Кошка требует открыть дверь, а потом просто уходит? Вот что она на самом деле хочет

2:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы закрываете дверь, и тут же раздаётся требовательное мяуканье. Поддавшись на уговоры, открываете её - но что делает ваша кошка? Разворачивается и уходит в другую сторону! Почему они так себя ведут?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Злой кот

Кажется, что это очередная причуда домашних питомцев, но на самом деле у этого поведения есть логическое объяснение. Учёные выделяют три основные причины.

1. Кошка считает дом своей территорией

Кошки — потомки хищников, и в их инстинктах заложена привычка контролировать пространство. Даже если ваш питомец живёт в квартире, он воспринимает её как свою территорию.

Закрытая дверь — это нарушение его власти. Кошке важно убедиться, что всё в порядке, и проверить, что происходит за преградой. Открытая дверь — восстановленный порядок, и иногда заходить внутрь уже не нужно.

2. Ей скучно

Иногда мяуканье у двери — это не столько просьба впустить, сколько попытка привлечь внимание. Возможно, кошка не хочет сидеть в комнате, но приглашает вас пойти с ней, например, на кухню или в другую часть квартиры.

Если питомец часто ведёт себя так, попробуйте больше с ним играть — возможно, ему просто не хватает активности.

3. Она боится

У кошек невероятно чуткий слух — они слышат звуки, которые мы даже не замечаем. Если питомец мяукает и ведёт себя тревожно у двери, он может чувствовать угрозу (даже если для нас она не очевидна). Это может быть незнакомый шум, вибрация или запах, который кажется ему подозрительным.

В таком случае кошка зовёт вас проверить ситуацию, а сама не заходит в комнату, потому что не уверена в безопасности.

Что делать?

Если кошка постоянно требует открывать двери, попробуйте понять причину:

Если она проверяет территорию — просто дайте ей возможность это сделать.

Если ей скучно — уделите больше времени играм.

Если она испугана — попробуйте её успокоить, поговорите мягким голосом.

Закрытые двери — одна из главных загадок для кошек. Они не терпят преград на своей территории, но это не значит, что они всегда хотят заходить внутрь!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

