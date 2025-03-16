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Сон и здоровье: почему двигательная активность во сне полезна для собак

3:48
Зоосфера » Собаки

Наши четвероногие друзья обладают множеством милых привычек, но есть одна, которая особенно радует владельцев: когда собака во сне двигает лапами, словно бежит, и иногда даже издает приглушенный лай или активно нюхает воздух. Но знаете ли вы, что это не просто забавное зрелище, а важный процесс для здоровья мозга питомца? Научные исследования показывают, что такое поведение во сне напрямую связано с когнитивными функциями и может даже снижать риск возрастных заболеваний мозга. Давайте разберемся, почему.

Послушная собака
Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Послушная собака

Как собаки спят и о чем они мечтают

Собаки, как и люди, проходят через несколько фаз сна. Они переживают:

  • Стадию NREM (медленный сон без быстрых движений глаз),
    Глубокий сон (SWS),
  • REM-фазу (сон с быстрыми движениями глаз), когда происходят яркие сновидения.

Во время REM-фазы тело собаки частично парализовано, но мелкие движения, такие как подергивание лап или вздрагивание усов, указывают на активную работу мозга. В этот момент питомец обрабатывает информацию, накопленную за день, формирует новые воспоминания и учится на опыте.

Как часто собаки видят сны

Частота и продолжительность снов зависят от размера собаки:

  • Средние породы видят сны примерно каждые 20 минут, и их сновидения длятся около 60 секунд.
  • Крупные собаки реже впадают в фазу REM, но их сны длиннее — раз в 45 минут, по 4 минуты.
  • Маленькие породы, напротив, мечтают чаще — примерно раз в 10 минут, но их сны короткие — всего 30 секунд.

Исследования: связь сна и здоровья мозга

Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что недостаток REM-сна связан с повышенным риском когнитивных нарушений, таких как деменция. Если ваш питомец во сне двигает лапами, словно гоняется за белкой, это значит, что его мозг работает правильно, проводя своеобразную "перезагрузку".

Как поддерживать здоровье мозга собаки

К сожалению, возрастные изменения могут затронуть до 40% собак, но есть способы снизить этот риск:

  • Не будите собаку во сне. Если питомец дергается или издает звуки, это не повод его будить — пусть он спокойно отдыхает и перерабатывает информацию.
  • Двигательная активность. Прогулки, игры и тренировки — отличная профилактика проблем с мозгом. Обязательно добавляйте в прогулки "обонятельные игры" — они стимулируют когнитивную деятельность.
  • Полноценное питание. Омега-3, витамины группы B и MCT-кислоты (среднецепочечные триглицериды) способствуют здоровью мозга. Подбирайте корм с высоким содержанием этих компонентов или проконсультируйтесь с ветеринаром по поводу добавок.

Стоит ли будить собаку, если она дергается во сне

Если движения не слишком интенсивные, не трогайте питомца. Это естественная часть его сна. Однако если подергивания слишком сильные, напоминают судороги, сопровождаются застыванием тела или нарушением дыхания, стоит проконсультироваться с ветеринаром. Подобные симптомы могут указывать на:

  • эпилепсию,
  • инфекции,
  • диабет,
  • артрит,
  • тревожность,
  • проблемы с сердцем.

Когда ваш питомец "бегает" во сне, это не просто мило — это свидетельство его здорового мозга! Дайте ему возможность отдыхать, следите за его физической активностью и рационом — и ваш четвероногий друг будет бодрым и активным долгие годы.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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