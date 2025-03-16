Почему кошки выбирают коробки, а не лежанки: вся правда о странной привычке

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Стоит оставить в доме картонную коробку — и она тут же становится кошачьей собственностью. Питомец забирается внутрь, мурлычет и не собирается покидать своё новое укрытие. Но почему кошки так обожают коробки? Учёные нашли несколько неожиданных объяснений.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котенок в коробке

Инстинкт выживания

Кошки — прирождённые хищники, но в дикой природе им также важно оставаться незаметными для более крупных хищников. Закрытые пространства создают чувство безопасности, помогая им расслабиться. Даже домашние кошки инстинктивно ищут укромные уголки, где можно спрятаться от потенциальных угроз.

Тепло и комфорт

Картон обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Кошки любят тепло, а в коробке температура воздуха повышается на 2-3 градуса, создавая для них идеальный микроклимат. Именно поэтому они часто предпочитают коробки даже мягким лежанкам.

Охотничий инстинкт

Забравшись в коробку, кошка не просто отдыхает — она имитирует засаду. Такие "игры" помогают ей поддерживать мышцы в тонусе, тренировать реакцию и отрабатывать прыжки. Даже если жертвой окажется мячик или солнечный зайчик, процесс охоты всё равно важен.

Напоминание о детстве

Маленькие котята первые недели жизни проводят в закрытых пространствах, рядом с матерью. Коробка создаёт ощущение защищённости, похожее на те первые дни, когда мир был тёплым и безопасным.

Удовольствие для когтей и лап

Картон не только приятен на ощупь, но и отлично подходит для заточки когтей. К тому же он сохраняет интересные запахи — древесины, клея, упаковочных материалов, что ещё больше привлекает любопытного питомца.

Больше, чем просто коробка

Коробка для кошки — это не просто укрытие. Она служит убежищем, местом для игр, "тренажёром" для когтей и даже способом расслабиться. Так что если ваш питомец снова занял посылочный ящик — просто порадуйтесь его находчивости!

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



