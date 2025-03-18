Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черви, пакуйте чемоданы: малинник больше не ваш — 4 простых хитрости
Новая технология позволяет читать древние письма, не касаясь их
Царапины и сколы на ламинате: исправляем за пару минут
Снег растаял, а опасности остались — что превращает весну в сезон аварий
Смайлик вместо автографа: как болезнь глаз изменила жизнь Элтона Джона
Они задыхались, но выжили: военные врачи придумали, как очистить участников штурма Суджи от ядовитых веществ
Пять детей и взрослый мужчина: как маленький пожар привел к большой трагедии в Башкирии
Неприлично и недостоверно: адвокат Добровинский высказался о слухах вокруг развода Алсу
Не рви заусенцы: как убрать кутикулу правильно, чтобы не было воспалений и неровных ногтей

Парашютисты поневоле: почему кошки выпрыгивают из окон и как их спасти

2:42
Зоосфера

Кошки обожают окна — они могут часами сидеть на подоконнике, наблюдая за происходящим на улице. Однако эта привычка часто становится причиной несчастных случаев. Ветеринары даже называют таких пациентов "парашютистами".

Кот на подоконнике
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот на подоконнике

Почему же питомцы выпрыгивают из окон, рискуя жизнью? Оказывается, у них есть три главные причины.

1. Охотничий инстинкт

Кошка видит птичку, бабочку или просто движение на улице — и срабатывает рефлекс. В попытке догнать добычу она может поскользнуться и сорваться вниз. Особенно опасны гладкие пластиковые подоконники и узкие балконные перила.

Как избежать:

  • Установите защитные сетки — противомоскитная не спасёт, нужна прочная конструкция.
  • Давайте питомцу больше активных игр, чтобы удовлетворить его инстинкты охотника.

2. Скука и любопытство

Домашним кошкам часто не хватает новых впечатлений. Если они не охотятся, не исследуют территорию и не общаются с сородичами, то окно становится для них единственным источником развлечений.

Как избежать:

  • Играйте с питомцем не менее часа в день — кошке нужны активные игры, а не только лежанка у окна.
  • Обеспечьте её интересными игрушками — удочками, лазерными указками, пищащими мышками.
  • Обогащайте среду — поставьте аквариум с рыбками (надёжно закрытый крышкой), кошачий лабиринт или полки для лазания.

3. Половой инстинкт

Во время гона и течки кошки теряют самоконтроль и могут выпрыгнуть в поисках партнёра. Это опасно не только падением, но и риском потеряться или пострадать на улице.

Как избежать:

  • Стерилизация и кастрация делают животных спокойнее, продлевают им жизнь и снижают риск болезней.
  • Окна и балконы должны быть надёжно закрыты, особенно в опасные периоды.

Как предотвратить несчастные случаи?

  • Ставьте защитные сетки — москитная не спасёт, нужна прочная конструкция или решётка.
  • Избегайте вертикального проветривания! Кошки застревают в створке окна, получая тяжёлые травмы.
  • Делайте окно менее привлекательным — можно создать уютное место для сна, поставить кормушку или игрушки.
  • Выгуливайте кошку на шлейке — это снизит её интерес к уличному миру.

Если кошка всё-таки упала, срочно несите её к ветеринару, даже если внешне она выглядит невредимой! Внутренние травмы могут проявиться не сразу.

Берегите своих питомцев!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Экономика и бизнес
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток Аудио 
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает
Садоводство, цветоводство
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает Аудио 
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Новости спорта
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Тайна древней крепости: загадка смерти солдат Хань раскрыта — шокирующие подробности Игорь Буккер Сводка с фронта: наёмники в панике бегут с Курского фронта, армия РФ наступает на Запорожье Дмитрий Плотников В память о фронтовом лётчике Валентине Ежове: как воевал и писал сценарий Баллады о солдате Анжела Якубовская
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
Последние материалы
Они задыхались, но выжили: военные врачи придумали, как очистить участников штурма Суджи от ядовитых веществ
Пять детей и взрослый мужчина: как маленький пожар привел к большой трагедии в Башкирии
Неприлично и недостоверно: адвокат Добровинский высказался о слухах вокруг развода Алсу
Не рви заусенцы: как убрать кутикулу правильно, чтобы не было воспалений и неровных ногтей
Как сделать пожелтевший тюль снова белоснежным? Этот метод вас удивит
Сидячая работа убивает вашу спину: как быстро спасти поясницу
Дороже и дольше: в России назвали самые болезненные санкции
В машине мороз, а двигатель горячий? Разбираемся, где пропадает тепло
Недостаток движения замедляет ваш прогресс: как разогнать метаболизм
Виллы, замки и усыпальницы: какие итальянские шедевры поражают воображение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.