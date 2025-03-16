Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот вид хлеба заметно снижает уровень сахара в крови и улучшает пищеварение
Дизайнеры рекомендуют: найден идеальный цвет штор для маленькой комнаты
Лучший пробег для покупки авто – сколько должна проехать машина, чтобы её стоило брать
Редис не растёт? Вот что нужно сделать, чтобы он был крупным и хрустящим
Не можете жить без шоколада? Добавьте в рацион этот элемент — и всё изменится
Хрустящий картофель без капли жира: вот как добиться идеального вкуса
Певица Алсу заинтриговала поклонников фото с красавцем-мужчиной в кровати
Репетиция свадебного макияжа: ключ к идеальному образу невесты
Зубры, медведи и нерпы — где можно туристам наблюдать за животными в их естественной среде обитания

Как бамбук управляет организмом панд: сенсация в науке

1:15
Зоосфера

Китайские исследователи обнаружили, что бамбук буквально влияет на генетику панд. Оказывается, растительные микроРНК (miRNA), содержащиеся в этом растении, попадают в кровь животных и могут изменять их биологические процессы.

Гигантская панда в зоопарке
Фото: Openverse by Mike Johnston, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гигантская панда в зоопарке

Как бамбук "встраивается" в организм панды

Учёные проанализировали образцы крови семи панд и выявили 57 различных микроРНК, предположительно поступающих из бамбука. Эти молекулы оказывают влияние на:

  • Рост и развитие
  • Метаболизм
  • Иммунную систему

Интересно, что уровни микроРНК различаются в зависимости от возраста и пола особи. Это может объяснять, почему разные панды предпочитают разные виды побегов.

Почему это открытие важно

Гигантские панды по генетике остаются хищниками, но питаются исключительно бамбуком. Теперь учёные предполагают, что микроРНК улучшают их способность находить и выбирать наиболее питательные побеги, помогая им адаптироваться к такому рациону.

Это открытие не только меняет представление о взаимодействии животных и их пищи, но и может сыграть важную роль в охране панд.

Уточнения

Больша́я па́нда - вид всеядных млекопитающих из семейства медвежьих со своеобразной чёрно-белой окраской шерсти, обладающий некоторыми признаками енотов.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Еда и рецепты
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод Аудио 
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Авто
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром Аудио 
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Еда и рецепты
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Европа хочет трупов. Почему Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в перемирие Дмитрий Плотников
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста
Нас ждет потоп: NASA бьет тревогу из-за мирового океана
Нас ждет потоп: NASA бьет тревогу из-за мирового океана
Последние материалы
Этот вид хлеба заметно снижает уровень сахара в крови и улучшает пищеварение
Дизайнеры рекомендуют: найден идеальный цвет штор для маленькой комнаты
Лучший пробег для покупки авто – сколько должна проехать машина, чтобы её стоило брать
Редис не растёт? Вот что нужно сделать, чтобы он был крупным и хрустящим
Не можете жить без шоколада? Добавьте в рацион этот элемент — и всё изменится
Хрустящий картофель без капли жира: вот как добиться идеального вкуса
Певица Алсу заинтриговала поклонников фото с красавцем-мужчиной в кровати
Как бамбук управляет организмом панд: сенсация в науке
Репетиция свадебного макияжа: ключ к идеальному образу невесты
Зубры, медведи и нерпы — где можно туристам наблюдать за животными в их естественной среде обитания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.