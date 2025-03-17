Можно ли приручить дикого ежика? Развенчиваем мифы

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Милый и забавный ёжик часто вызывает желание забрать его домой. Особенно если встретить его на даче или в деревне. Но подходит ли это животное для жизни в квартире?

Фото: openverse.org by etrenard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Собака и еж

Стоит ли забирать дикого ёжика домой?

Забирать дикого ежика из природы — плохая идея. Животное привыкло к свободе, и жизнь в неволе станет для него стрессом. К тому же дикие ежи могут быть переносчиками паразитов и болезней.

Если хотите завести ежика, лучше обратиться к заводчикам, которые разводят домашних африканских карликовых ежей. Эти питомцы дружелюбны, быстро привыкают к людям и хорошо адаптируются к домашним условиям.

Особенности содержания ежика дома

Просторная клетка или вольер. Несмотря на маленький размер, ежи активны и любят исследовать территорию. Безопасное пространство — залог их комфорта. Ограниченный выгул. Если выпускаете питомца из клетки, следите за ним — ежики могут забираться в труднодоступные места. Рацион с преобладанием белковой пищи. В природе они питаются насекомыми и мелкими грызунами, поэтому в домашних условиях им нужно давать мясо. Постоянный доступ к воде. Как и любому животному, ёжику необходима свежая питьевая вода.

Домашний ёжик — это забавный и любознательный питомец, но он требует особого подхода. Прежде чем заводить его, важно изучить все нюансы ухода.

Уточнения

Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных (Eulipotyphla, или Lipotyphla).

