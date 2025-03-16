Один шаг до вымирания: как можно спасти жирафов от исчезновения

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Учёные сделали важное открытие: микробиомы жирафов зависят от их вида больше, чем от рациона. Это открывает новые возможности для сохранения этих животных.

Фото: Freepik by byrdyak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жираф

Что показали исследования

Специалисты Университета Уппсалы и Университета Брауна изучили кишечные микробиомы трёх видов жирафов:

Сетчатые жирафы

Масайские жирафы

Северные жирафы

Образцы были собраны в Кении, и оказалось, что, несмотря на разнообразие растений в рационе, микробиомы у каждого вида были уникальными. Это указывает на глубокую эволюционную связь между видами жирафов и их внутренними микробными сообществами.

Почему это важно

Понимание особенностей микробиома поможет учёным:

Сохранить жирафов в дикой природе , создавая условия, максимально приближенные к естественным.

, создавая условия, максимально приближенные к естественным. Разрабатывать программы восстановления среды обитания с учётом их пищевых потребностей.

обитания с учётом их пищевых потребностей. Улучшить условия в заповедниках, где жирафов могут кормить нехарактерными для них растениями.

Все три изученных вида находятся под угрозой исчезновения, поэтому такие исследования критически важны для их защиты.

Что делать дальше

Учёные призывают сосредоточиться на защите естественных мест обитания жирафов и сохранении растений, необходимых их микробиому. Это повысит шансы на выживание этих удивительных животных.

Уточнения

Жира́ф - парнокопытное млекопитающее из семейства жирафовых.

