Бойцовские породы собак, которые могут напасть на хозяина — будьте осторожны

2:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые собаки требуют не только опытного хозяина, но и профессионального воспитания. Это особенно актуально для пород с бойцовским прошлым — их разводили для побед в схватках, а значит, агрессия у них заложена на генетическом уровне.

Фото: Wikipedia by https://pixabay.com/pt/users/947051-947051/, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Английский мастиф

Какие породы собак могут представлять опасность, если их неправильно воспитывать?

1. Волкособ — смесь волка и овчарки

Эта порода получилась в результате скрещивания дикого волка и немецкой овчарки. Унаследовав силу и выносливость предков, волкособы могут проявлять как доминирующий, так и трусливый характер.

Если щенок с детства не признает в вас лидера, со временем он начнет проявлять агрессию. Волкособы обладают высокой самостоятельностью и способны нападать на человека при недостатке воспитания.

2. Питбуль — собака с бойцовым прошлым

Все бойцовские породы обладают склонностью к агрессии — это заложено в их генетике. Питбулей разводили для поединков, но позже заметили, что эти собаки могут быть ласковыми и преданными.

Чтобы питбуль стал спокойным и дружелюбным, необходима тщательная работа с кинологом. Без правильного воспитания животное может стать опасным, особенно в руках неопытного владельца.

3. Неаполитанский мастиф — мощный охранник

Эта порода известна не только внушительными размерами, но и непростым характером. Мастифы могут быть отличными охранниками, но без воспитания превращаются в неконтролируемую угрозу.

Из-за своей силы и веса мастиф может нанести серьезные травмы. Поэтому для их дрессировки требуется профессиональный кинолог, который научит собаку дисциплине и послушанию.

4. Аргентинский дог — прирожденный боец

Эта порода выводилась специально для собачьих боев, что сказывается на ее характере. Аргентинские доги обладают доминантным поведением и склонностью к агрессии.

Чтобы собака не представляла угрозы, ей необходимо давать большие физические нагрузки. Важно, чтобы животное тратило энергию в мирном русле, иначе оно может проявлять агрессию.

5. Тоса-ину — японский боец с особыми правилами

Эта японская порода до сих пор участвует в собачьих поединках на своей родине, где к ней относятся с большим почетом.

Тоса-ину обладает высокой агрессивностью и боевым инстинктом, поэтому в ряде стран владельцу такой собаки требуется специальное разрешение. Без строгой дисциплины и контроля собака может представлять серьезную угрозу окружающим.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

