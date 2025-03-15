Амфибия, которая регенерирует любые органы, оказалась на грани исчезновения

Представьте себе существо, которое способно восстанавливать утраченные части тела: хвост, конечности, а иногда даже сердце и части мозга. Это не фантастика, а реальность. Аксолотль (Ambystoma mexicanum) — удивительная амфибия, обладающая уникальной способностью к регенерации. Однако этот редкий вид оказался на грани исчезновения.
Название этой амфибии с науатльского языка переводится как "водное чудовище". Оно тесно связано с культурой древних ацтеков, а само животное стало символом Мексики. У аксолотля:
Но самая впечатляющая особенность — это регенерация. Аксолотль может восстанавливать утраченные конечности, хвост и даже внутренние органы, включая сердце и части мозга. Учёные изучают этот процесс, надеясь использовать его в медицине.
Несмотря на уникальные способности, этот вид оказался на грани вымирания. Основные причины:
Ситуация критическая: если в 1998 году в одном квадратном километре озера насчитывалось 6000 особей, то в 2008 году — всего 100. Сейчас дикие популяции практически исчезли.
В 2020 году учёные из Йельского университета сделали важное открытие: они выявили два ключевых гена, отвечающих за процесс регенерации.
Эти гены активны в так называемой бластеме — клеточной массе, формирующейся на месте травмы. Это открытие может приблизить медицину к созданию методов регенерации человеческих тканей.
Интересные факты об аксолотле
Сможет ли наука помочь спасти этого уникального жителя Мексики? Время покажет.
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