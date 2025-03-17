Руки в царапинах? Вот почему котенок вас кусает и как это исправить

2:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Котенок превращает ваши руки в тренировочный манекен для охоты? Это не каприз и не признак злости, а естественные инстинкты. Главное — научиться корректировать поведение, не травмируя психику питомца.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка и ребёнок

Почему котенок кусается?

Маленькие хищники от природы запрограммированы на охоту. В дикой среде они тренируются на братьях и сестрах, а в домашних условиях — на хозяевах. Кусание — это не проявление агрессии, а способ познавать мир. Однако, если вовремя не скорректировать поведение, привычка может закрепиться.

Что делать, если котенок кусается?

Не дергайте руку. Если котенок впился в вас зубами, не делайте резких движений. Это только усилит азарт и побудит его сжать челюсти сильнее. Лучше расслабьте ладонь — питомцу станет неинтересно, и он сам разожмет зубы. Используйте игрушки. Игры с руками провоцируют укусы. Замените их на удочки, мячики или мягкие игрушки. Пусть малыш учится "охотиться" на предметы, а не на вас. Прекращайте игру сразу после укуса. Перестаньте взаимодействовать, отвернитесь или выйдите из комнаты. Со временем котенок поймет, что укус — сигнал к окончанию веселья. Опрыскивание водой. Некоторые владельцы используют распылитель, чтобы прервать атаку. Но метод работает только при мгновенной реакции — если задержитесь, питомец не поймет связь между укусом и наказанием. Не тискайте и не раздражайте котенка. Ласки против воли, дергание за хвост или агрессивные игры могут вызвать стресс и защитную агрессию.

Как предотвратить ночные атаки?

Котята часто кусают ноги хозяина под одеялом — это всего лишь охотничий рефлекс. Чтобы снизить активность, уделите 10-15 минут на подвижные игры перед сном. После игры накормите питомца — сытый хищник скорее заснет.

Если ночью котенок требует внимания, игнорируйте его. Даже негативная реакция воспринимается как продолжение игры. Постепенно он усвоит, что ночное время не для развлечений.

Главное правило воспитания

Будьте терпеливы и последовательны. Не кричите, не бейте, не запирайте котенка в отдельной комнате. Животные учатся на последовательных реакциях, а не на наказаниях. Со временем питомец перестанет видеть в вас "жертву" и начнет доверять.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

