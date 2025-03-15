Собака дрожит – замерзла, волнуется или заболела? Разбираемся по пунктам

Собаки могут дрожать по разным причинам: от безобидных физиологических реакций до серьезных заболеваний. Дрожь может затрагивать все тело питомца или проявляться локально — в лапах, голове или челюсти. Иногда тремор носит кратковременный характер, но если он становится постоянным, важно разобраться в причинах и помочь собаке.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чихуахуа
Как правильно реагировать на дрожь у собаки
Если ваш питомец начал дрожать, не оставляйте его без внимания. Следите за его состоянием и попытайтесь определить, что могло спровоцировать дрожь.
Если дрожь кратковременная и проходит самостоятельно: скорее всего, она вызвана безобидными факторами.
Если тремор сопровождается другими симптомами (апатия, отказ от еды, судороги, рвота, лихорадка): необходимо срочно обратиться к ветеринару.
Физиологические причины дрожи у собак
Некоторые факторы вызывают тремор, но не связаны с болезнями и не несут угрозы здоровью питомца.
Особенности породы
Некоторые породы собак генетически склонны к мелкому тремору. Это чаще всего миниатюрные и декоративные породы:
Чихуахуа.
Той-терьеры.
Йоркширские терьеры.
Мальтийские болонки.
Их нервная система более чувствительна к раздражителям, поэтому они могут дрожать из-за эмоций, перепадов температуры или стресса.
Переохлаждение
Низкие температуры — одна из самых частых причин дрожи. Если собака замерзла, организм активирует мелкие мышечные сокращения, чтобы согреться.
Признаки переохлаждения
Собака поджимает хвост, уши.
Сворачивается в клубок.
Ищет тепло (прижимается к хозяину, прячется в укромное место).
Как защитить собаку от холода:
Одевайте питомца в теплую одежду (особенно миниатюрные и короткошерстные породы).
Сократите время прогулок в морозную погоду.
Избегайте прогулок под дождем и на сильном ветру.
Реакция на наркоз
После операций и анестезии у собак может наблюдаться тремор. Это связано с тем, что наркоз снижает температуру тела и влияет на работу нервной системы.
Если дрожь проходит через несколько часов: это нормальная реакция.
Если дрожь длится долго, собака вялая или отказывается от еды: обратитесь к ветеринару.
Дрожь во сне
Во время фазы быстрого сна у собак могут дергаться лапы, нос или даже появляться тихие звуки. Это связано с активностью мозга и не требует вмешательства.
Половое возбуждение
Кобели, а иногда и суки, могут дрожать от возбуждения во время полового влечения. Это сопровождается беспокойством, учащенным дыханием и попытками найти объект для спаривания.
Возрастные изменения
У пожилых собак дрожь может быть связана с:
Ухудшением нервной проводимости.
Артритом и болями в суставах.
Снижением мышечного тонуса.
Как помочь
Обеспечьте собаке мягкую лежанку без сквозняков.
Делайте легкий массаж и умеренные прогулки.
Обратитесь к ветеринару для подбора поддерживающих препаратов.
Психологические причины дрожи
Дрожь у собаки может быть вызвана стрессом и эмоциями:
Стресс (переезд, смена хозяина, поход к ветеринару).
Возбуждение и радость (ожидание прогулки, встреча с хозяином).
Как помочь собаке при стрессе
Уберите раздражители (например, включите белый шум или музыку, чтобы заглушить фейерверки).
Отвлеките собаку (игрушка, лакомство).
Используйте успокоительные средства (по рекомендации ветеринара).
Болезни, сопровождающиеся дрожью у собак
Если тремор не связан с физиологическими факторами и сопровождается другими симптомами, он может указывать на проблемы со здоровьем.
Инфекции и вирусные заболевания
Некоторые болезни вызывают жар и озноб:
Чума плотоядных.
Лептоспироз.
Токсоплазмоз.
Дополнительные симптомы
Высокая температура.
Вялость, отказ от еды.
Выделения из глаз и носа.
Важно: если у собаки поднялась температура выше 39,5°C, срочно обратитесь к ветеринару.
Отравление
Некоторые вещества могут вызывать тремор, судороги и ухудшение состояния:
Горький шоколад (содержит токсичный для собак теобромин).
Бытовая химия и яды.
Некоторые медикаменты.
Признаки отравления
Тремор, судороги.
Рвота, понос.
Слабость, потеря сознания.
Что делать
Немедленно обратитесь в ветеринарную клинику.
Гормональные сбои
Нарушения работы эндокринной системы (например, гипотиреоз) могут вызывать дрожь.
Дополнительные симптомы:
Увеличение веса без изменения рациона.
Вялость.
Изменение состояния шерсти и кожи.
Болевой синдром
Боль может вызывать тремор и изменения поведения:
Артрит и воспаление суставов.
Дископатия (проблемы с позвоночником).
Травмы и растяжения.
Признаки боли
Собака поджимает лапы.
Избегает прикосновений.
Скулит или становится агрессивной.
Когда срочно обращаться к ветеринару
Если у собаки наблюдаются:
Длительный тремор без видимой причины.
Судороги.
Вялость, отказ от еды.
Высокая температура (выше 39,5°C).
Потеря координации.
В этих случаях важно не откладывать визит в клинику, так как дрожь может быть симптомом серьезного заболевания.
Вывод
Дрожь у собаки может быть как безобидной реакцией, так и сигналом тревоги. Важно учитывать сопутствующие симптомы и общее состояние питомца. Если тремор становится регулярным или сопровождается ухудшением самочувствия, не откладывайте консультацию с ветеринаром.
Уточнения
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.