Куда пропадают кошки? Эзотерики считают, что это не просто так

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда кошка внезапно уходит из дома, это может показаться загадкой. Кто-то списывает это на инстинкты, другие — на мистические знаки. Почему питомцы могут покидать дом и стоит ли в этом искать тайный смысл?

Фото: openverse.org by PawsShion, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ Манчкин

Мистические причины: что говорят эзотерики?

Существует мнение, что кошки чувствуют энергетику дома и могут уходить, если она становится для них невыносимой. Возможные причины:

Питомец предчувствует беду — уходит, чтобы спасти хозяина от несчастья.

— уходит, чтобы спасти хозяина от несчастья. Чувствует приближение своей кончины — стремится уйти в уединённое место.

— стремится уйти в уединённое место. Переносит на себя негатив — уводит плохую энергетику из дома.

Логические объяснения: почему кошки уходят?

Однако не стоит забывать и о вполне земных причинах:

Некомфортные условия — недостаток еды, обиды, стресс. Потеря хозяина — если питомец был привязан к человеку, он может уйти после его исчезновения. Ревность — если в доме появилось другое животное, кошка может чувствовать себя ненужной. Беременность — кошка может покинуть дом, чтобы найти тихое место для родов. Поиски партнёра — если кот не кастрирован, он может отправиться на поиски любви.

Вернётся ли кошка?

Если животное ушло из-за обиды или поисков партнёра, оно может вернуться через несколько дней. Но если причина в стрессе или потере хозяина, вернуть питомца будет сложнее.

Как предотвратить уход кошки?

Создайте комфортные условия — любовь, внимание, правильное питание.

— любовь, внимание, правильное питание. Не забывайте о стерилизации — это снижает вероятность побегов.

— это снижает вероятность побегов. Не оставляйте двери и окна открытыми — особенно если кошка переживает стресс.

Помните, что кошки — независимые, но преданные существа. Если им хорошо в вашем доме, они не уйдут.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

