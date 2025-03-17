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Один взгляд в кошачий лоток — и вы узнаете, здоров ли ваш питомец

4:02
Зоосфера

Лоток вашей кошки — это не просто место для её естественных нужд, но и важный индикатор состояния здоровья. Изменения в привычках посещения туалета, запахе, консистенции или частоте мочеиспускания могут сигнализировать о проблемах — от несерьёзного расстройства пищеварения до опасных заболеваний.

Кошка в лотке
Фото: flickr.com by MiNe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка в лотке

Ежедневная уборка лотка — не самая приятная часть ухода за питомцем, но она может помочь вовремя заметить тревожные сигналы. А некоторые инновационные наполнители, например Fresh Step Crystals Health Monitoring Litter, даже меняют цвет при изменении pH мочи, помогая выявить скрытые болезни.

Как кошки пользуются лотком?

"Кошки — создания привычек и придерживаются чёткого режима", — объясняет ветеринар Сабрина Конг.

В среднем, здоровая кошка мочится от двух до четырёх раз в день и испражняется один-два раза.

Важно знать норму именно для вашего питомца. Если появляются отклонения — кошка реже ходит в лоток, напрягается, изменился объём выделений или консистенция стула — это повод задуматься.

8 признаков, которые выдают проблемы со здоровьем

1. Инфекции мочевыводящих путей (ИМП)

Если кошка напрягается при мочеиспускании, ходит в лоток чаще, но он остаётся сухим — возможна инфекция.

"Подстилки, меняющие цвет, могут выявить изменения pH мочи и помочь в ранней диагностике", — советует ветеринар Коллин Лэмбо.

2. Цистит и FLUTD

Стресс может спровоцировать воспаление мочевого пузыря (FIC), затрудняя мочеиспускание. Для профилактики важно обеспечить кошке достаточное количество лотков — их должно быть на один больше, чем кошек в доме.

3. Желудочно-кишечные расстройства

Запор, диарея, воспалительные заболевания кишечника — всё это может сказаться на привычках использования лотка.

"Твёрдый сухой стул — признак обезвоживания, а жидкий — возможного расстройства ЖКТ", — предупреждает доктор Конг.

4. Стресс и тревожность

Перемены в доме, конфликты с другими животными или грязный лоток могут заставить кошку избегать туалета. Решение: поставить лоток в тихом месте, подальше от мисок с едой.

5. Обезвоживание

Если мочи стало меньше или она тёмная — это тревожный признак. Проверить состояние кошки можно, потянув за кожу на загривке: если она медленно возвращается в исходное положение, питомец обезвожен.

6. Неподходящий наполнитель

Некоторые кошки капризны к типу наполнителя. При смене варианта добавляйте новый наполнитель постепенно, смешивая со старым.

7. Диабет и почечные заболевания

Повышенное мочеиспускание и жажда могут быть признаками проблем с почками или диабета. "Заболевания почек изменяют концентрацию мочи, что может привести к недержанию", — поясняет ветеринар Бетани Ся.

8. Возрастные проблемы

Пожилые кошки могут испытывать трудности с передвижением из-за артрита. Если кошка гадит рядом с лотком — возможно, ей сложно в него забираться. Решение: выбрать лоток с низкими бортиками.

Что делать, если заметили изменения?

Если у кошки изменилась частота походов в лоток, цвет мочи или консистенция стула — следите за её состоянием. При серьёзных симптомах (кровь в моче, болезненное натуживание) срочно обратитесь к ветеринару.

Регулярная уборка, контроль за наполнителем, правильное расположение лотка и осмотры у ветеринара помогут избежать большинства проблем. Ведь чистый и комфортный лоток — залог не только здоровья, но и спокойствия вашего питомца!

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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