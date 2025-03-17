Руки в царапинах? Вот почему котенок вас кусает и как это исправить

Котенок превращает ваши руки в тренировочный манекен для охоты? Это не каприз и не признак злости, а естественные инстинкты. Главное — научиться корректировать поведение, не травмируя психику питомца.
Маленькие хищники от природы запрограммированы на охоту. В дикой среде они тренируются на братьях и сестрах, а в домашних условиях — на хозяевах. Кусание — это не проявление агрессии, а способ познавать мир. Однако, если вовремя не скорректировать поведение, привычка может закрепиться.
Котята часто кусают ноги хозяина под одеялом — это всего лишь охотничий рефлекс. Чтобы снизить активность, уделите 10-15 минут на подвижные игры перед сном. После игры накормите питомца — сытый хищник скорее заснет.
Если ночью котенок требует внимания, игнорируйте его. Даже негативная реакция воспринимается как продолжение игры. Постепенно он усвоит, что ночное время не для развлечений.
Будьте терпеливы и последовательны. Не кричите, не бейте, не запирайте котенка в отдельной комнате. Животные учатся на последовательных реакциях, а не на наказаниях. Со временем питомец перестанет видеть в вас "жертву" и начнет доверять.
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