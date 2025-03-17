Можно ли приручить дикого ежика? Развенчиваем мифы

Милый и забавный ёжик часто вызывает желание забрать его домой. Особенно если встретить его на даче или в деревне. Но подходит ли это животное для жизни в квартире?
Забирать дикого ежика из природы — плохая идея. Животное привыкло к свободе, и жизнь в неволе станет для него стрессом. К тому же дикие ежи могут быть переносчиками паразитов и болезней.
Если хотите завести ежика, лучше обратиться к заводчикам, которые разводят домашних африканских карликовых ежей. Эти питомцы дружелюбны, быстро привыкают к людям и хорошо адаптируются к домашним условиям.
Домашний ёжик — это забавный и любознательный питомец, но он требует особого подхода. Прежде чем заводить его, важно изучить все нюансы ухода.
Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных (Eulipotyphla, или Lipotyphla).
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?