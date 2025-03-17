Один взгляд в кошачий лоток — и вы узнаете, здоров ли ваш питомец

Лоток вашей кошки — это не просто место для её естественных нужд, но и важный индикатор состояния здоровья. Изменения в привычках посещения туалета, запахе, консистенции или частоте мочеиспускания могут сигнализировать о проблемах — от несерьёзного расстройства пищеварения до опасных заболеваний.
Ежедневная уборка лотка — не самая приятная часть ухода за питомцем, но она может помочь вовремя заметить тревожные сигналы. А некоторые инновационные наполнители, например Fresh Step Crystals Health Monitoring Litter, даже меняют цвет при изменении pH мочи, помогая выявить скрытые болезни.
"Кошки — создания привычек и придерживаются чёткого режима", — объясняет ветеринар Сабрина Конг.
В среднем, здоровая кошка мочится от двух до четырёх раз в день и испражняется один-два раза.
Важно знать норму именно для вашего питомца. Если появляются отклонения — кошка реже ходит в лоток, напрягается, изменился объём выделений или консистенция стула — это повод задуматься.
Если кошка напрягается при мочеиспускании, ходит в лоток чаще, но он остаётся сухим — возможна инфекция.
"Подстилки, меняющие цвет, могут выявить изменения pH мочи и помочь в ранней диагностике", — советует ветеринар Коллин Лэмбо.
Стресс может спровоцировать воспаление мочевого пузыря (FIC), затрудняя мочеиспускание. Для профилактики важно обеспечить кошке достаточное количество лотков — их должно быть на один больше, чем кошек в доме.
Запор, диарея, воспалительные заболевания кишечника — всё это может сказаться на привычках использования лотка.
"Твёрдый сухой стул — признак обезвоживания, а жидкий — возможного расстройства ЖКТ", — предупреждает доктор Конг.
Перемены в доме, конфликты с другими животными или грязный лоток могут заставить кошку избегать туалета. Решение: поставить лоток в тихом месте, подальше от мисок с едой.
Если мочи стало меньше или она тёмная — это тревожный признак. Проверить состояние кошки можно, потянув за кожу на загривке: если она медленно возвращается в исходное положение, питомец обезвожен.
Некоторые кошки капризны к типу наполнителя. При смене варианта добавляйте новый наполнитель постепенно, смешивая со старым.
Повышенное мочеиспускание и жажда могут быть признаками проблем с почками или диабета. "Заболевания почек изменяют концентрацию мочи, что может привести к недержанию", — поясняет ветеринар Бетани Ся.
Пожилые кошки могут испытывать трудности с передвижением из-за артрита. Если кошка гадит рядом с лотком — возможно, ей сложно в него забираться. Решение: выбрать лоток с низкими бортиками.
Если у кошки изменилась частота походов в лоток, цвет мочи или консистенция стула — следите за её состоянием. При серьёзных симптомах (кровь в моче, болезненное натуживание) срочно обратитесь к ветеринару.
Регулярная уборка, контроль за наполнителем, правильное расположение лотка и осмотры у ветеринара помогут избежать большинства проблем. Ведь чистый и комфортный лоток — залог не только здоровья, но и спокойствия вашего питомца!
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