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Эти собаки идеально подойдут для квартиры: не линяют, не пахнут, не капризничают

4:03
Зоосфера

Специфический запах и шерсть повсюду — главные причины, по которым люди отказываются от заведения собаки. Но если мечта о четвероногом друге не даёт покоя, есть отличные новости! Существуют породы, которые почти не линяют и не пахнут.

Послушная собака
Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Послушная собака

Почему от собаки может пахнуть псиной?

Запахи в животном мире выполняют важную функцию, а сальные железы у собак выделяют специальную смазку для защиты шерсти. Интенсивность запаха зависит от породы, условий содержания и состояния здоровья.

Иногда неприятный аромат связан с неправильным уходом или болезнями:

  • Уши — скопившаяся сера, грязь и воспаление могут источать резкий запах.
  • Глаза — гнойные выделения при конъюнктивите приводят к неприятному аромату.
  • Пасть — проблемы с дёснами или пищеварением тоже могут стать причиной зловония.
  • Лапы — потоотделение между пальцами создаёт дополнительный запах.

Частое купание без шампуня может усугубить ситуацию: защитный жировой слой смывается, и организм начинает выделять больше смазки. Оптимальная частота водных процедур — раз в две недели.

Как правильно мыть собаку?

  • Купать собаку нужно после прогулки, но не выгуливать её, пока шерсть не высохнет.
  • Температура воды должна быть 37-39 °C (чем меньше собака, тем горячее).
  • Длинношерстных питомцев стоит расчесывать перед купанием.
  • Использовать только зоошампуни, а после — хорошо вытирать полотенцем.
  • Фен допускается, но только на минимальном режиме.

Какие собаки не линяют и не пахнут?

Абсолютно все собаки теряют шерсть, но у некоторых пород этот процесс незаметен. Они либо не имеют подшерстка, либо обладают структурой шерсти, требующей стрижки.

К таким породам относятся:

  • Собаки с жёсткой шерстью — их остевой волос практически не выпадает.
  • Кудрявые породы — не линяют, но требуют частого ухода.
  • Собаки без подшерстка — их шерсть напоминает человеческие волосы.
  • Голые породы — у них просто нет шерсти.

15 пород, которые подойдут даже аллергикам

  1. Китайская хохлатая — не линяет, не пахнет, но требует ухода за кожей (гипоаллергенный шампунь, солнцезащитные лосьоны).
  2. Йоркширский терьер — гладкая, шелковистая шерсть без подшерстка, гипоаллергенна, требует частого мытья и стрижки.
  3. Пудель — умная, чистоплотная порода без запаха, но нуждается в регулярном расчесывании.
  4. Басенджи — не любит воду, но ухаживать за короткой шерстью очень просто.
  5. Мальтийская болонка — послушный и ласковый питомец, нуждается в расчёсывании и периодических стрижках.
  6. Эрдельтерьер — требует строгого воспитания и ухода за густым подшерстком.
  7. Стаффордширский бультерьер — добродушный и дружелюбный, имеет короткую шерсть, не требующую особого ухода.
  8. Вест-хайленд-уайт-терьер — ласковый, не линяет, но нуждается в регулярной стрижке.
  9. Португальский вассерхунд — выводился для ловли рыбы, не линяет, любит стрижку.
  10. Грифон пти барбансон — легко дрессируется, но требует регулярного тримминга.
  11. Джек-рассел-терьер — энергичный охотник, уход за шерстью минимальный.
  12. Мексиканская голая собака — шерсть только на голове, кожа требует защиты от холода и солнца.
  13. Норфолк-терьер — отважный, преданный, не линяет, но нуждается в тримминге.
  14. Вельштерьер — обожает активные игры, требует частого расчёсывания.
  15. Ризеншнауцер — умный и сильный, требует строгого воспитания и регулярного ухода за шерстью.

Выбирайте питомца, который подходит вашему образу жизни, и наслаждайтесь общением без лишних хлопот!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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