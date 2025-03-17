Ваша кошка метит мебель? 5 причин и способы решения проблемы

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вам казалось, что только коты оставляют пахучие метки, спешим разубедить: кошки тоже могут метить стены, мебель, двери и даже вашу одежду. Такое поведение часто вызывает раздражение у владельцев, но наказывать питомицу — не выход. Главное — понять причину и действовать правильно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивый кот

Почему кошка метит?

Перед тем как бороться с проблемой, важно разобраться, что ее вызывает.

Ревность и месть. Обида на хозяина или конкуренция с другими животными может спровоцировать метки. Если в доме несколько кошек, одна из них может демонстрировать лидерство, помечая территорию.

Обида на хозяина или конкуренция с другими животными может спровоцировать метки. Если в доме несколько кошек, одна из них может демонстрировать лидерство, помечая территорию. Период течки. Часто кошки метят входную дверь во время течки или после стерилизации, пока гормональный фон не нормализуется. Варианты решения: либо стерилизация (если не была проведена), либо сведение с котом.

Часто кошки метят входную дверь во время течки или после стерилизации, пока гормональный фон не нормализуется. Варианты решения: либо стерилизация (если не была проведена), либо сведение с котом. Стресс от перемен. Переезд, новая мебель или даже перестановка могут вызвать тревогу. Запахи становятся незнакомыми, и кошка метит их, чтобы "обозначить" территорию.

Как отучить кошку метить?

Правильно убирайте метки. Обычные моющие средства не помогут — лучше использовать раствор уксуса или лимонную кислоту. Эти запахи перебивают аромат кошачьих меток и действуют как отпугиватель. Используйте натуральные ароматизаторы. Кошки не любят запах цитрусовых, поэтому эфирные масла лимона или апельсина помогут защитить мебель и двери. Применяйте отпугивающие средства. В зоомагазинах продаются специальные спреи, которые делают поверхность непривлекательной для питомца. Заставьте кошку испугаться. Если метка происходит на ваших глазах, можно громко хлопнуть в ладоши, позвонить ключами или свистнуть. Резкий звук создаст ассоциацию, что такое поведение — нежелательно. Используйте острые запахи. Если другие методы не помогли, попробуйте посыпать место молотым перцем — кошке будет неприятно повторять метку. Следите за чистотой лотка. Грязный туалет может стать причиной отказа от его использования.

Если кошка вдруг начала метить без видимых причин и при этом стала вялой, раздражительной или прячется — стоит показать ее ветеринару. Иногда такое поведение связано с болями или заболеваниями мочеполовой системы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

