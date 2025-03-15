Необычная няня: бездомная кошка стала ангелом-хранителем для младенца

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В 2015 году в одном из российских городов произошёл удивительный случай, который доказал, что кошки способны на настоящую заботу.

Фото: https://www.freepik.com by wirestock Кошка

Необычная находка в подъезде

В один из холодных январских дней жители многоквартирного дома услышали плач младенца. Звук доносился из подъезда. Когда они вышли проверить, что случилось, их ждало невероятное зрелище: бездомная кошка Маша свернулась вокруг новорождённого, согревая его своим телом.

Малыш находился в картонной коробке, укрытый лишь тонким одеялом. Если бы не кошка, он мог бы замёрз, но Маша не отходила от него ни на секунду.

Кошка, ставшая спасательницей

Когда приехали медики и полиция, Маша не хотела оставлять малыша. Очевидцы рассказали, что, когда ребёнка забрали, кошка пыталась бежать за машиной скорой помощи и громко мяукала, будто волновалась за него.

Что стало с малышом и Машей?

Врачи осмотрели ребёнка и сообщили, что он здоров, а его жизни ничего не угрожает. Если бы не Маша, всё могло закончиться трагедией.

Жители дома, которые раньше кормили кошку, решили официально приютить её. Теперь у пушистой спасительницы есть тёплый дом и любящие хозяева.

"Ангел в кошачьей шкуре"

История Маши быстро разлетелась по всему миру. Пользователи соцсетей назвали её "кошкой-героем", а журналисты — "ангелом в кошачьей шкуре".

Этот случай ещё раз доказывает: кошки не только независимые и своенравные, но и невероятно заботливые.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

