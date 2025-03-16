Эти собаки идеально подойдут для квартиры: не линяют, не пахнут, не капризничают

4:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Специфический запах и шерсть повсюду — главные причины, по которым люди отказываются от заведения собаки. Но если мечта о четвероногом друге не даёт покоя, есть отличные новости! Существуют породы, которые почти не линяют и не пахнут.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Послушная собака

Почему от собаки может пахнуть псиной?

Запахи в животном мире выполняют важную функцию, а сальные железы у собак выделяют специальную смазку для защиты шерсти. Интенсивность запаха зависит от породы, условий содержания и состояния здоровья.

Иногда неприятный аромат связан с неправильным уходом или болезнями:

Уши — скопившаяся сера, грязь и воспаление могут источать резкий запах.

— скопившаяся сера, грязь и воспаление могут источать резкий запах. Глаза — гнойные выделения при конъюнктивите приводят к неприятному аромату.

— гнойные выделения при конъюнктивите приводят к неприятному аромату. Пасть — проблемы с дёснами или пищеварением тоже могут стать причиной зловония.

— проблемы с дёснами или пищеварением тоже могут стать причиной зловония. Лапы — потоотделение между пальцами создаёт дополнительный запах.

Частое купание без шампуня может усугубить ситуацию: защитный жировой слой смывается, и организм начинает выделять больше смазки. Оптимальная частота водных процедур — раз в две недели.

Как правильно мыть собаку?

Купать собаку нужно после прогулки, но не выгуливать её, пока шерсть не высохнет.

Температура воды должна быть 37-39 °C (чем меньше собака, тем горячее).

Длинношерстных питомцев стоит расчесывать перед купанием.

Использовать только зоошампуни, а после — хорошо вытирать полотенцем.

Фен допускается, но только на минимальном режиме.

Какие собаки не линяют и не пахнут?

Абсолютно все собаки теряют шерсть, но у некоторых пород этот процесс незаметен. Они либо не имеют подшерстка, либо обладают структурой шерсти, требующей стрижки.

К таким породам относятся:

Собаки с жёсткой шерстью — их остевой волос практически не выпадает.

— их остевой волос практически не выпадает. Кудрявые породы — не линяют, но требуют частого ухода.

— не линяют, но требуют частого ухода. Собаки без подшерстка — их шерсть напоминает человеческие волосы.

— их шерсть напоминает человеческие волосы. Голые породы — у них просто нет шерсти.

15 пород, которые подойдут даже аллергикам

Китайская хохлатая — не линяет, не пахнет, но требует ухода за кожей (гипоаллергенный шампунь, солнцезащитные лосьоны). Йоркширский терьер — гладкая, шелковистая шерсть без подшерстка, гипоаллергенна, требует частого мытья и стрижки. Пудель — умная, чистоплотная порода без запаха, но нуждается в регулярном расчесывании. Басенджи — не любит воду, но ухаживать за короткой шерстью очень просто. Мальтийская болонка — послушный и ласковый питомец, нуждается в расчёсывании и периодических стрижках. Эрдельтерьер — требует строгого воспитания и ухода за густым подшерстком. Стаффордширский бультерьер — добродушный и дружелюбный, имеет короткую шерсть, не требующую особого ухода. Вест-хайленд-уайт-терьер — ласковый, не линяет, но нуждается в регулярной стрижке. Португальский вассерхунд — выводился для ловли рыбы, не линяет, любит стрижку. Грифон пти барбансон — легко дрессируется, но требует регулярного тримминга. Джек-рассел-терьер — энергичный охотник, уход за шерстью минимальный. Мексиканская голая собака — шерсть только на голове, кожа требует защиты от холода и солнца. Норфолк-терьер — отважный, преданный, не линяет, но нуждается в тримминге. Вельштерьер — обожает активные игры, требует частого расчёсывания. Ризеншнауцер — умный и сильный, требует строгого воспитания и регулярного ухода за шерстью.

Выбирайте питомца, который подходит вашему образу жизни, и наслаждайтесь общением без лишних хлопот!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

