Один шаг до вымирания: как можно спасти жирафов от исчезновения

Учёные сделали важное открытие: микробиомы жирафов зависят от их вида больше, чем от рациона. Это открывает новые возможности для сохранения этих животных.
Специалисты Университета Уппсалы и Университета Брауна изучили кишечные микробиомы трёх видов жирафов:
Образцы были собраны в Кении, и оказалось, что, несмотря на разнообразие растений в рационе, микробиомы у каждого вида были уникальными. Это указывает на глубокую эволюционную связь между видами жирафов и их внутренними микробными сообществами.
Почему это важно
Понимание особенностей микробиома поможет учёным:
Все три изученных вида находятся под угрозой исчезновения, поэтому такие исследования критически важны для их защиты.
Что делать дальше
Учёные призывают сосредоточиться на защите естественных мест обитания жирафов и сохранении растений, необходимых их микробиому. Это повысит шансы на выживание этих удивительных животных.
Жира́ф - парнокопытное млекопитающее из семейства жирафовых.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?