Шерстяные комки в желудке кошки: как избежать операции

Все кошки регулярно вылизывают себя, ухаживая за шерстью. Это естественный процесс, но иногда он может привести к серьёзным последствиям. Как распознать проблему и не довести до операции? Разбираемся вместе.
Трихобезоар — так называют плотные комки шерсти, которые формируются в желудке кошки из-за постоянного вылизывания.
Кошачий язык покрыт множеством мелких сосочков и шипиков, которые цепляют шерсть. При уходе за собой кошка проглатывает шерстинки, и они накапливаются в её желудке.
Обычно организм питомца самостоятельно избавляется от таких комков — через рвоту. Это нормальное явление, которое происходит 1-2 раза в месяц. Но если шерсть скапливается в большом количестве и образует плотное уплотнение, кошка уже не может вывести его без посторонней помощи.
Чаще всего от трихобезоаров страдают длинношёрстные породы. Их густая шерсть и подшёрсток создают повышенную нагрузку на пищеварительную систему.
Наибольший риск у:
Если ваш питомец относится к одной из этих пород, стоит особенно внимательно следить за его здоровьем.
Если шерсть не выводится естественным путём, это может привести к закупорке кишечника или пищевода. Такое состояние сопровождается серьёзными симптомами:
При первых тревожных признаках важно немедленно обратиться к ветеринару. Если ситуация запущена, единственный выход — хирургическое вмешательство.
Если у вас появились подозрения, сразу записывайтесь на приём к ветеринару. Врач проведёт УЗИ, рентген и анализы, чтобы определить степень проблемы.
На ранних стадиях можно обойтись без операции — применяются специальные пасты для выведения шерсти. Но если уже произошла закупорка, без хирургического вмешательства не обойтись.
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