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Гигантские крысы в подвалах: пугающая реальность или миф желтой прессы

5:35
Зоосфера

В 90-х по городам ходили страшилки о гигантских крысах, которые якобы вылезали из канализаций и подвалов. Желтые газеты тиражировали истории о грызунах размером с собаку, а люди уверяли, что встречали их лично. Эти байки заполонили телевидение, печатные издания и даже детские страшилки.

крысы
Фото: Wikimedia Commons by Fulvio Spada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
крысы

Но насколько велика правда в этих рассказах? Действительно ли крысы могут вырастать до гигантских размеров, или это всего лишь миф, родившийся в эпоху сенсационных заголовков?

Реальные размеры крыс

На самом деле, крысы могут быть крупнее, чем многие представляют, но их размеры ограничены биологическими особенностями.

Обычные городские крысы (пасюки)

  • Длина до 25-30 см (без хвоста).
  • Вес 250-500 грамм, но некоторые особи достигают 700-800 грамм.

Домашние декоративные крысы

  • Самцы могут вырастать до 600-900 грамм.
  • При хорошем уходе некоторые питомцы достигают 1-1,2 кг.

Самые большие крысы

  • Гамбийская сумчатая крыса (из Африки): крупнейший представитель крысиного семейства. Длина тела — до 45 см, вес — 1,5-2 кг.
  • Крыса Босави: гигантский вид, обнаруженный в 2009 году в Папуа-Новой Гвинее. Длина — 82 см (включая хвост), вес — около 1,5 кг.

Это впечатляющие размеры, но даже они далеки от городских легенд о мутантах весом в 10-20 кг.

Почему некоторые крысы вырастают больше обычного

Не все крысы одинаковые. Разница в размерах может быть связана с рядом факторов:

  • Генетика: некоторые популяции изначально крупнее из-за эволюционного отбора.
  • Рацион: чем больше еды доступно, тем крупнее особи. В канализациях и мусорных баках крысы находят богатые источники питания.
  • Доступ к воде: влажная среда способствует росту и размножению.
  • Отсутствие естественных врагов: если кошек мало, а отраву используют редко, крысы спокойно растут и размножаются.

Крысы размером с собаку — это миф

Разговоры о грызунах размером с пса — явное преувеличение. Даже самые крупные крысы в мире не весят больше 2 кг, а крысы-пасюки, которых мы встречаем в городах, редко превышают 800-900 грамм.

Однако, если обычная крыса заполучит неограниченный доступ к пище, она действительно может стать больше среднестатистических размеров. Особенно это касается домашних декоративных пород — такие питомцы нередко набирают более 1 кг.

Почему же люди верят в легенду о гигантских крысах

  • Психология страха: крысы вызывают у многих людей отвращение и страх. В темном подвале испуганный человек может воспринять обычного пасюка как огромного зверя.
  • Слухи и преувеличения: один человек рассказывает, что видел "огромную крысу", другой передает историю, добавляя детали. Так формируется миф.
  • Фильмы и СМИ: кинематограф часто использует образы мутировавших крыс, что усиливает эффект.

А могут ли крысы напасть на человека

Хотя крысы не стремятся нападать на людей, вынужденные обстоятельства могут сделать их агрессивными.

Когда крыса может укусить

  • Если она ранена или напугана.
  • При попытке поймать ее руками.
  • Если ей не хватает еды и воды.
  • Если человек случайно наступил на нее или зажал в угол.

Большинство укусов происходит при контакте с больными или загнанными в угол особями. В редких случаях крысы могут атаковать спящих людей, если в помещении много особей и не хватает пищи.

Важно: укусы крыс могут быть опасны, так как животные переносят инфекции, вирусы и паразитов. В случае укуса необходимо срочно обработать рану и обратиться к врачу.

Как бороться с крысами

Если в вашем доме или подъезде завелись крысы, нужно действовать быстро:

  • Не оставлять еду в открытом доступе: мусорные ведра должны быть плотно закрыты.
  • Закрывать все щели и дыры: крысы могут пролезать даже в небольшие отверстия.
  • Использовать ловушки и ультразвуковые отпугиватели: современные устройства могут быть эффективными.
  • Обратиться в санитарную службу: если крысы уже обосновались в подвале, требуется профессиональная дератизация.

Вывод: реальность против мифов

  • Крысы не могут вырастать до 10-килограммовых мутантов.
  • Максимальный вес обычной крысы — около 1 кг, редкие виды могут достигать 1,5-2 кг.
  • Легенды о крысах-гигантах чаще всего — преувеличенные страхи.
  • Крысы могут представлять опасность, если их становится слишком много в одном месте.

Так что если вы слышали истории о крысах размером с теленка, можете смело воспринимать их как городские мифы. Однако это не значит, что не стоит контролировать численность этих грызунов — они могут стать серьезной проблемой, если им позволить бесконтрольно размножаться.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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