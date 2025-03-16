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Как кошки влияют на сон и психику людей? Ответ вас удивит

2:41
Зоосфера

Замечали, как ваш питомец оживает, когда весь дом засыпает? Бегает по квартире, гоняет невидимую добычу, прыгает по шкафам или пристально смотрит в пустоту? Это не просто кошачьи забавы — их ночная активность способна влиять на ваше здоровье, сон и даже настроение.

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

Почему кошки активны ночью?

Кошки — хищники по своей природе, их пиковая активность приходится на рассвет и закат. Когда ваш пушистый друг будит вас ранним утром, он не издевается, а следует инстинктам выживания.

Но что, если это помогает вам?

Как ночное поведение кошек влияет на человека?

  1. Кошка — природный будильник
    Исследования показывают, что владельцы кошек чаще просыпаются в фазе лёгкого сна, что помогает избежать утренней разбитости. В отличие от резкого пробуждения в глубокой фазе, которое вызывает усталость, кошка может синхронизировать ваш биоритм.

  2. Мурлыканье — ночная терапия
    Кошачьи вибрации (25-150 Гц) обладают целебным эффектом:

  • Снижают уровень стресса и тревожности
  • Помогают восстановлению тканей
  • Стабилизируют давление
  • Улучшают настроение

Когда питомец устраивается рядом и мурлычет, он действует как природный антидепрессант.

  1. Игры в темноте активируют зеркальные нейроны
    Наблюдение за кошкой, гоняющейся за невидимой добычей, вызывает эффект "смешных видео" — снижает уровень кортизола (гормона стресса) и дарит ощущение радости и спокойствия.

  2. "Ночные трофеи" — знак заботы
    Если кошка приносит вам игрушки ночью, она считает вас частью своей стаи. Это проявление привязанности, а не просто забава.

Когда ночные привычки мешают?

Если кошка громко шумит, проявляет агрессию или не даёт вам спать, причина в недостатке активности днём. Что делать?

  • Добавить интерактивные кормушки, игрушки и укрытия
  • Создать вертикальные пространства (полки, когтеточки, домики)
  • Играть с питомцем вечером (15-20 минут активных игр перед сном избавят от ночных скачек)

Кошки и творчество

Учёные выяснили, что владельцы кошек, живущих по ночному графику, чаще склонны к творчеству. Возможно, нестандартный распорядок дня или наблюдение за странными кошачьими ритуалами развивает воображение.

Так что, если кот разбудил вас среди ночи, не спешите сердиться. Возможно, он просто делает вашу жизнь лучше — по-своему, загадочно и по-кошачьи.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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