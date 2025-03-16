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За милой мордочкой скрывается трагедия: почему мопсы и бульдоги мучаются

2:30
Зоосфера

Мопсы, бульдоги, ши-тцу — их забавные мордочки вызывают умиление, но за очаровательными складками скрывается настоящая трагедия. Из-за селекционного вмешательства эти породы сталкиваются с серьёзными проблемами со здоровьем: затруднённое дыхание, воспаления глаз, перегрев и даже хронические боли.

Мопс
Фото: commons.wikimedia.org by KensukeKobayashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мопс

Чем опасна "мимишность" пород с плоской мордой?

Человеческое стремление к милой внешности привело к тому, что брахицефальные породы (собаки с укороченной мордой) страдают от врождённых патологий:

  • Проблемы с дыханием — из-за узких ноздрей и удлинённого мягкого нёба они хрипят, сопят и задыхаются даже в покое.
  • Склонность к перегреву — мопсы могут терять сознание в жару, ведь из-за строения носа они не могут полноценно охлаждаться.
  • Воспаления глаз — выпуклая форма глаз делает их уязвимыми к травмам и инфекциям.
  • Сложности с родами — бульдоги часто не могут родить без кесарева сечения.

И всё это — плата за "милую внешность".

Как помочь, если у вас уже есть такой питомец?

Если собака с плоской мордой уже стала членом вашей семьи, важно создать для неё комфортные условия:

  • Контроль веса — каждый лишний грамм создаёт дополнительную нагрузку на дыхание и сердце.
  • Охлаждающий коврик и избегание жары — летом не гуляйте в пик зноя, обеспечьте прохладное место для отдыха.
  • Гигиена складок — протирайте мордочку хлоргексидином, чтобы избежать воспалений.
  • Безопасная амуниция — шлейка с креплением на груди, а не на горле, снизит риск удушья.
  • Регулярные визиты к ветеринару — ищите специалиста, знающего породные патологии.

Можно ли остановить страдания?

К сожалению, пока спрос на таких собак велик, селекционеры продолжают их разводить, закрывая глаза на мучения животных. Люди не знают или не хотят верить, что "их собачка будет исключением". Но реальность такова: даже при самом лучшем уходе брахицефалы живут меньше и болеют чаще.

Как сделать правильный выбор?

Если вы только планируете завести собаку, рассмотрите менее популярные породы или метисов. Любовь не должна быть эгоистичной — иногда лучше любоваться "несовершенными" собаками на фото, чем мучить живого друга.

Уточнения

Мопс (нидерл. mops) — порода декоративных собак.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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