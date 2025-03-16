Ученые выяснили: этот питомец поможет вам бороться со стрессом

Всего 15 минут общения с дружелюбной собакой могут значительно снизить уровень стресса, утверждают исследователи. В новом исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, отмечается, что у студентов, проводивших время с собакой, снижался уровень кортизола в слюне, уменьшалась частота сердечных сокращений, а также они сообщали о снижении стресса.
Но не только люди получают пользу от такого взаимодействия. У самих собак также были зафиксированы положительные изменения: через неделю после общения с людьми уровень кортизола в их организме был ниже, что свидетельствует о снижении стресса.
В эксперименте приняли участие шесть дружелюбных собак в возрасте от 3 до 6 лет. Среди них было пять чихуахуа, воспитанных ветеринарами, и один шелти, воспитанный психологом. Интересно, что ни одна из этих собак ранее не участвовала в терапевтических программах и взаимодействовала со студентами без хозяев.
Исследование проводилось в главной библиотеке Университета Чианг Май в Таиланде. В нем приняли участие 122 студента, которые сначала заполнили анкету для оценки уровня стресса, прошли измерение давления и пульса, а также сдали слюну на анализ кортизола.
Затем участникам давали 15 минут на взаимодействие с собакой. Им предоставляли информацию о питомце: его имя, характер и предпочтительные формы общения. Каждый студент мог сам выбрать формат взаимодействия: гладить собаку, кормить ее лакомствами, обнимать или просто наблюдать за ней.
После этого повторно проводились измерения показателей стресса.
Результаты исследования показали, что после 15 минут общения с собакой уровень стресса у студентов снизился на 33,5%. У них также уменьшились частота пульса и уровень кортизола.
Интересно, что у самих собак уровень кортизола в слюне во время взаимодействия с людьми не изменился, но через неделю после опыта он оказался ниже, что может говорить о долгосрочном положительном эффекте.
Авторы исследования подчеркивают важность таких взаимодействий как для людей, так и для животных. Они также отмечают, что даже несертифицированные собаки могут приносить пользу психическому здоровью людей в условиях, где доступ к профессиональной терапевтической помощи с животными ограничен.
"Даже кратковременные контакты с собаками способны значительно снизить уровень стресса у студентов," — заключили ученые.
Полученные результаты открывают двери для более широкого использования собак в стрессовых ситуациях, например, в учебных заведениях или офисах. Вполне возможно, что в будущем подобные программы станут более распространенными, помогая людям справляться с эмоциональными перегрузками.
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