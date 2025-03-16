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Жёсткие штрафы за собак в 2025 году: правда или очередная страшилка

3:00
Зоосфера

Собаководы должны не только заботиться о своих питомцах, но и соблюдать законы, регулирующие содержание животных. В 2025 году нарушения могут привести к штрафам, достигающим 30 000 рублей. Разбираемся, какие правила нельзя игнорировать, чтобы избежать наказания.

Собака в наморднике
Фото: https://www.freepik.com
Собака в наморднике

Выгул собак без поводка и намордника, а также загрязнение территории

Самые частые штрафы выписывают за:

  • Выгул собак без поводка в общественных местах.
  • Отсутствие намордника у крупных или потенциально опасных пород.
  • Выгул в запрещённых местах (детские площадки, школы, стадионы).
  • Загрязнение территории — хозяева обязаны убирать за своими питомцами.

Штраф: от 1 500 до 3 000 рублей.

Отсутствие вакцинации и регистрации

  • Владельцы собак обязаны вакцинировать питомцев от бешенства и регистрировать их в государственных ветеринарных учреждениях. Игнорирование этих требований грозит штрафом.

Штраф: от 2 000 до 3 000 рублей.

Причинение вреда людям, животным или имуществу

Если собака покусала человека, напала на другое животное или повредила чужое имущество, ответственность несёт хозяин.

Штраф зависит от последствий

  • Незначительные травмы или ущерб: от 10 000 рублей.
  • Серьёзный вред здоровью человека или крупный материальный ущерб: до 30 000 рублей.

Как избежать

  • Дрессировать собаку и социализировать её.
  • Во время прогулок в людных местах использовать поводок и намордник.

Жестокое обращение с животными

  • Если собака содержится в неподобающих условиях, выглядит истощённой или больной, инспекторы могут провести проверку. За жестокое обращение предусмотрено административное и даже уголовное наказание.

Штраф: от 5 000 до 15 000 рублей.

Как определяется размер штрафа

Размер штрафа зависит от обстоятельств:

Смягчающие факторы

  • Владельцу дали предупреждение, но он быстро устранил нарушение.
  • Он сотрудничает с инспекторами и не допускает повторных ошибок.
  • В случае инцидента оказал помощь пострадавшему.

Отягчающие факторы

  • Нарушение повторилось.
  • Вред здоровью или ущерб значительный.
  • Владельцы ведут себя агрессивно при разбирательстве.

В отдельных случаях вместо штрафа могут вынести предупреждение, если нарушение носило разовый характер.

Итог

Соблюдение правил выгула, регистрации и ухода за собакой — это не только вопрос законности, но и уважение к окружающим. Чтобы избежать крупных штрафов, владельцам стоит заранее позаботиться о дрессировке, безопасности питомца и чистоте общественных мест.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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