Как бамбук управляет организмом панд: сенсация в науке

Китайские исследователи обнаружили, что бамбук буквально влияет на генетику панд. Оказывается, растительные микроРНК (miRNA), содержащиеся в этом растении, попадают в кровь животных и могут изменять их биологические процессы.
Учёные проанализировали образцы крови семи панд и выявили 57 различных микроРНК, предположительно поступающих из бамбука. Эти молекулы оказывают влияние на:
Интересно, что уровни микроРНК различаются в зависимости от возраста и пола особи. Это может объяснять, почему разные панды предпочитают разные виды побегов.
Почему это открытие важно
Гигантские панды по генетике остаются хищниками, но питаются исключительно бамбуком. Теперь учёные предполагают, что микроРНК улучшают их способность находить и выбирать наиболее питательные побеги, помогая им адаптироваться к такому рациону.
Это открытие не только меняет представление о взаимодействии животных и их пищи, но и может сыграть важную роль в охране панд.
Больша́я па́нда - вид всеядных млекопитающих из семейства медвежьих со своеобразной чёрно-белой окраской шерсти, обладающий некоторыми признаками енотов.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?