют после себя только прожилки, из-за чего кусты быстро погибают.

Это не только снижает урожайность, но и ослабляет растения, делая их уязвимыми для болезней.

Перенос вирусов

Эпиляхна является переносчиком вирусных заболеваний, которые вызывают деформацию листьев и плодов.

Из-за этого картофельные клубни становятся мелкими, менее крахмалистыми и непригодными для хранения.

Вирусы могут поражать не только пасленовые, но и огурцы, тыквы, фасоль.

Почему с эпиляхной так сложно бороться

Эпиляхна очень плодовита. Одна самка за сезон откладывает до 600 яиц, из которых уже через 5-7 дней появляются личинки. Они обладают невероятным аппетитом и могут уничтожить целые грядки за считанные дни.

Основная проблема борьбы с эпиляхной заключается в том, что традиционные методы неэффективны:

Полезные божьи коровки и златоглазки не могут справиться с эпиляхной, так как они не охотятся на растения.

Многие химические препараты убивают не только эпиляхну, но и полезных насекомых, что нарушает экосистему.

Насекомое обладает хорошей адаптацией к погодным условиям, переживает суровые зимы и быстро размножается.

Как защитить огород от эпиляхны

Хотя борьба с этим вредителем сложна, существуют эффективные способы защиты растений:

Сбор насекомых вручную

Если эпиляхны в огороде немного, можно собирать жуков и их личинок вручную и уничтожать.

Опытные огородники рекомендуют погружать их в мыльную воду, чтобы они не смогли выбраться.

Посадка отпугивающих растений

Настурция, календула, чеснок и лук отпугивают эпиляхну, поэтому их стоит высаживать рядом с пасленовыми.

Использование народных средств

Настойка из чеснока, луковой шелухи и мыла может помочь сдерживать нашествие вредителей.

Также эффективен раствор из древесной золы и горчицы.

Обработка инсектицидами

В случаях массового поражения применяют специальные химические препараты.

Но использовать их нужно с осторожностью, чтобы не навредить полезным насекомым.

Осенняя уборка и перекопка почвы

Эпиляхна зимует в верхних слоях почвы и растительных остатках, поэтому перекопка грядок помогает уничтожить зимующих особей.

Важно сжигать пораженные листья и ботву, чтобы вредители не смогли перезимовать.

Хотя большинство божьих коровок приносят пользу, эпиляхна является опасным вредителем, который может уничтожить урожай. На Дальнем Востоке огородники вынуждены бороться с ней так же, как с колорадским жуком. Чтобы защитить посевы, важно уметь отличать вредную божью коровку от полезной и применять комплексные меры борьбы.

Божья коровка — не всегда символ удачи. Иногда она может стать главным врагом огородника.

Уточнения

Картофельная коровка или двадцативосьмиточечная картофельная коровка, или 28 пятнистая картофельная коровка, или двадцативосьмипятнистая коровка (лат. Henosepilachna vigintioctomaculata) — вид жуков рода Epilachna из семейства божьи коровки.

