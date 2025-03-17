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Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам

Зоосфера

Если вы впервые решили завести кошку, важно не ошибиться с выбором породы. Некоторые пушистые (и не очень) создания могут превратить жизнь владельца в хаос: требовать постоянного внимания, громко мяукать, разрушать мебель и даже проявлять агрессию. Мы собрали анти-топ пород кошек, которые не подходят для новичков.

Абиссинский кот
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абиссинский кот

1 место — Гибриды диких кошек (бенгалы, чаузи, саванны)

Эти породы появились благодаря скрещиванию домашних кошек с дикими представителями семейства кошачьих: бенгальской кошкой, камышовым котом и сервалом. Даже спустя несколько поколений дикая кровь дает о себе знать.

  • Размер: вес достигает 10-15 кг, что сравнимо со средней собакой.
  • Поведение: не любят сидеть на руках, требуют много активности.
  • Агрессия: могут нападать на других животных и даже на людей.
  • Разрушение квартиры: нуждаются в огромной территории, могут рвать мебель, обои, прыгать на шторы.

Вердикт

  • Если у вас нет просторного дома, вольера и опыта воспитания сложных пород, откажитесь от идеи завести гибрида.

Идеальная альтернатива для новичков: абиссинская кошка — активная, но более предсказуемая и дружелюбная.

2 место — Аборигенные породы (турецкий ван, норвежская лесная, курильский бобтейл)

Эти кошки формировались в естественной среде без селекционного отбора, поэтому у них сохранились инстинкты выживания. Они не зависимы, редко привязываются к хозяину и могут быть капризными.

  • Отношение к людям: не терпят навязчивого внимания, требуют уважения к своему личному пространству.
  • Активность: их интеллект требует постоянной стимуляции — если не занять их голову, они сами найдут себе "развлечения".
  • Доверие нужно заслужить: такие кошки могут быть отчужденными и не признавать авторитета хозяина.

Вердикт

  • Если вы мечтаете о ласковом мурлыке, который будет сидеть у вас на коленях — эти породы не для вас.

Идеальная альтернатива для новичков: сибирская кошка — умеренно активная, ласковая, с уравновешенным характером.

3 место — Сиамо-ориентальная группа (ориенталы, балинезы, бурманцы, сиамы)

Эти породы известны своим гиперактивным и вездесущим характером. Они требуют внимания 24/7, очень разговорчивы и часто ревнивы.

  • Постоянный контроль: эти кошки хотят быть во всем центре событий — они полезут в тарелку, будут сопровождать вас в ванную и спать на вашей голове.
  • Шум: мяукают очень громко и много — если вы любите тишину, забудьте об этой породе.
  • Ревность: могут устраивать истерики и даже мстить, если хозяин уделяет им недостаточно внимания.

Вердикт

  • Если вы не готовы стать "кошачьим родителем", который будет носиться за питомцем как за ребенком, лучше выбрать более спокойную породу.

Идеальная альтернатива для новичков: русская голубая — спокойная, уравновешенная и не такая требовательная к вниманию.

4 место — Породы с трудным уходом (персы, мейн-куны, британцы, сфинксы, рексы)

Иногда проблема не в характере, а в сложности ухода. Эти кошки требуют регулярного груминга, особого рациона и частых процедур по уходу за кожей и шерстью.

  • Персы, ангорки, мейн-куны, британцы: густая шерсть требует ежедневного вычесывания, иначе образуются колтуны.
  • Сфинксы и рексы: отсутствие шерсти означает повышенную потребность в уходе за кожей: их нужно купать, увлажнять, следить за температурой в доме.

Идеальная альтернатива для новичков: корниш-рекс — короткая волнистая шерсть, не требует частого ухода, дружелюбный характер.

Вывод

  • Гибридные кошки: слишком дикие и непредсказуемые.
  • Аборигенные породы: слишком независимые и хитрые.
  • Сиамы и ориенталы: слишком шумные и требовательные.
  • Персы, сфинксы и мейн-куны: требуют слишком много ухода.

Если вы новичок, выбирайте породы, которые дружелюбны, уравновешены и не требуют сложного ухода.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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