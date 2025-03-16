Пушистые аристократы: топ-5 самых популярных пород кошек в России

2:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В мире насчитывается более двухсот пород кошек, но далеко не все из них приживаются в российских домах. Какие же пушистые любимцы стали настоящими фаворитами среди наших соотечественников? Разбираем особенности характера и ухода за пятёркой самых популярных пород.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот рядом с миской

Бенгальская кошка — грация и дикость в одном флаконе

Бенгальские кошки завораживают своим внешним видом: их пятнистый окрас напоминает леопардовый, а грациозное мускулистое тело выдаёт в них потомков диких предков. Взрослая особь может весить до 8 кг.

Характер: активный, игривый и очень любознательный. Бенгалы обожают пространство и подвижные игры. Они требуют внимания, но готовы отвечать преданностью. Хорошо ладят с другими питомцами.

Британская короткошёрстная — плюшевый джентльмен

Эти "плюшевые мишки" славятся мощным телосложением и короткой густой шерстью. Их крепкое тело, широкая грудь и независимый характер сделали их одними из самых популярных кошек в России.

Характер: британцы уравновешенны, терпеливы и не требуют постоянного внимания. Они спокойно переносят одиночество, но с удовольствием поиграют, если им предложить. Отличный вариант для занятых людей.

Сибирская кошка — королева морозов

Эта порода по праву считается национальной гордостью. Густая водоотталкивающая шерсть защищает её от холодов, а выразительный взгляд и пушистый хвост придают особый шарм.

Характер: энергичная, ловкая и умная кошка. Любит общение, хорошо ладит с детьми и другими животными. Не слишком любит сидеть на руках, но всегда рядом с хозяином.

Невская маскарадная — загадочная красавица

Порода возникла в конце 80-х годов на основе сибирской кошки. Отличительная черта — тёмная "маска" на мордочке и пушистый хвост.

Характер: очень преданная кошка, выбирает одного хозяина и держится именно за него. Может позволить незнакомцам себя погладить, но не терпит навязчивости. Спокойная, любит вычесывание, что упрощает уход за её длинной шерстью.

Сиамская кошка — восточный интеллект

Изящные, стройные кошки с необычным окрасом: тёмные мордочка, лапы, уши и хвост контрастируют со светлым телом. Их шерсть короткая, плотно прилегающая.

Характер: активные, умные, очень разговорчивые и требовательные к вниманию. Любят игры, легко уживаются с детьми и другими питомцами. Обожают тепло и быстро мёрзнут.

Эти породы завоевали сердца россиян не только внешностью, но и своим характером. Какая из них вам ближе?

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



