Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Импортозамещение в действии: новые российские самолёты удивят мир
Заплатили за ботокс, но морщины остались? Разбираем, почему он может не подействовать
Процесс сертификации продукции: важные нюансы
Абхазия снова в списке направлений: стоит ли ехать
Макароны из сверчков: это уже на полках магазинов
Грязная вода в скважине? Простая схема очистки решит проблему
Смородина даст рекордный урожай: 6 приёмов, которые работают безотказно
Как сохранить свежий вид после перелёта: делимся секретами
Хотите экзотику, но без нервов? Эти растения не обидятся даже без удобрений

Одна ошибка — и собака может напасть: как избежать опасной ситуации

1:56
Зоосфера

Собаки живут рядом с человеком тысячи лет, но их поведение до сих пор остаётся загадкой. Даже у самой маленькой и милой собаки хорошо развиты природные инстинкты — защищать территорию, охранять хозяина и реагировать на потенциальную угрозу.

Собака в наморднике
Фото: https://www.freepik.com
Собака в наморднике

Для людей прямой взгляд — это способ установить контакт, выразить интерес или дружелюбие. Но в мире животных всё иначе.

Что означает взгляд в собачьем мире?

В дикой природе прямой взгляд — это вызов. Его могут позволить себе только самые сильные особи, готовые защищать своё право на еду, территорию или лидерство в стае.

Даже прирученные и социализированные собаки сохраняют эти инстинкты. Если долго и пристально смотреть в глаза незнакомой собаке, она может воспринять это как угрозу и начать защищаться — зарычать, залаять или даже атаковать.

Когда особенно важно избегать зрительного контакта?

  • С незнакомыми собаками. Они не знают ваших намерений и могут почувствовать угрозу.
  • С бродячими псами. Им приходится ежедневно бороться за территорию и пищу, поэтому они более агрессивны к чужакам.
  • С нервными и пугливыми собаками. Некоторые псы реагируют на взгляд не агрессией, а страхом, но это не делает их менее опасными.

Как правильно вести себя с собакой?

  • Если встретили незнакомую собаку, избегайте пристального взгляда. Лучше мягко моргнуть и отвести глаза.
  • Держите спокойную осанку, не делайте резких движений.
  • Дайте собаке возможность самой проявить инициативу — если она заинтересована в контакте, она покажет это.

Собаки — потрясающие существа, но не стоит забывать, что они мыслят иначе. Простая ошибка может привести к неприятным последствиям, поэтому лучше соблюдать осторожность!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Наука и техника
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Космос ближе: мы находимся внутри огромной чёрной дыры
Наука и техника
Космос ближе: мы находимся внутри огромной чёрной дыры Аудио 
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Авто
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
В чём главная ошибка Зеленского? Секретный диагноз НАТО, который поставили Украине Дмитрий Плотников
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Последние материалы
В чём главная ошибка Зеленского? Секретный диагноз НАТО, который поставили Украине
Заплатили за ботокс, но морщины остались? Разбираем, почему он может не подействовать
Процесс сертификации продукции: важные нюансы
Абхазия снова в списке направлений: стоит ли ехать
Макароны из сверчков: это уже на полках магазинов
Грязная вода в скважине? Простая схема очистки решит проблему
Смородина даст рекордный урожай: 6 приёмов, которые работают безотказно
Одна ошибка — и собака может напасть: как избежать опасной ситуации
Как сохранить свежий вид после перелёта: делимся секретами
Хотите экзотику, но без нервов? Эти растения не обидятся даже без удобрений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.