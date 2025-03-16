Как бамбук управляет организмом панд: сенсация в науке

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Китайские исследователи обнаружили, что бамбук буквально влияет на генетику панд. Оказывается, растительные микроРНК (miRNA), содержащиеся в этом растении, попадают в кровь животных и могут изменять их биологические процессы.

Фото: Openverse by Mike Johnston, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гигантская панда в зоопарке

Как бамбук "встраивается" в организм панды

Учёные проанализировали образцы крови семи панд и выявили 57 различных микроРНК, предположительно поступающих из бамбука. Эти молекулы оказывают влияние на:

Рост и развитие

Метаболизм

Иммунную систему

Интересно, что уровни микроРНК различаются в зависимости от возраста и пола особи. Это может объяснять, почему разные панды предпочитают разные виды побегов.

Почему это открытие важно

Гигантские панды по генетике остаются хищниками, но питаются исключительно бамбуком. Теперь учёные предполагают, что микроРНК улучшают их способность находить и выбирать наиболее питательные побеги, помогая им адаптироваться к такому рациону.

Это открытие не только меняет представление о взаимодействии животных и их пищи, но и может сыграть важную роль в охране панд.

Уточнения

Больша́я па́нда - вид всеядных млекопитающих из семейства медвежьих со своеобразной чёрно-белой окраской шерсти, обладающий некоторыми признаками енотов.

