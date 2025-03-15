Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс

Каждый, кто хочет взять кошку из приюта, обычно представляет себе милого, игривого котёнка, который моментально станет лучшим другом. Однако далеко не все питомцы получают второй шанс. Многие остаются в приюте на долгие месяцы, а то и годы. Почему так происходит? Какие кошки с наименьшей вероятностью находят дом?
В приютах одна из самых частых ситуаций: приходят потенциальные владельцы, но их внимание сразу же привлекают котята. Они милые, активные, вызывают умиление и желание заботиться о них с первых дней. А вот взрослые и пожилые кошки остаются в стороне.
Но реальность другая. Взрослые кошки уже социализированы, кастрированы, знают лоток, не портят мебель и не требуют столько внимания, как гиперактивные котята. Они благодарны за заботу и не менее преданны своим хозяевам.
Питомцы с инвалидностью, хроническими болезнями или сенсорными нарушениями оказываются в списке "самых нежеланных". Люди боятся сложного ухода, больших затрат на ветеринара, но правда в том, что такие кошки адаптируются к жизни ничуть не хуже здоровых.
Тем не менее слепые кошки ориентируются по запаху и слуху, помнят расположение предметов и могут вести полноценную жизнь. Они привязываются к хозяину так же, как и обычные питомцы, но нуждаются в стабильной обстановке без резких изменений.
Вы заходите в приют, и перед вами две кошки: одна сразу бежит навстречу, трётся об ноги, а другая прячется в угол, избегая контакта. Кого выберет большинство людей?
Животные, пережившие стресс или травму, могут выглядеть нелюдимыми, но в любящем доме они раскрываются. Достаточно дать им время и проявить терпение, чтобы они начали доверять человеку.
Казалось бы, в XXI веке никто не верит в средневековые мифы, но чёрные кошки реже находят дом.
Но характер кошки не зависит от её окраса. Некоторые приюты проводят специальные фотосессии с хорошим освещением, чтобы показать их индивидуальность, и продвигают чёрных питомцев в соцсетях.
Некоторые кошки с детства живут вместе или настолько привязаны друг к другу, что их стараются не разлучать. Но найти семью для двоих сложнее, чем для одного питомца.
Однако усыновление пары даёт массу преимуществ: кошки веселят друг друга, меньше страдают от одиночества и не требуют постоянного внимания от хозяина. Адаптация в новом доме у таких питомцев проходит быстрее.
Многие приюты активно борются со стереотипами:
Если вы хотите взять кота из приюта, обратите внимание на тех, кто реже попадает в центр внимания. Возможно, именно этот питомец станет вашим самым преданным другом.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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