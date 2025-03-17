Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам

Если вы впервые решили завести кошку, важно не ошибиться с выбором породы. Некоторые пушистые (и не очень) создания могут превратить жизнь владельца в хаос: требовать постоянного внимания, громко мяукать, разрушать мебель и даже проявлять агрессию. Мы собрали анти-топ пород кошек, которые не подходят для новичков.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Абиссинский кот

1 место — Гибриды диких кошек (бенгалы, чаузи, саванны)

Эти породы появились благодаря скрещиванию домашних кошек с дикими представителями семейства кошачьих: бенгальской кошкой, камышовым котом и сервалом. Даже спустя несколько поколений дикая кровь дает о себе знать.

Размер : вес достигает 10-15 кг, что сравнимо со средней собакой.

: вес достигает 10-15 кг, что сравнимо со средней собакой. Поведение : не любят сидеть на руках, требуют много активности.

: не любят сидеть на руках, требуют много активности. Агрессия : могут нападать на других животных и даже на людей.

: могут нападать на других животных и даже на людей. Разрушение квартиры: нуждаются в огромной территории, могут рвать мебель, обои, прыгать на шторы.

Вердикт

Если у вас нет просторного дома, вольера и опыта воспитания сложных пород, откажитесь от идеи завести гибрида.

Идеальная альтернатива для новичков: абиссинская кошка — активная, но более предсказуемая и дружелюбная.

2 место — Аборигенные породы (турецкий ван, норвежская лесная, курильский бобтейл)

Эти кошки формировались в естественной среде без селекционного отбора, поэтому у них сохранились инстинкты выживания. Они не зависимы, редко привязываются к хозяину и могут быть капризными.

Отношение к людям : не терпят навязчивого внимания, требуют уважения к своему личному пространству.

: не терпят навязчивого внимания, требуют уважения к своему личному пространству. Активность : их интеллект требует постоянной стимуляции — если не занять их голову, они сами найдут себе "развлечения".

: их интеллект требует постоянной стимуляции — если не занять их голову, они сами найдут себе "развлечения". Доверие нужно заслужить: такие кошки могут быть отчужденными и не признавать авторитета хозяина.

Вердикт

Если вы мечтаете о ласковом мурлыке, который будет сидеть у вас на коленях — эти породы не для вас.

Идеальная альтернатива для новичков: сибирская кошка — умеренно активная, ласковая, с уравновешенным характером.

3 место — Сиамо-ориентальная группа (ориенталы, балинезы, бурманцы, сиамы)

Эти породы известны своим гиперактивным и вездесущим характером. Они требуют внимания 24/7, очень разговорчивы и часто ревнивы.

Постоянный контроль : эти кошки хотят быть во всем центре событий — они полезут в тарелку, будут сопровождать вас в ванную и спать на вашей голове.

: эти кошки хотят быть во всем центре событий — они полезут в тарелку, будут сопровождать вас в ванную и спать на вашей голове. Шум : мяукают очень громко и много — если вы любите тишину, забудьте об этой породе.

: мяукают очень громко и много — если вы любите тишину, забудьте об этой породе. Ревность: могут устраивать истерики и даже мстить, если хозяин уделяет им недостаточно внимания.

Вердикт

Если вы не готовы стать "кошачьим родителем", который будет носиться за питомцем как за ребенком, лучше выбрать более спокойную породу.

Идеальная альтернатива для новичков: русская голубая — спокойная, уравновешенная и не такая требовательная к вниманию.

4 место — Породы с трудным уходом (персы, мейн-куны, британцы, сфинксы, рексы)

Иногда проблема не в характере, а в сложности ухода. Эти кошки требуют регулярного груминга, особого рациона и частых процедур по уходу за кожей и шерстью.

Персы, ангорки, мейн-куны, британцы: густая шерсть требует ежедневного вычесывания, иначе образуются колтуны.

густая шерсть требует ежедневного вычесывания, иначе образуются колтуны. Сфинксы и рексы: отсутствие шерсти означает повышенную потребность в уходе за кожей: их нужно купать, увлажнять, следить за температурой в доме.

Идеальная альтернатива для новичков: корниш-рекс — короткая волнистая шерсть, не требует частого ухода, дружелюбный характер.

Вывод

Гибридные кошки: слишком дикие и непредсказуемые.

слишком дикие и непредсказуемые. Аборигенные породы: слишком независимые и хитрые.

слишком независимые и хитрые. Сиамы и ориенталы: слишком шумные и требовательные.

слишком шумные и требовательные. Персы, сфинксы и мейн-куны: требуют слишком много ухода.

Если вы новичок, выбирайте породы, которые дружелюбны, уравновешены и не требуют сложного ухода.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

