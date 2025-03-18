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Собака хромает, но играет — терпит боль или просто хитрит

Зоосфера

Если ваш питомец начал прихрамывать, но явных травм нет, это может вызвать тревогу. Хромота у собаки может быть как временным явлением, так и сигналом о серьёзных проблемах со здоровьем. Разбираемся, какие причины могут вызвать этот симптом и что делать, чтобы помочь питомцу.

Послушная собака
Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Послушная собака

Тревожный симптом или временная неловкость?

Собаки активны и подвижны, поэтому небольшая хромота после интенсивной игры или прогулки — не редкость. Однако, если питомец продолжает прихрамывать несколько дней или хромота сопровождается другими тревожными признаками (например, болью или вялостью), стоит обратить внимание на возможные причины.

Основные причины хромоты у собак

Травмы и ушибы

  • Неудачные прыжки, столкновения или падения могут привести к растяжениям, вывихам и ушибам.
  • Часто встречаются порезы подушечек лап (например, от стекла или льда зимой).
  • Если собака резко начала хромать после активной прогулки, стоит проверить лапу на раны, отёки и покраснения.

Что делать

  • Ограничить активность на 1-2 дня.
  • Осмотреть лапы на предмет травм.
  • Если через 48 часов улучшений нет, обратиться к ветеринару.

Артроз — возрастное заболевание суставов

  • Чаще встречается у крупных и пожилых собак.
  • Проявляется скованностью движений, сложностью при подъёме после сна, вялостью.
  • Развивается постепенно, приводит к истощению хрящей и болям в суставах.

Что делать

  • Поддерживать здоровый вес (избыток килограммов увеличивает нагрузку на суставы).
  • Давать хондропротекторы и добавки по назначению врача.
  • Избегать чрезмерных нагрузок.

Артрит — воспаление суставов

  • Может быть вызван инфекцией, травмой или аутоиммунными процессами.
  • Собака может скулить, избегать движений, отказываться от еды.
  • Часто сопровождается локальным повышением температуры в зоне воспаления.

Что делать

  • Записаться к ветеринару для диагностики (рентген, анализ крови).
  • Следовать курсу лечения: противовоспалительные препараты, диета.
  • Контролировать нагрузку и вес питомца.

Дисплазия суставов

  • Врожденная или приобретённая неправильная форма суставов.
  • Часто встречается у немецких овчарок, лабрадоров, ретриверов, ротвейлеров.
  • Признаки: хромота, шаткость, проблемы с подъёмом, боль в движении.

Что делать

  • Сдать рентгеновский снимок (чем раньше выявить, тем лучше).
  • Использовать лечебные корма и добавки для суставов.
  • В тяжёлых случаях может потребоваться операция.

Неврологические нарушения

  • Хромота может быть вызвана повреждениями нервов или позвоночника.
  • Возможны судороги, шаткая походка, потеря координации.
  • Иногда причиной становится межпозвоночная грыжа (особенно у такс и корги).

Что делать

  • Не игнорировать резкие изменения походки.
  • Срочно обратиться к ветеринару-неврологу.

Отравление или нехватка витаминов

  • Опасные вещества (например, шоколад, лекарства) могут вызвать дрожь, судороги и хромоту.
  • Дефицит кальция, магния и витаминов группы B может приводить к слабости мышц и суставов.

Что делать

  • Исключить из рациона опасные продукты.
  • Давать питомцу сбалансированное питание с витаминами и минералами.

Когда срочно обращаться к ветеринару

Если у собаки не просто хромота, а есть дополнительные симптомы, это повод для срочного визита в клинику:

  • Собака скулит от боли, не даёт трогать лапу.
  • Хромота держится более 3 дней.
  • Есть отёки, покраснения, высокая температура.
  • Наблюдается шаткость походки, судороги, потеря координации.
  • Собака отказывается от еды, становится вялой.

Первая помощь при хромоте

  • Проверить лапы (порезы, занозы, отёки).
  • Обеспечить покой (ограничить бег и прыжки).
  • При травме: приложить холод (если есть отёк).
  • При воспалении: дать обезболивающее (по назначению ветеринара).

Как предотвратить хромоту у собаки

  • Регулярно осматривайте лапы (особенно после прогулок).
  • Следите за весом - ожирение перегружает суставы.
  • Обеспечьте мягкую подстилку для сна.
  • Добавляйте в рацион хондропротекторы и витамины.
  • Не перегружайте суставы щенка резкими нагрузками.
  • Следите за возрастными изменениями и вовремя корректируйте образ жизни собаки.

Если собака начала хромать без видимых травм, это может быть связано с:

  • Травмой: ушиб, растяжение, порез лапы.
  • Артритом или артрозом: воспаление или возрастные изменения суставов.
  • Дисплазией: особенно у крупных пород.
  • Неврологическими заболеваниями: проблемы с нервами или позвоночником.
  • Отравлением или нехваткой витаминов.

При длительной хромоте или сильных болях важно не откладывать визит к ветеринару. Чем раньше выявлена причина, тем легче помочь питомцу!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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