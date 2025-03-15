Учащенное дыхание у кошки: безобидный симптом или повод для паники

3:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Учащенное дыхание у кошек — явление редкое, в отличие от собак, для которых оно вполне нормально. Поэтому, заметив такие изменения у питомца, хозяева часто начинают беспокоиться.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котенок в коробке

Как выглядит учащенное дыхание у кошек

Обычно это проявляется частыми короткими вдохами и выдохами с открытым ртом, иногда сопровождается высунутым языком. Хотя в некоторых случаях такое дыхание может быть временным и безопасным, в других — указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

Когда это в пределах нормы

Иногда кошки начинают дышать чаще по естественным причинам:

после активных игр и долгой физической нагрузки;

при сильном стрессе или испуге;

в жаркую погоду, когда организму нужно охладиться.

В жаркие дни кошки практически не потеют — только небольшая испаряемость влаги с подушечек лап и ушей помогает им регулировать температуру тела. Поэтому при перегреве они могут начать дышать чаще, чтобы охладиться. Однако, в отличие от собак, они редко доводят себя до состояния сильного перегрева.

Опасные сигналы: когда стоит беспокоиться

Если учащенное дыхание не проходит или сопровождается другими тревожными симптомами, стоит обратиться к ветеринару. Особенное внимание уделите следующим признакам:

посинение или потемнение языка;

кашель, хрипы или затрудненное дыхание;

отказ от еды, потеря веса;

повышенная жажда, рвота, диарея;

постоянная усталость и вялость.

Возможные заболевания

Если у кошки наблюдается учащенное дыхание без видимых причин, это может свидетельствовать о ряде заболеваний:

1. Проблемы с дыхательной системой

воспаление или новообразования в носовых проходах;

отек легких;

астма или нарушение газообмена.

2. Сердечно-сосудистые заболевания

сердечные черви;

тромбоз;

эмболия легочной артерии;

сердечная недостаточность.

3. Неврологические нарушения

травмы головы;

опухоли мозга;

дисфункция дыхательных мышц.

4. Другие патологии

анемия;

отравление угарным газом или лекарственными препаратами;

скопление жидкости в брюшной полости;

беременность.

Что делать, если кошка начала дышать чаще

Если вы заметили такие изменения, сначала дайте питомцу время на отдых. Если дыхание не нормализуется, срочно обратитесь к ветеринару. В клинике могут провести диагностику:

анализ крови;

рентген;

электрокардиограмму.

Лечение зависит от причины: от простого покоя и кислородной терапии до антибиотиков, противовоспалительных препаратов или даже переливания крови при анемии.

Главное — внимательное отношение к питомцу

Кошки скрывают свои болезни, поэтому любые изменения в их дыхании — сигнал к тому, чтобы присмотреться к их состоянию. Если есть сомнения — не откладывайте визит к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

