Собака хромает, но играет — терпит боль или просто хитрит

Если ваш питомец начал прихрамывать, но явных травм нет, это может вызвать тревогу. Хромота у собаки может быть как временным явлением, так и сигналом о серьёзных проблемах со здоровьем. Разбираемся, какие причины могут вызвать этот симптом и что делать, чтобы помочь питомцу.
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Послушная собака
Тревожный симптом или временная неловкость?
Собаки активны и подвижны, поэтому небольшая хромота после интенсивной игры или прогулки — не редкость. Однако, если питомец продолжает прихрамывать несколько дней или хромота сопровождается другими тревожными признаками (например, болью или вялостью), стоит обратить внимание на возможные причины.
Основные причины хромоты у собак
Травмы и ушибы
Неудачные прыжки, столкновения или падения могут привести к растяжениям, вывихам и ушибам.
Часто встречаются порезы подушечек лап (например, от стекла или льда зимой).
Если собака резко начала хромать после активной прогулки, стоит проверить лапу на раны, отёки и покраснения.
Что делать
Ограничить активность на 1-2 дня.
Осмотреть лапы на предмет травм.
Если через 48 часов улучшений нет, обратиться к ветеринару.
Артроз — возрастное заболевание суставов
Чаще встречается у крупных и пожилых собак.
Проявляется скованностью движений, сложностью при подъёме после сна, вялостью.
Развивается постепенно, приводит к истощению хрящей и болям в суставах.
Что делать
Поддерживать здоровый вес (избыток килограммов увеличивает нагрузку на суставы).
Давать хондропротекторы и добавки по назначению врача.
Избегать чрезмерных нагрузок.
Артрит — воспаление суставов
Может быть вызван инфекцией, травмой или аутоиммунными процессами.
Собака может скулить, избегать движений, отказываться от еды.
Часто сопровождается локальным повышением температуры в зоне воспаления.
Что делать
Записаться к ветеринару для диагностики (рентген, анализ крови).
Следовать курсу лечения: противовоспалительные препараты, диета.
Контролировать нагрузку и вес питомца.
Дисплазия суставов
Врожденная или приобретённая неправильная форма суставов.
Часто встречается у немецких овчарок, лабрадоров, ретриверов, ротвейлеров.
Признаки: хромота, шаткость, проблемы с подъёмом, боль в движении.
Что делать
Сдать рентгеновский снимок (чем раньше выявить, тем лучше).
Использовать лечебные корма и добавки для суставов.
В тяжёлых случаях может потребоваться операция.
Неврологические нарушения
Хромота может быть вызвана повреждениями нервов или позвоночника.