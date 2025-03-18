Гигантские крысы в подвалах: пугающая реальность или миф желтой прессы

5:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В 90-х по городам ходили страшилки о гигантских крысах, которые якобы вылезали из канализаций и подвалов. Желтые газеты тиражировали истории о грызунах размером с собаку, а люди уверяли, что встречали их лично. Эти байки заполонили телевидение, печатные издания и даже детские страшилки.

Фото: Wikimedia Commons by Fulvio Spada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ крысы

Но насколько велика правда в этих рассказах? Действительно ли крысы могут вырастать до гигантских размеров, или это всего лишь миф, родившийся в эпоху сенсационных заголовков?

Реальные размеры крыс

На самом деле, крысы могут быть крупнее, чем многие представляют, но их размеры ограничены биологическими особенностями.

Обычные городские крысы (пасюки)

Длина до 25-30 см (без хвоста).

Вес 250-500 грамм, но некоторые особи достигают 700-800 грамм.

Домашние декоративные крысы

Самцы могут вырастать до 600-900 грамм.

При хорошем уходе некоторые питомцы достигают 1-1,2 кг.

Самые большие крысы

Гамбийская сумчатая крыса (из Африки): крупнейший представитель крысиного семейства. Длина тела — до 45 см, вес — 1,5-2 кг.

(из Африки): крупнейший представитель крысиного семейства. Длина тела — до 45 см, вес — 1,5-2 кг. Крыса Босави: гигантский вид, обнаруженный в 2009 году в Папуа-Новой Гвинее. Длина — 82 см (включая хвост), вес — около 1,5 кг.

Это впечатляющие размеры, но даже они далеки от городских легенд о мутантах весом в 10-20 кг.

Почему некоторые крысы вырастают больше обычного

Не все крысы одинаковые. Разница в размерах может быть связана с рядом факторов:

Генетика: некоторые популяции изначально крупнее из-за эволюционного отбора.

некоторые популяции изначально крупнее из-за эволюционного отбора. Рацион: чем больше еды доступно, тем крупнее особи. В канализациях и мусорных баках крысы находят богатые источники питания.

чем больше еды доступно, тем крупнее особи. В канализациях и мусорных баках крысы находят богатые источники питания. Доступ к воде: влажная среда способствует росту и размножению.

влажная среда способствует росту и размножению. Отсутствие естественных врагов: если кошек мало, а отраву используют редко, крысы спокойно растут и размножаются.

Крысы размером с собаку — это миф

Разговоры о грызунах размером с пса — явное преувеличение. Даже самые крупные крысы в мире не весят больше 2 кг, а крысы-пасюки, которых мы встречаем в городах, редко превышают 800-900 грамм.

Однако, если обычная крыса заполучит неограниченный доступ к пище, она действительно может стать больше среднестатистических размеров. Особенно это касается домашних декоративных пород — такие питомцы нередко набирают более 1 кг.

Почему же люди верят в легенду о гигантских крысах

Психология страха: крысы вызывают у многих людей отвращение и страх. В темном подвале испуганный человек может воспринять обычного пасюка как огромного зверя.

крысы вызывают у многих людей отвращение и страх. В темном подвале испуганный человек может воспринять обычного пасюка как огромного зверя. Слухи и преувеличения: один человек рассказывает, что видел "огромную крысу", другой передает историю, добавляя детали. Так формируется миф.

один человек рассказывает, что видел "огромную крысу", другой передает историю, добавляя детали. Так формируется миф. Фильмы и СМИ: кинематограф часто использует образы мутировавших крыс, что усиливает эффект.

А могут ли крысы напасть на человека

Хотя крысы не стремятся нападать на людей, вынужденные обстоятельства могут сделать их агрессивными.

Когда крыса может укусить

Если она ранена или напугана.

При попытке поймать ее руками.

Если ей не хватает еды и воды.

Если человек случайно наступил на нее или зажал в угол.

Большинство укусов происходит при контакте с больными или загнанными в угол особями. В редких случаях крысы могут атаковать спящих людей, если в помещении много особей и не хватает пищи.

Важно: укусы крыс могут быть опасны, так как животные переносят инфекции, вирусы и паразитов. В случае укуса необходимо срочно обработать рану и обратиться к врачу.

Как бороться с крысами

Если в вашем доме или подъезде завелись крысы, нужно действовать быстро:

Не оставлять еду в открытом доступе: мусорные ведра должны быть плотно закрыты.

мусорные ведра должны быть плотно закрыты. Закрывать все щели и дыры: крысы могут пролезать даже в небольшие отверстия.

крысы могут пролезать даже в небольшие отверстия. Использовать ловушки и ультразвуковые отпугиватели: современные устройства могут быть эффективными.

современные устройства могут быть эффективными. Обратиться в санитарную службу: если крысы уже обосновались в подвале, требуется профессиональная дератизация.

Вывод: реальность против мифов

Крысы не могут вырастать до 10-килограммовых мутантов.

Максимальный вес обычной крысы — около 1 кг, редкие виды могут достигать 1,5-2 кг.

Легенды о крысах-гигантах чаще всего — преувеличенные страхи.

Крысы могут представлять опасность, если их становится слишком много в одном месте.

Так что если вы слышали истории о крысах размером с теленка, можете смело воспринимать их как городские мифы. Однако это не значит, что не стоит контролировать численность этих грызунов — они могут стать серьезной проблемой, если им позволить бесконтрольно размножаться.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

