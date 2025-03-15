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Амфибия, которая регенерирует любые органы, оказалась на грани исчезновения

Зоосфера

Представьте себе существо, которое способно восстанавливать утраченные части тела: хвост, конечности, а иногда даже сердце и части мозга. Это не фантастика, а реальность. Аксолотль (Ambystoma mexicanum) — удивительная амфибия, обладающая уникальной способностью к регенерации. Однако этот редкий вид оказался на грани исчезновения.

Морское дно
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Морское дно

Чем уникален аксолотль?

Название этой амфибии с науатльского языка переводится как "водное чудовище". Оно тесно связано с культурой древних ацтеков, а само животное стало символом Мексики. У аксолотля:

  • широкая голова,
  • круглые глаза без век,
  • внешние жабры,
  • хвост в виде плавника,
  • способность к дыханию через кожу, жабры и лёгкие одновременно.

Но самая впечатляющая особенность — это регенерация. Аксолотль может восстанавливать утраченные конечности, хвост и даже внутренние органы, включая сердце и части мозга. Учёные изучают этот процесс, надеясь использовать его в медицине.

Почему аксолотль находится под угрозой исчезновения?

Несмотря на уникальные способности, этот вид оказался на грани вымирания. Основные причины:

  • Разрушение среды обитания. Озеро Сочимилько, единственное место, где аксолотль встречается в природе, стремительно сокращается из-за урбанизации.
  • Загрязнение воды. Сброс сточных вод и использование удобрений ухудшают качество воды, делая её непригодной для жизни.
  • Инвазивные виды. Карпы и тилапии, завезённые для аквакультуры, поедают молодняк аксолотлей и конкурируют с ними за пищу.

Ситуация критическая: если в 1998 году в одном квадратном километре озера насчитывалось 6000 особей, то в 2008 году — всего 100. Сейчас дикие популяции практически исчезли.

Прорывы в исследованиях

В 2020 году учёные из Йельского университета сделали важное открытие: они выявили два ключевых гена, отвечающих за процесс регенерации.

Эти гены активны в так называемой бластеме — клеточной массе, формирующейся на месте травмы. Это открытие может приблизить медицину к созданию методов регенерации человеческих тканей.

Интересные факты об аксолотле

  • Назван в честь ацтекского бога загробного мира Шолотля.
  • Сохраняет личиночные черты даже во взрослом возрасте (неотения).
  • Может доживать до 15 лет в неволе.
  • Средний размер — 15 см, но отдельные особи вырастают до 30 см.

Сможет ли наука помочь спасти этого уникального жителя Мексики? Время покажет.

Уточнения

Земново́дные или амфи́бии (лат. Amphibia), — класс четвероногих позвоночных животных, включающий в себя (в числе прочих) тритонов, саламандр, лягушек и червяг и насчитывающий около 8 700 современных видов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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