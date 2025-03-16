Хотите кошку-долгожителя? Вот 7 пород, которые живут до 20 лет

Каждый хозяин мечтает, чтобы его питомец жил как можно дольше. Кошки не только создают уют, но и становятся членами семьи, и никому не хочется расставаться с ними раньше времени. Хорошая новость — есть породы, которые считаются долгожителями.
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Немецкая овчарка
Топ-7 пород кошек, живущих дольше всего
Бурманская кошка — грациозная красавица с невероятной преданностью. При правильном уходе может прожить до 20 лет.
Рэгдолл — очаровательный пушистик с гипнотическими голубыми глазами. Средняя продолжительность жизни — до 20 лет.
Персидская кошка — нежная и спокойная порода, способная прожить до 20 лет при хорошем уходе.
Сиамская кошка — элегантная и разговорчивая, входит в число рекордсменов-долгожителей.
Сибирская кошка — сильный иммунитет и природная выносливость позволяют ей прожить около 18 лет.
Американская короткошерстная — крепкое здоровье и низкая предрасположенность к болезням дают ей до 20 лет жизни.
Русская голубая кошка — грациозный и ласковый питомец, который при хорошем уходе может радовать хозяев 15-20 лет.
Как продлить жизнь кошке?
Сбалансированное питание — качественный корм или натуральная диета.
Визиты к ветеринару — профилактические осмотры и вакцинация.