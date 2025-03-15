Учащенное дыхание у кошки: безобидный симптом или повод для паники

Учащенное дыхание у кошек — явление редкое, в отличие от собак, для которых оно вполне нормально. Поэтому, заметив такие изменения у питомца, хозяева часто начинают беспокоиться.
Обычно это проявляется частыми короткими вдохами и выдохами с открытым ртом, иногда сопровождается высунутым языком. Хотя в некоторых случаях такое дыхание может быть временным и безопасным, в других — указывать на серьезные проблемы со здоровьем.
Иногда кошки начинают дышать чаще по естественным причинам:
В жаркие дни кошки практически не потеют — только небольшая испаряемость влаги с подушечек лап и ушей помогает им регулировать температуру тела. Поэтому при перегреве они могут начать дышать чаще, чтобы охладиться. Однако, в отличие от собак, они редко доводят себя до состояния сильного перегрева.
Если учащенное дыхание не проходит или сопровождается другими тревожными симптомами, стоит обратиться к ветеринару. Особенное внимание уделите следующим признакам:
Если у кошки наблюдается учащенное дыхание без видимых причин, это может свидетельствовать о ряде заболеваний:
Если вы заметили такие изменения, сначала дайте питомцу время на отдых. Если дыхание не нормализуется, срочно обратитесь к ветеринару. В клинике могут провести диагностику:
Лечение зависит от причины: от простого покоя и кислородной терапии до антибиотиков, противовоспалительных препаратов или даже переливания крови при анемии.
Кошки скрывают свои болезни, поэтому любые изменения в их дыхании — сигнал к тому, чтобы присмотреться к их состоянию. Если есть сомнения — не откладывайте визит к ветеринару.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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