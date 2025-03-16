Жёсткие штрафы за собак в 2025 году: правда или очередная страшилка

3:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаководы должны не только заботиться о своих питомцах, но и соблюдать законы, регулирующие содержание животных. В 2025 году нарушения могут привести к штрафам, достигающим 30 000 рублей. Разбираемся, какие правила нельзя игнорировать, чтобы избежать наказания.

Фото: https://www.freepik.com Собака в наморднике

Выгул собак без поводка и намордника, а также загрязнение территории

Самые частые штрафы выписывают за:

Выгул собак без поводка в общественных местах.

Отсутствие намордника у крупных или потенциально опасных пород.

Выгул в запрещённых местах (детские площадки, школы, стадионы).

Загрязнение территории — хозяева обязаны убирать за своими питомцами.

Штраф: от 1 500 до 3 000 рублей.

Отсутствие вакцинации и регистрации

Владельцы собак обязаны вакцинировать питомцев от бешенства и регистрировать их в государственных ветеринарных учреждениях. Игнорирование этих требований грозит штрафом.

Штраф: от 2 000 до 3 000 рублей.

Причинение вреда людям, животным или имуществу

Если собака покусала человека, напала на другое животное или повредила чужое имущество, ответственность несёт хозяин.

Штраф зависит от последствий

Незначительные травмы или ущерб: от 10 000 рублей.

от 10 000 рублей. Серьёзный вред здоровью человека или крупный материальный ущерб: до 30 000 рублей.

Как избежать

Дрессировать собаку и социализировать её.

Во время прогулок в людных местах использовать поводок и намордник.

Жестокое обращение с животными

Если собака содержится в неподобающих условиях, выглядит истощённой или больной, инспекторы могут провести проверку. За жестокое обращение предусмотрено административное и даже уголовное наказание.

Штраф: от 5 000 до 15 000 рублей.

Как определяется размер штрафа

Размер штрафа зависит от обстоятельств:

Смягчающие факторы

Владельцу дали предупреждение, но он быстро устранил нарушение.

Он сотрудничает с инспекторами и не допускает повторных ошибок.

В случае инцидента оказал помощь пострадавшему.

Отягчающие факторы

Нарушение повторилось.

Вред здоровью или ущерб значительный.

Владельцы ведут себя агрессивно при разбирательстве.

В отдельных случаях вместо штрафа могут вынести предупреждение, если нарушение носило разовый характер.

Итог

Соблюдение правил выгула, регистрации и ухода за собакой — это не только вопрос законности, но и уважение к окружающим. Чтобы избежать крупных штрафов, владельцам стоит заранее позаботиться о дрессировке, безопасности питомца и чистоте общественных мест.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

