Парашютисты поневоле: почему кошки выпрыгивают из окон и как их спасти

2:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки обожают окна — они могут часами сидеть на подоконнике, наблюдая за происходящим на улице. Однако эта привычка часто становится причиной несчастных случаев. Ветеринары даже называют таких пациентов "парашютистами".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот на подоконнике

Почему же питомцы выпрыгивают из окон, рискуя жизнью? Оказывается, у них есть три главные причины.

1. Охотничий инстинкт

Кошка видит птичку, бабочку или просто движение на улице — и срабатывает рефлекс. В попытке догнать добычу она может поскользнуться и сорваться вниз. Особенно опасны гладкие пластиковые подоконники и узкие балконные перила.

Как избежать:

Установите защитные сетки — противомоскитная не спасёт, нужна прочная конструкция.

Давайте питомцу больше активных игр, чтобы удовлетворить его инстинкты охотника.

2. Скука и любопытство

Домашним кошкам часто не хватает новых впечатлений. Если они не охотятся, не исследуют территорию и не общаются с сородичами, то окно становится для них единственным источником развлечений.

Как избежать:

Играйте с питомцем не менее часа в день — кошке нужны активные игры, а не только лежанка у окна.

Обеспечьте её интересными игрушками — удочками, лазерными указками, пищащими мышками.

Обогащайте среду — поставьте аквариум с рыбками (надёжно закрытый крышкой), кошачий лабиринт или полки для лазания.

3. Половой инстинкт

Во время гона и течки кошки теряют самоконтроль и могут выпрыгнуть в поисках партнёра. Это опасно не только падением, но и риском потеряться или пострадать на улице.

Как избежать:

Стерилизация и кастрация делают животных спокойнее, продлевают им жизнь и снижают риск болезней.

Окна и балконы должны быть надёжно закрыты, особенно в опасные периоды.

Как предотвратить несчастные случаи?

Ставьте защитные сетки — москитная не спасёт, нужна прочная конструкция или решётка.

Избегайте вертикального проветривания! Кошки застревают в створке окна, получая тяжёлые травмы.

Делайте окно менее привлекательным — можно создать уютное место для сна, поставить кормушку или игрушки.

Выгуливайте кошку на шлейке — это снизит её интерес к уличному миру.

Если кошка всё-таки упала, срочно несите её к ветеринару, даже если внешне она выглядит невредимой! Внутренние травмы могут проявиться не сразу.

Берегите своих питомцев!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

