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Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс

4:32
Зоосфера

Каждый, кто хочет взять кошку из приюта, обычно представляет себе милого, игривого котёнка, который моментально станет лучшим другом. Однако далеко не все питомцы получают второй шанс. Многие остаются в приюте на долгие месяцы, а то и годы. Почему так происходит? Какие кошки с наименьшей вероятностью находят дом?

Старая кошка
Фото: Wikipedia by Dimitri “Diti” Torterat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Старая кошка

Взрослые и пожилые кошки: котята в приоритете

В приютах одна из самых частых ситуаций: приходят потенциальные владельцы, но их внимание сразу же привлекают котята. Они милые, активные, вызывают умиление и желание заботиться о них с первых дней. А вот взрослые и пожилые кошки остаются в стороне.

Почему их игнорируют

  • Стереотип: взрослая кошка сложнее адаптируется.
  • Опасения: у пожилых питомцев могут быть проблемы со здоровьем.
  • Желание "вырастить с нуля": люди хотят, чтобы котёнок привык к их дому с первых месяцев жизни.

Но реальность другая. Взрослые кошки уже социализированы, кастрированы, знают лоток, не портят мебель и не требуют столько внимания, как гиперактивные котята. Они благодарны за заботу и не менее преданны своим хозяевам.

Кошки с особыми потребностями: страхи, которые мешают людям

Питомцы с инвалидностью, хроническими болезнями или сенсорными нарушениями оказываются в списке "самых нежеланных". Люди боятся сложного ухода, больших затрат на ветеринара, но правда в том, что такие кошки адаптируются к жизни ничуть не хуже здоровых.

Они могут быть

  • С врождёнными или приобретёнными особенностями (например, без лапки, с деформацией позвоночника).
  • С хроническими заболеваниями (диабет, астма, вирус иммунодефицита кошек).
  • С проблемами зрения или слуха.

Тем не менее слепые кошки ориентируются по запаху и слуху, помнят расположение предметов и могут вести полноценную жизнь. Они привязываются к хозяину так же, как и обычные питомцы, но нуждаются в стабильной обстановке без резких изменений.

Застенчивые и тревожные кошки: не судите по первому впечатлению

Вы заходите в приют, и перед вами две кошки: одна сразу бежит навстречу, трётся об ноги, а другая прячется в угол, избегая контакта. Кого выберет большинство людей?

Животные, пережившие стресс или травму, могут выглядеть нелюдимыми, но в любящем доме они раскрываются. Достаточно дать им время и проявить терпение, чтобы они начали доверять человеку.

Чёрные кошки: суеверия всё ещё влияют

Казалось бы, в XXI веке никто не верит в средневековые мифы, но чёрные кошки реже находят дом.

  • Суеверия: многие до сих пор считают, что такие кошки приносят несчастье.
  • Проблемы с фотографиями: на снимках в объявлениях они выглядят менее выразительно.

Но характер кошки не зависит от её окраса. Некоторые приюты проводят специальные фотосессии с хорошим освещением, чтобы показать их индивидуальность, и продвигают чёрных питомцев в соцсетях.

Кошки-пары: сложно найти дом сразу для двоих

Некоторые кошки с детства живут вместе или настолько привязаны друг к другу, что их стараются не разлучать. Но найти семью для двоих сложнее, чем для одного питомца.

Люди боятся

  • Увеличенных затрат на корм и ветеринара.
  • Что кошки не будут нуждаться в человеке, имея друг друга.
  • Недостатка пространства для двух питомцев.

Однако усыновление пары даёт массу преимуществ: кошки веселят друг друга, меньше страдают от одиночества и не требуют постоянного внимания от хозяина. Адаптация в новом доме у таких питомцев проходит быстрее.

Как помочь невидимым кошкам найти дом

Многие приюты активно борются со стереотипами:

  • Делают качественные фотографии животных.
  • Проводят дни открытых дверей, чтобы люди могли познакомиться с питомцами лично.
  • Рассказывают в соцсетях об уникальных качествах "незаметных" кошек.

Если вы хотите взять кота из приюта, обратите внимание на тех, кто реже попадает в центр внимания. Возможно, именно этот питомец станет вашим самым преданным другом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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