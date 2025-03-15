Собака дрожит – замерзла, волнуется или заболела? Разбираемся по пунктам

0:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки могут дрожать по разным причинам: от безобидных физиологических реакций до серьезных заболеваний. Дрожь может затрагивать все тело питомца или проявляться локально — в лапах, голове или челюсти. Иногда тремор носит кратковременный характер, но если он становится постоянным, важно разобраться в причинах и помочь собаке.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чихуахуа

Как правильно реагировать на дрожь у собаки

Если ваш питомец начал дрожать, не оставляйте его без внимания. Следите за его состоянием и попытайтесь определить, что могло спровоцировать дрожь.

Если дрожь кратковременная и проходит самостоятельно: скорее всего, она вызвана безобидными факторами.

скорее всего, она вызвана безобидными факторами. Если тремор сопровождается другими симптомами (апатия, отказ от еды, судороги, рвота, лихорадка): необходимо срочно обратиться к ветеринару.

Физиологические причины дрожи у собак

Некоторые факторы вызывают тремор, но не связаны с болезнями и не несут угрозы здоровью питомца.

Особенности породы

Некоторые породы собак генетически склонны к мелкому тремору. Это чаще всего миниатюрные и декоративные породы:

Чихуахуа.

Той-терьеры.

Йоркширские терьеры.

Мальтийские болонки.

Их нервная система более чувствительна к раздражителям, поэтому они могут дрожать из-за эмоций, перепадов температуры или стресса.

Переохлаждение

Низкие температуры — одна из самых частых причин дрожи. Если собака замерзла, организм активирует мелкие мышечные сокращения, чтобы согреться.

Признаки переохлаждения

Собака поджимает хвост, уши.

Сворачивается в клубок.

Ищет тепло (прижимается к хозяину, прячется в укромное место).

Как защитить собаку от холода:

Одевайте питомца в теплую одежду (особенно миниатюрные и короткошерстные породы).

Сократите время прогулок в морозную погоду.

Избегайте прогулок под дождем и на сильном ветру.

Реакция на наркоз

После операций и анестезии у собак может наблюдаться тремор. Это связано с тем, что наркоз снижает температуру тела и влияет на работу нервной системы.

Если дрожь проходит через несколько часов: это нормальная реакция.

это нормальная реакция. Если дрожь длится долго, собака вялая или отказывается от еды: обратитесь к ветеринару.

Дрожь во сне

Во время фазы быстрого сна у собак могут дергаться лапы, нос или даже появляться тихие звуки. Это связано с активностью мозга и не требует вмешательства.

Половое возбуждение

Кобели, а иногда и суки, могут дрожать от возбуждения во время полового влечения. Это сопровождается беспокойством, учащенным дыханием и попытками найти объект для спаривания.

Возрастные изменения

У пожилых собак дрожь может быть связана с:

Ухудшением нервной проводимости.

Артритом и болями в суставах.

Снижением мышечного тонуса.

Как помочь

Обеспечьте собаке мягкую лежанку без сквозняков.

Делайте легкий массаж и умеренные прогулки.

Обратитесь к ветеринару для подбора поддерживающих препаратов.

Психологические причины дрожи

Дрожь у собаки может быть вызвана стрессом и эмоциями:

Испуг (громкие звуки, салюты, гроза, сигналы машин).

(громкие звуки, салюты, гроза, сигналы машин). Стресс (переезд, смена хозяина, поход к ветеринару).

(переезд, смена хозяина, поход к ветеринару). Возбуждение и радость (ожидание прогулки, встреча с хозяином).

Как помочь собаке при стрессе

Уберите раздражители (например, включите белый шум или музыку, чтобы заглушить фейерверки).

Отвлеките собаку (игрушка, лакомство).

Используйте успокоительные средства (по рекомендации ветеринара).

Болезни, сопровождающиеся дрожью у собак

Если тремор не связан с физиологическими факторами и сопровождается другими симптомами, он может указывать на проблемы со здоровьем.

Инфекции и вирусные заболевания

Некоторые болезни вызывают жар и озноб:

Чума плотоядных.

Лептоспироз.

Токсоплазмоз.

Дополнительные симптомы

Высокая температура.

Вялость, отказ от еды.

Выделения из глаз и носа.

Важно: если у собаки поднялась температура выше 39,5°C, срочно обратитесь к ветеринару.

Отравление

Некоторые вещества могут вызывать тремор, судороги и ухудшение состояния:

Горький шоколад (содержит токсичный для собак теобромин).

Бытовая химия и яды.

Некоторые медикаменты.

Признаки отравления

Тремор, судороги.

Рвота, понос.

Слабость, потеря сознания.

Что делать

Немедленно обратитесь в ветеринарную клинику.

Гормональные сбои

Нарушения работы эндокринной системы (например, гипотиреоз) могут вызывать дрожь.

Дополнительные симптомы:

Увеличение веса без изменения рациона.

Вялость.

Изменение состояния шерсти и кожи.

Болевой синдром

Боль может вызывать тремор и изменения поведения:

Артрит и воспаление суставов.

Дископатия (проблемы с позвоночником).

Травмы и растяжения.

Признаки боли

Собака поджимает лапы.

Избегает прикосновений.

Скулит или становится агрессивной.

Когда срочно обращаться к ветеринару

Если у собаки наблюдаются:

Длительный тремор без видимой причины.

Судороги.

Вялость, отказ от еды.

Высокая температура (выше 39,5°C).

Потеря координации.

В этих случаях важно не откладывать визит в клинику, так как дрожь может быть симптомом серьезного заболевания.

Вывод

Дрожь у собаки может быть как безобидной реакцией, так и сигналом тревоги. Важно учитывать сопутствующие симптомы и общее состояние питомца. Если тремор становится регулярным или сопровождается ухудшением самочувствия, не откладывайте консультацию с ветеринаром.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

