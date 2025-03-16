За милой мордочкой скрывается трагедия: почему мопсы и бульдоги мучаются

Мопсы, бульдоги, ши-тцу — их забавные мордочки вызывают умиление, но за очаровательными складками скрывается настоящая трагедия. Из-за селекционного вмешательства эти породы сталкиваются с серьёзными проблемами со здоровьем: затруднённое дыхание, воспаления глаз, перегрев и даже хронические боли.
Человеческое стремление к милой внешности привело к тому, что брахицефальные породы (собаки с укороченной мордой) страдают от врождённых патологий:
И всё это — плата за "милую внешность".
Если собака с плоской мордой уже стала членом вашей семьи, важно создать для неё комфортные условия:
К сожалению, пока спрос на таких собак велик, селекционеры продолжают их разводить, закрывая глаза на мучения животных. Люди не знают или не хотят верить, что "их собачка будет исключением". Но реальность такова: даже при самом лучшем уходе брахицефалы живут меньше и болеют чаще.
Если вы только планируете завести собаку, рассмотрите менее популярные породы или метисов. Любовь не должна быть эгоистичной — иногда лучше любоваться "несовершенными" собаками на фото, чем мучить живого друга.
Мопс (нидерл. mops) — порода декоративных собак.
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