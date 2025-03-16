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Какие породы собак самые проблемные? ТОП-10, от которых отказываются

4:06
Зоосфера

Владельцы домашних животных должны помнить простую истину: собака — это не игрушка, а большая ответственность. К сожалению, многие заводят питомца, не изучив особенности породы, а потом сталкиваются с неожиданными трудностями. Вот 10 пород собак, которых люди чаще всего отдают в приюты или просто выбрасывают на улицу.

Хаски
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хаски

1. Хаски — энергичная собака, которой не хватает движения

Популярность хаски растёт, но многие не понимают, что это ездовая порода, которая требует огромных физических нагрузок. Без активности собака начинает выть, громить квартиру и портить вещи. Кроме того, хаски — самостоятельны и не всегда слушаются хозяина.

2. Алабай — не для неопытных владельцев

Среднеазиатская овчарка (алабай) — идеальный сторож, но она требует чёткой дисциплины. Эта доминирующая порода не подходит для людей без опыта. Если хозяин не может справиться с характером собаки, алабай становится агрессивным и опасным.

3. Джек-рассел-терьер — маленькая собака с большим характером

Эти энергичные охотники нуждаются в постоянной активности. Без регулярных нагрузок терьеры могут становиться неуправляемыми и агрессивными, а их "гиперактивность" часто оказывается сюрпризом для неподготовленных владельцев.

4. Английский бульдог — порода с проблемами здоровья

Бульдоги милые и добрые, но их хронические болезни (дыхательные проблемы, кожные заболевания, ожирение) требуют постоянного ухода. Многие люди не готовы тратить деньги на ветеринаров и отказываются от питомца.

5. Кане корсо — суровый охранник, требующий строгой дисциплины

Кане корсо — красивая, но очень серьёзная порода. Эти собаки обладают охранными инстинктами, могут быть агрессивными и требуют строгого воспитания. Без социализации и тренировок кане корсо может представлять угрозу окружающим.

6. Такса — охотник в теле декоративной собаки

Милые таксы — это территориальные и упрямые охотники. Они могут проявлять агрессию к другим собакам и даже людям. Из-за независимого характера они часто не поддаются дрессировке и требуют твёрдой руки.

7. Лабрадор — не такая простая собака, как кажется

Лабрадоры действительно добродушны, но без воспитания они становятся неуправляемыми. Часто владельцы берут щенка, рассчитывая на "идеального семейного пса", но без должного воспитания лабрадор может разносить квартиру, кусаться и не слушаться команд.

8. Амстафф — боевая порода, требующая социализации

Американский стаффордширский терьер (амстафф) не всегда проявляет агрессию к людям, но может быть крайне враждебен к другим животным. Исторически это бойцовская собака, и без правильного воспитания она может быть опасна.

9. Немецкая овчарка — требует строгой дрессировки

Немецкая овчарка — служебная собака, а не просто друг семьи. Без дрессировки и дисциплины она становится неконтролируемой, агрессивной и опасной. Владельцы, не готовые к серьёзной работе с собакой, часто отказываются от неё.

10. Ротвейлер — не для слабонервных

Ротвейлер — это красивая и мощная порода, но без правильного воспитания она может стать непредсказуемой и агрессивной. Владельцы, не уделяющие времени социализации и тренировкам, сталкиваются с проблемами и нередко отказываются от питомца.

Завести собаку — это не только радость, но и огромная ответственность. Перед тем как выбрать питомца, стоит изучить особенности породы и убедиться, что у вас есть время, силы и желание заниматься его воспитанием.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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