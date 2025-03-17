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Можно ли приручить дикого ежика? Развенчиваем мифы

1:34
Зоосфера

Милый и забавный ёжик часто вызывает желание забрать его домой. Особенно если встретить его на даче или в деревне. Но подходит ли это животное для жизни в квартире?

Собака и еж
Фото: openverse.org by etrenard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Собака и еж

Стоит ли забирать дикого ёжика домой?

Забирать дикого ежика из природы — плохая идея. Животное привыкло к свободе, и жизнь в неволе станет для него стрессом. К тому же дикие ежи могут быть переносчиками паразитов и болезней.

Если хотите завести ежика, лучше обратиться к заводчикам, которые разводят домашних африканских карликовых ежей. Эти питомцы дружелюбны, быстро привыкают к людям и хорошо адаптируются к домашним условиям.

Особенности содержания ежика дома

  1. Просторная клетка или вольер. Несмотря на маленький размер, ежи активны и любят исследовать территорию. Безопасное пространство — залог их комфорта.
  2. Ограниченный выгул. Если выпускаете питомца из клетки, следите за ним — ежики могут забираться в труднодоступные места.
  3. Рацион с преобладанием белковой пищи. В природе они питаются насекомыми и мелкими грызунами, поэтому в домашних условиях им нужно давать мясо.
  4. Постоянный доступ к воде. Как и любому животному, ёжику необходима свежая питьевая вода.

Домашний ёжик — это забавный и любознательный питомец, но он требует особого подхода. Прежде чем заводить его, важно изучить все нюансы ухода.

Уточнения

Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных (Eulipotyphla, или Lipotyphla).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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