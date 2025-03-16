Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как кредитная история влияет на вашу жизнь и почему ее стоит проверить
Не так сложно, как кажется: как подготовить машину к лету и забыть о перегревах
Чохские террасы — древнее земледельческое чудо Дагестана поражает воображение
Диеты без жиров и углеводов – путь к долголетию или ранней смерти? Правда, о которой не говорят фитнес-блогеры
Медицинская косметика или масс-маркет: выбираем идеальный уход за чувствительной кожей
Купи сейчас, плати потом: удобная рассрочка или скрытая ловушка
Стал совсем взрослым: Татьяна Буланова показала младшего сына
Пальмовый вор: краб, который крадёт не только кокосы
Жёсткие штрафы за собак в 2025 году: правда или очередная страшилка

Почему кошки выбирают коробки, а не лежанки: вся правда о странной привычке

2:08
Зоосфера

Стоит оставить в доме картонную коробку — и она тут же становится кошачьей собственностью. Питомец забирается внутрь, мурлычет и не собирается покидать своё новое укрытие. Но почему кошки так обожают коробки? Учёные нашли несколько неожиданных объяснений.

Котенок в коробке
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котенок в коробке

Инстинкт выживания

Кошки — прирождённые хищники, но в дикой природе им также важно оставаться незаметными для более крупных хищников. Закрытые пространства создают чувство безопасности, помогая им расслабиться. Даже домашние кошки инстинктивно ищут укромные уголки, где можно спрятаться от потенциальных угроз.

Тепло и комфорт

Картон обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Кошки любят тепло, а в коробке температура воздуха повышается на 2-3 градуса, создавая для них идеальный микроклимат. Именно поэтому они часто предпочитают коробки даже мягким лежанкам.

Охотничий инстинкт

Забравшись в коробку, кошка не просто отдыхает — она имитирует засаду. Такие "игры" помогают ей поддерживать мышцы в тонусе, тренировать реакцию и отрабатывать прыжки. Даже если жертвой окажется мячик или солнечный зайчик, процесс охоты всё равно важен.

Напоминание о детстве

Маленькие котята первые недели жизни проводят в закрытых пространствах, рядом с матерью. Коробка создаёт ощущение защищённости, похожее на те первые дни, когда мир был тёплым и безопасным.

Удовольствие для когтей и лап

Картон не только приятен на ощупь, но и отлично подходит для заточки когтей. К тому же он сохраняет интересные запахи — древесины, клея, упаковочных материалов, что ещё больше привлекает любопытного питомца.

Больше, чем просто коробка

Коробка для кошки — это не просто укрытие. Она служит убежищем, местом для игр, "тренажёром" для когтей и даже способом расслабиться. Так что если ваш питомец снова занял посылочный ящик — просто порадуйтесь его находчивости!

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Еда и рецепты
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой Аудио 
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Еда и рецепты
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Европа хочет трупов. Почему Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в перемирие Дмитрий Плотников
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста
Нас ждет потоп: NASA бьет тревогу из-за мирового океана
Нас ждет потоп: NASA бьет тревогу из-за мирового океана
Последние материалы
Забудьте о радиаторах: это устройство перевернёт ваше представление об отоплении дома
Обезжиренный творог — вред или польза? Врачи объяснили, что происходит с организмом
Китай против мировой элиты: топ авто 2025 года, который вас шокирует
Почему кошки выбирают коробки, а не лежанки: вся правда о странной привычке
Как сэкономить на отеле почти вдвое — стратегии для туристов
Татьяна Брухунова показала фото с празднования своего дня рождения
Космическое сердцебиение? Загадочные радиоимпульсы из Млечного Пути привлекли внимание учёных
Стиль без компромиссов: сохраняем удобство, оставаясь сексуальной каждый день
Лампа Ельцина горит — вождь страной руководит... — писала газета Аргументы и факты 17 марта 1999 года
Картошка как резина, помидоры — каша: какие ещё овощи нельзя хранить в морозилке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.