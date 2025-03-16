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Хотите кошку-долгожителя? Вот 7 пород, которые живут до 20 лет

1:52
Зоосфера

Каждый хозяин мечтает, чтобы его питомец жил как можно дольше. Кошки не только создают уют, но и становятся членами семьи, и никому не хочется расставаться с ними раньше времени. Хорошая новость — есть породы, которые считаются долгожителями.

Немецкая овчарка
Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Немецкая овчарка

Топ-7 пород кошек, живущих дольше всего

  1. Бурманская кошка — грациозная красавица с невероятной преданностью. При правильном уходе может прожить до 20 лет.
  2. Рэгдолл — очаровательный пушистик с гипнотическими голубыми глазами. Средняя продолжительность жизни — до 20 лет.
  3. Персидская кошка — нежная и спокойная порода, способная прожить до 20 лет при хорошем уходе.
  4. Сиамская кошка — элегантная и разговорчивая, входит в число рекордсменов-долгожителей.
  5. Сибирская кошка — сильный иммунитет и природная выносливость позволяют ей прожить около 18 лет.
  6. Американская короткошерстная — крепкое здоровье и низкая предрасположенность к болезням дают ей до 20 лет жизни.
  7. Русская голубая кошка — грациозный и ласковый питомец, который при хорошем уходе может радовать хозяев 15-20 лет.

Как продлить жизнь кошке?

  • Сбалансированное питание — качественный корм или натуральная диета.
  • Визиты к ветеринару — профилактические осмотры и вакцинация.
  • Физическая активность — игрушки, когтеточки, прогулки (если питомец привык к улице).
  • Стресс под контролем — кошки любят стабильность, поэтому избегайте резких изменений в доме.

Выбирая питомца, важно учитывать не только его внешность, но и особенности здоровья. Забота, любовь и правильный уход помогут вашему пушистому другу прожить долгую и счастливую жизнь!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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