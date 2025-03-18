Собака хромает, но играет — терпит боль или просто хитрит

Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваш питомец начал прихрамывать, но явных травм нет, это может вызвать тревогу. Хромота у собаки может быть как временным явлением, так и сигналом о серьёзных проблемах со здоровьем. Разбираемся, какие причины могут вызвать этот симптом и что делать, чтобы помочь питомцу.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Послушная собака

Тревожный симптом или временная неловкость?

Собаки активны и подвижны, поэтому небольшая хромота после интенсивной игры или прогулки — не редкость. Однако, если питомец продолжает прихрамывать несколько дней или хромота сопровождается другими тревожными признаками (например, болью или вялостью), стоит обратить внимание на возможные причины.

Основные причины хромоты у собак

Травмы и ушибы

Неудачные прыжки, столкновения или падения могут привести к растяжениям, вывихам и ушибам.

Часто встречаются порезы подушечек лап (например, от стекла или льда зимой).

Если собака резко начала хромать после активной прогулки, стоит проверить лапу на раны, отёки и покраснения.

Что делать

Ограничить активность на 1-2 дня.

Осмотреть лапы на предмет травм.

Если через 48 часов улучшений нет, обратиться к ветеринару.

Артроз — возрастное заболевание суставов

Чаще встречается у крупных и пожилых собак.

Проявляется скованностью движений, сложностью при подъёме после сна, вялостью.

Развивается постепенно, приводит к истощению хрящей и болям в суставах.

Что делать

Поддерживать здоровый вес (избыток килограммов увеличивает нагрузку на суставы).

Давать хондропротекторы и добавки по назначению врача.

Избегать чрезмерных нагрузок.

Артрит — воспаление суставов

Может быть вызван инфекцией, травмой или аутоиммунными процессами.

Собака может скулить, избегать движений, отказываться от еды.

Часто сопровождается локальным повышением температуры в зоне воспаления.

Что делать

Записаться к ветеринару для диагностики (рентген, анализ крови).

Следовать курсу лечения: противовоспалительные препараты, диета.

Контролировать нагрузку и вес питомца.

Дисплазия суставов

Врожденная или приобретённая неправильная форма суставов.

Часто встречается у немецких овчарок, лабрадоров, ретриверов, ротвейлеров.

Признаки: хромота, шаткость, проблемы с подъёмом, боль в движении.

Что делать

Сдать рентгеновский снимок (чем раньше выявить, тем лучше).

Использовать лечебные корма и добавки для суставов.

В тяжёлых случаях может потребоваться операция.

Неврологические нарушения

Хромота может быть вызвана повреждениями нервов или позвоночника.

Возможны судороги, шаткая походка, потеря координации.

Иногда причиной становится межпозвоночная грыжа (особенно у такс и корги).

Что делать

Не игнорировать резкие изменения походки.

Срочно обратиться к ветеринару-неврологу.

Отравление или нехватка витаминов

Опасные вещества (например, шоколад, лекарства) могут вызвать дрожь, судороги и хромоту.

Дефицит кальция, магния и витаминов группы B может приводить к слабости мышц и суставов.

Что делать

Исключить из рациона опасные продукты.

Давать питомцу сбалансированное питание с витаминами и минералами.

Когда срочно обращаться к ветеринару

Если у собаки не просто хромота, а есть дополнительные симптомы, это повод для срочного визита в клинику:

Собака скулит от боли, не даёт трогать лапу.

Хромота держится более 3 дней.

Есть отёки, покраснения, высокая температура.

Наблюдается шаткость походки, судороги, потеря координации.

Собака отказывается от еды, становится вялой.

Первая помощь при хромоте

Проверить лапы (порезы, занозы, отёки).

(порезы, занозы, отёки). Обеспечить покой (ограничить бег и прыжки).

(ограничить бег и прыжки). При травме: приложить холод (если есть отёк).

приложить холод (если есть отёк). При воспалении: дать обезболивающее (по назначению ветеринара).

Как предотвратить хромоту у собаки

Регулярно осматривайте лапы (особенно после прогулок).

(особенно после прогулок). Следите за весом - ожирение перегружает суставы.

- ожирение перегружает суставы. Обеспечьте мягкую подстилку для сна.

для сна. Добавляйте в рацион хондропротекторы и витамины.

хондропротекторы и витамины. Не перегружайте суставы щенка резкими нагрузками.

суставы щенка резкими нагрузками. Следите за возрастными изменениями и вовремя корректируйте образ жизни собаки.

Если собака начала хромать без видимых травм, это может быть связано с:

Травмой: ушиб, растяжение, порез лапы.

ушиб, растяжение, порез лапы. Артритом или артрозом: воспаление или возрастные изменения суставов.

воспаление или возрастные изменения суставов. Дисплазией: особенно у крупных пород.

особенно у крупных пород. Неврологическими заболеваниями: проблемы с нервами или позвоночником.

проблемы с нервами или позвоночником. Отравлением или нехваткой витаминов.

При длительной хромоте или сильных болях важно не откладывать визит к ветеринару. Чем раньше выявлена причина, тем легче помочь питомцу!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

