Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит

2:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если у вас есть кошка, вы наверняка замечали: стоит вам заправить постель, как питомец тут же устраивается на ней. Или, что ещё интереснее, приходит ночью и занимает лучшее место, словно это её кровать, а не ваша.

Фото: Wikipedia by Izemeh is licensed under GNU Free Documentation License кошка прячет нос

Но почему кошки выбирают именно хозяйскую постель, если у них есть своя мягкая лежанка? Оказывается, у них на это есть вполне логичные причины.

1. Им не нравится своя лежанка

Кошки — создания, которые обожают комфорт. Они тщательно выбирают место для сна, ориентируясь на мягкость, защищённость и отсутствие сквозняков.

Если питомец регулярно спит в вашей кровати, это может значить, что его лежанка не устраивает его. Возможно, она неудобная, слишком маленькая или просто стоит в неподходящем месте.

Решение: попробуйте поставить кошачий домик в более тёплое и укромное место, подальше от шума и сквозняков.

2. Им холодно

Кошки — большие любители тепла. Они могут греться у батарей, лежать на подоконниках под солнцем и искать самое уютное место в доме.

Ваша кровать, особенно с тёплыми одеялами, становится идеальным убежищем от холода. Ткани хорошо удерживают тепло, а если в постели спит хозяин — это ещё и дополнительный источник согрева.

Если кошка особенно часто приходит к вам осенью и зимой, то, скорее всего, причина именно в этом.

3. Они скучают и хотят быть ближе

Если кошка спит на кровати не только в ваше отсутствие, но и рядом с вами, это может говорить о её сильной привязанности.

Кошки ориентируются на запахи, а постель — одно из самых насыщенных "ароматных" мест в доме. Если питомец скучает, он выберет место, где лучше всего чувствует вашего хозяина.

Иногда кошка спит у ног, иногда — у головы, а порой и прямо на груди. Всё это — её способ показать доверие и желание быть рядом.

Что делать, если вы не хотите делить постель с кошкой?

Подберите удобное тёплое место для кошачьей лежанки.

Используйте мягкие одеяла и подстилки, чтобы сделать её более привлекательной.

Если кошка приходит ночью, попробуйте давать ей больше внимания перед сном — так она быстрее заснёт в своём уголке.

В конце концов, кошки выбирают хозяйскую кровать не просто так — и, возможно, это даже комплимент вам как заботливому владельцу!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

