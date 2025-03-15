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Шерстяные комки в желудке кошки: как избежать операции

2:35
Зоосфера » Кошки

Все кошки регулярно вылизывают себя, ухаживая за шерстью. Это естественный процесс, но иногда он может привести к серьёзным последствиям. Как распознать проблему и не довести до операции? Разбираемся вместе.

Опасные комки шерсти: что это и как возникает проблема

Трихобезоар — так называют плотные комки шерсти, которые формируются в желудке кошки из-за постоянного вылизывания.

Кошачий язык покрыт множеством мелких сосочков и шипиков, которые цепляют шерсть. При уходе за собой кошка проглатывает шерстинки, и они накапливаются в её желудке.

Обычно организм питомца самостоятельно избавляется от таких комков — через рвоту. Это нормальное явление, которое происходит 1-2 раза в месяц. Но если шерсть скапливается в большом количестве и образует плотное уплотнение, кошка уже не может вывести его без посторонней помощи.

Какие кошки в группе риска

Чаще всего от трихобезоаров страдают длинношёрстные породы. Их густая шерсть и подшёрсток создают повышенную нагрузку на пищеварительную систему.

Наибольший риск у:

  • британских и шотландских кошек,
  • мейн-кунов,
  • сибирских,
  • персидских,
  • невских маскарадных,
  • курильских бобтейлов.

Если ваш питомец относится к одной из этих пород, стоит особенно внимательно следить за его здоровьем.

Когда привычка становится опасной

Если шерсть не выводится естественным путём, это может привести к закупорке кишечника или пищевода. Такое состояние сопровождается серьёзными симптомами:

  • кошка испытывает трудности при дефекации,
  • в кале появляются шерстяные волокна,
  • частая рвота или позывы, иногда с кровью,
  • усиленное слюнотечение и кашель,
  • потеря аппетита, апатия,
  • вздутие и болезненность живота.

При первых тревожных признаках важно немедленно обратиться к ветеринару. Если ситуация запущена, единственный выход — хирургическое вмешательство.

Как помочь питомцу, если появились тревожные симптомы

Если у вас появились подозрения, сразу записывайтесь на приём к ветеринару. Врач проведёт УЗИ, рентген и анализы, чтобы определить степень проблемы.

На ранних стадиях можно обойтись без операции — применяются специальные пасты для выведения шерсти. Но если уже произошла закупорка, без хирургического вмешательства не обойтись.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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