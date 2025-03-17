Ваша астрологическая кошка: найдите пушистого двойника по знаку зодиака

5:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки, как и их хозяева, обладают разными характерами: одни — непоседливые искатели приключений, другие — воплощение уюта. Но какую породу выбрать именно вам? Звёзды знают ответ.

Фото: flickr.com by Николас Титков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сфинкс

Овен (21 марта — 19 апреля) — Бенгальская кошка

Активность, энергия и неугомонность — если бы Овен был кошкой, то точно бенгалом! Эти пушистые "леопарды" вечно в движении, обожают бегать и даже играть с водой.

Факт: бенгальские кошки любят принимать душ вместе с хозяином.

бенгальские кошки любят принимать душ вместе с хозяином. Совет: запаситесь игрушками — бенгалу нужно постоянное развлечение.

Телец (20 апреля — 20 мая) — Британская короткошёрстная

Тельцы ценят комфорт и уют, а британские кошки — идеальные компаньоны для тех, кто любит ленивые вечера на диване.

Факт: британцы могут неделями не проявлять эмоций, но это не значит, что они вас не любят.

британцы могут неделями не проявлять эмоций, но это не значит, что они вас не любят. Совет: следите за питанием — британцы склонны к набору веса!

Близнецы (21 мая — 20 июня) — Сиамская кошка

Болтливые, любопытные и обожающие быть в центре внимания — сиамская кошка идеально совпадает с характером Близнецов.

Факт: эти кошки могут "разговаривать" часами.

эти кошки могут "разговаривать" часами. Совет: будьте готовы к постоянным "разговорам" и ревности к другим питомцам.

Рак (21 июня — 22 июля) — Рагдолл

Раки — самые заботливые и домашние знаки, а рагдоллы — настоящие антидепрессанты на четырёх лапах. Они обожают сидеть на руках и мурчать часами.

Факт: название "рагдолл" переводится как "тряпичная кукла" — эти кошки расслабляются в руках владельца.

название "рагдолл" переводится как "тряпичная кукла" — эти кошки расслабляются в руках владельца. Совет: готовьтесь к бесконечным обнимашкам!

Лев (23 июля — 22 августа) — Мейн-кун

Львы любят внимание, а мейн-куны — королевские кошки с соответствующими манерами. Это настоящие аристократы, которые гордо шествуют по дому.

Факт: мейн-куны умеют выражать эмоции с помощью богатой мимики.

мейн-куны умеют выражать эмоции с помощью богатой мимики. Совет: их густая шерсть требует тщательного ухода.

Дева (23 августа — 22 сентября) — Сфинкс

Девы — практичные и аккуратные, а сфинксы — кошки, которые не линяют и не оставляют шерсти повсюду. Они умные, ласковые и обожают тепло.

Факт: сфинксы мёрзнут даже летом и любят спать под одеялом.

сфинксы мёрзнут даже летом и любят спать под одеялом. Совет: следите за кожей — сфинксы требуют регулярного купания.

Весы (23 сентября — 22 октября) — Персидская кошка

Весы ценят эстетику и красоту, а персидская кошка — это воплощение грации и элегантности.

Факт: персы могут часами наслаждаться тишиной и комфортом.

персы могут часами наслаждаться тишиной и комфортом. Совет: подготовьтесь к регулярному расчёсыванию роскошной шерсти.

Скорпион (23 октября — 21 ноября) — Абиссинская кошка

Таинственные и независимые Скорпионы оценят абиссинцев — загадочных, ловких и всегда готовых к исследованию мира.

Факт: абиссинцы — кошки-экстремалы, они легко забираются на шторы и шкафы.

абиссинцы — кошки-экстремалы, они легко забираются на шторы и шкафы. Совет: дайте им свободу, иначе они найдут приключения сами.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря) — Оцикет

Стрельцы — прирождённые путешественники, а оцикет — кошка, которая готова везде сопровождать хозяина.

Факт: эти кошки обожают играть и никогда не сидят на месте.

эти кошки обожают играть и никогда не сидят на месте. Совет: купите побольше интерактивных игрушек — оцикет обожает головоломки.

Козерог (22 декабря — 19 января) — Норвежская лесная кошка

Козероги любят стабильность, а норвежские лесные кошки — надёжные и самостоятельные, словно маленькие викинги.

Факт: они не боятся холода и могут гулять по снегу.

они не боятся холода и могут гулять по снегу. Совет: шерсть требует тщательного ухода — иначе запутается.

Водолей (20 января — 18 февраля) — Селкирк-рекс

Водолеи — оригиналы, и их кошки тоже должны быть необычными. Селкирк-рекс — это кудрявая кошка с весёлым характером.

Факт: их шерсть меняет текстуру в течение жизни.

их шерсть меняет текстуру в течение жизни. Совет: не стригите их шерсть — она особенная.

Рыбы (19 февраля — 20 марта) — Бирманская кошка

Мечтательные и нежные Рыбы оценят бирманских кошек — пушистых и ласковых романтиков.

Факт: бирманцы любят спать на подушке рядом с хозяином.

бирманцы любят спать на подушке рядом с хозяином. Совет: эти кошки не любят одиночества, не оставляйте их надолго одних.

Любите, а не выбирайте по звёздам

Конечно, гороскоп — это увлекательный способ подобрать питомца, но самое главное в выборе кошки — её характер, а не астрологическое совпадение. Любая кошка, независимо от породы и знака зодиака, может стать вашим преданным другом, если вы окружите её заботой и вниманием.

Если ваш темперамент совпадает с выбранной породой — замечательно! Но помните: кошки чувствуют любовь, а значит, самое важное — это создать для них тёплый и уютный дом. Ведь неважно, Бенгал у вас или Перс — если он любим, то точно станет вашей судьбой.

Уточнения

Астроло́гия — разновидность гадательной магии, группа описательных и предсказательных практик, традиций и верований, постулирующих воздействие небесных тел на земной мир и человека и, в частности, возможность предсказания будущего по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга.

