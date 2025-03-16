Сон и здоровье: почему двигательная активность во сне полезна для собак

Наши четвероногие друзья обладают множеством милых привычек, но есть одна, которая особенно радует владельцев: когда собака во сне двигает лапами, словно бежит, и иногда даже издает приглушенный лай или активно нюхает воздух. Но знаете ли вы, что это не просто забавное зрелище, а важный процесс для здоровья мозга питомца? Научные исследования показывают, что такое поведение во сне напрямую связано с когнитивными функциями и может даже снижать риск возрастных заболеваний мозга. Давайте разберемся, почему.
Собаки, как и люди, проходят через несколько фаз сна. Они переживают:
Во время REM-фазы тело собаки частично парализовано, но мелкие движения, такие как подергивание лап или вздрагивание усов, указывают на активную работу мозга. В этот момент питомец обрабатывает информацию, накопленную за день, формирует новые воспоминания и учится на опыте.
Частота и продолжительность снов зависят от размера собаки:
Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что недостаток REM-сна связан с повышенным риском когнитивных нарушений, таких как деменция. Если ваш питомец во сне двигает лапами, словно гоняется за белкой, это значит, что его мозг работает правильно, проводя своеобразную "перезагрузку".
К сожалению, возрастные изменения могут затронуть до 40% собак, но есть способы снизить этот риск:
Если движения не слишком интенсивные, не трогайте питомца. Это естественная часть его сна. Однако если подергивания слишком сильные, напоминают судороги, сопровождаются застыванием тела или нарушением дыхания, стоит проконсультироваться с ветеринаром. Подобные симптомы могут указывать на:
Когда ваш питомец "бегает" во сне, это не просто мило — это свидетельство его здорового мозга! Дайте ему возможность отдыхать, следите за его физической активностью и рационом — и ваш четвероногий друг будет бодрым и активным долгие годы.
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