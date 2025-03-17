Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устали от залысин? Эти 5 натуральных ингредиентов сделают чудо с вашими волосами
Экономия на ремонте без потерь: 5 рабочих способов снизить затраты
Можно ли приручить дикого ежика? Развенчиваем мифы
Разговорчивый питомец: как выбрать попугая и научить его говорить
ТОП-5 самых экономичных грузовиков СССР
Герои на сцене: лауреаты Премии Золотой Граммофон отметили 80-летие Победы
Шкаф мечты: как организовать хранение, чтобы вещи не пропадали в его глубинах
Иностранки разгромили офис в Таиланде: вот что привело туристок в бешенство
Натуральная защита от простуд: фрукт, который укрепит вашу иммунную систему

Ваша кошка метит мебель? 5 причин и способы решения проблемы

2:35
Зоосфера

Если вам казалось, что только коты оставляют пахучие метки, спешим разубедить: кошки тоже могут метить стены, мебель, двери и даже вашу одежду. Такое поведение часто вызывает раздражение у владельцев, но наказывать питомицу — не выход. Главное — понять причину и действовать правильно.

Красивый кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивый кот

Почему кошка метит?

Перед тем как бороться с проблемой, важно разобраться, что ее вызывает.

  • Ревность и месть. Обида на хозяина или конкуренция с другими животными может спровоцировать метки. Если в доме несколько кошек, одна из них может демонстрировать лидерство, помечая территорию.
  • Период течки. Часто кошки метят входную дверь во время течки или после стерилизации, пока гормональный фон не нормализуется. Варианты решения: либо стерилизация (если не была проведена), либо сведение с котом.
  • Стресс от перемен. Переезд, новая мебель или даже перестановка могут вызвать тревогу. Запахи становятся незнакомыми, и кошка метит их, чтобы "обозначить" территорию.

Как отучить кошку метить?

  1. Правильно убирайте метки. Обычные моющие средства не помогут — лучше использовать раствор уксуса или лимонную кислоту. Эти запахи перебивают аромат кошачьих меток и действуют как отпугиватель.
  2. Используйте натуральные ароматизаторы. Кошки не любят запах цитрусовых, поэтому эфирные масла лимона или апельсина помогут защитить мебель и двери.
  3. Применяйте отпугивающие средства. В зоомагазинах продаются специальные спреи, которые делают поверхность непривлекательной для питомца.
  4. Заставьте кошку испугаться. Если метка происходит на ваших глазах, можно громко хлопнуть в ладоши, позвонить ключами или свистнуть. Резкий звук создаст ассоциацию, что такое поведение — нежелательно.
  5. Используйте острые запахи. Если другие методы не помогли, попробуйте посыпать место молотым перцем — кошке будет неприятно повторять метку.
  6. Следите за чистотой лотка. Грязный туалет может стать причиной отказа от его использования.

Если кошка вдруг начала метить без видимых причин и при этом стала вялой, раздражительной или прячется — стоит показать ее ветеринару. Иногда такое поведение связано с болями или заболеваниями мочеполовой системы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Подтягиваться больше 20 раз, а не застревать на 12: метод, который используют спецназовцы
Новости спорта
Подтягиваться больше 20 раз, а не застревать на 12: метод, который используют спецназовцы Аудио 
Нас ждет потоп: NASA бьет тревогу из-за мирового океана
Наука и техника
Нас ждет потоп: NASA бьет тревогу из-за мирового океана Аудио 
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Садоводство, цветоводство
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Разгром в Курской области: украинские солдаты описывают своё бегство как фильм ужасов Дмитрий Плотников В память о фронтовом лётчике Валентине Ежове: как воевал и писал сценарий Баллады о солдате Анжела Якубовская Трамп начал масштабную военную операцию против Йемена. Каковы её перспективы? Любовь Степушова
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Последние материалы
Экономия на ремонте без потерь: 5 рабочих способов снизить затраты
Можно ли приручить дикого ежика? Развенчиваем мифы
Разговорчивый питомец: как выбрать попугая и научить его говорить
ТОП-5 самых экономичных грузовиков СССР
Герои на сцене: лауреаты Премии Золотой Граммофон отметили 80-летие Победы
Шкаф мечты: как организовать хранение, чтобы вещи не пропадали в его глубинах
Иностранки разгромили офис в Таиланде: вот что привело туристок в бешенство
В память о фронтовом лётчике Валентине Ежове: как воевал и писал сценарий Баллады о солдате
Натуральная защита от простуд: фрукт, который укрепит вашу иммунную систему
Супермодель раскрыла секрет идеальных ног и подтянутых рук: как она тренируется?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.