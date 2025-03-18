Парашютисты поневоле: почему кошки выпрыгивают из окон и как их спасти

Кошки обожают окна — они могут часами сидеть на подоконнике, наблюдая за происходящим на улице. Однако эта привычка часто становится причиной несчастных случаев. Ветеринары даже называют таких пациентов "парашютистами".
Почему же питомцы выпрыгивают из окон, рискуя жизнью? Оказывается, у них есть три главные причины.
Кошка видит птичку, бабочку или просто движение на улице — и срабатывает рефлекс. В попытке догнать добычу она может поскользнуться и сорваться вниз. Особенно опасны гладкие пластиковые подоконники и узкие балконные перила.
Как избежать:
Домашним кошкам часто не хватает новых впечатлений. Если они не охотятся, не исследуют территорию и не общаются с сородичами, то окно становится для них единственным источником развлечений.
Как избежать:
Во время гона и течки кошки теряют самоконтроль и могут выпрыгнуть в поисках партнёра. Это опасно не только падением, но и риском потеряться или пострадать на улице.
Как избежать:
Если кошка всё-таки упала, срочно несите её к ветеринару, даже если внешне она выглядит невредимой! Внутренние травмы могут проявиться не сразу.
Берегите своих питомцев!
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.