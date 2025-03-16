Хотите кошку-долгожителя? Вот 7 пород, которые живут до 20 лет

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый хозяин мечтает, чтобы его питомец жил как можно дольше. Кошки не только создают уют, но и становятся членами семьи, и никому не хочется расставаться с ними раньше времени. Хорошая новость — есть породы, которые считаются долгожителями.

Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Немецкая овчарка

Топ-7 пород кошек, живущих дольше всего

Бурманская кошка — грациозная красавица с невероятной преданностью. При правильном уходе может прожить до 20 лет. Рэгдолл — очаровательный пушистик с гипнотическими голубыми глазами. Средняя продолжительность жизни — до 20 лет. Персидская кошка — нежная и спокойная порода, способная прожить до 20 лет при хорошем уходе. Сиамская кошка — элегантная и разговорчивая, входит в число рекордсменов-долгожителей. Сибирская кошка — сильный иммунитет и природная выносливость позволяют ей прожить около 18 лет. Американская короткошерстная — крепкое здоровье и низкая предрасположенность к болезням дают ей до 20 лет жизни. Русская голубая кошка — грациозный и ласковый питомец, который при хорошем уходе может радовать хозяев 15-20 лет.

Как продлить жизнь кошке?

Сбалансированное питание — качественный корм или натуральная диета.

— качественный корм или натуральная диета. Визиты к ветеринару — профилактические осмотры и вакцинация.

— профилактические осмотры и вакцинация. Физическая активность — игрушки, когтеточки, прогулки (если питомец привык к улице).

— игрушки, когтеточки, прогулки (если питомец привык к улице). Стресс под контролем — кошки любят стабильность, поэтому избегайте резких изменений в доме.

Выбирая питомца, важно учитывать не только его внешность, но и особенности здоровья. Забота, любовь и правильный уход помогут вашему пушистому другу прожить долгую и счастливую жизнь!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



