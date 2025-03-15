Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс

4:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый, кто хочет взять кошку из приюта, обычно представляет себе милого, игривого котёнка, который моментально станет лучшим другом. Однако далеко не все питомцы получают второй шанс. Многие остаются в приюте на долгие месяцы, а то и годы. Почему так происходит? Какие кошки с наименьшей вероятностью находят дом?

Фото: Wikipedia by Dimitri “Diti” Torterat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Старая кошка

Взрослые и пожилые кошки: котята в приоритете

В приютах одна из самых частых ситуаций: приходят потенциальные владельцы, но их внимание сразу же привлекают котята. Они милые, активные, вызывают умиление и желание заботиться о них с первых дней. А вот взрослые и пожилые кошки остаются в стороне.

Почему их игнорируют

Стереотип: взрослая кошка сложнее адаптируется.

взрослая кошка сложнее адаптируется. Опасения: у пожилых питомцев могут быть проблемы со здоровьем.

у пожилых питомцев могут быть проблемы со здоровьем. Желание "вырастить с нуля": люди хотят, чтобы котёнок привык к их дому с первых месяцев жизни.

Но реальность другая. Взрослые кошки уже социализированы, кастрированы, знают лоток, не портят мебель и не требуют столько внимания, как гиперактивные котята. Они благодарны за заботу и не менее преданны своим хозяевам.

Кошки с особыми потребностями: страхи, которые мешают людям

Питомцы с инвалидностью, хроническими болезнями или сенсорными нарушениями оказываются в списке "самых нежеланных". Люди боятся сложного ухода, больших затрат на ветеринара, но правда в том, что такие кошки адаптируются к жизни ничуть не хуже здоровых.

Они могут быть

С врождёнными или приобретёнными особенностями (например, без лапки, с деформацией позвоночника).

С хроническими заболеваниями (диабет, астма, вирус иммунодефицита кошек).

С проблемами зрения или слуха.

Тем не менее слепые кошки ориентируются по запаху и слуху, помнят расположение предметов и могут вести полноценную жизнь. Они привязываются к хозяину так же, как и обычные питомцы, но нуждаются в стабильной обстановке без резких изменений.

Застенчивые и тревожные кошки: не судите по первому впечатлению

Вы заходите в приют, и перед вами две кошки: одна сразу бежит навстречу, трётся об ноги, а другая прячется в угол, избегая контакта. Кого выберет большинство людей?

Животные, пережившие стресс или травму, могут выглядеть нелюдимыми, но в любящем доме они раскрываются. Достаточно дать им время и проявить терпение, чтобы они начали доверять человеку.

Чёрные кошки: суеверия всё ещё влияют

Казалось бы, в XXI веке никто не верит в средневековые мифы, но чёрные кошки реже находят дом.

Суеверия: многие до сих пор считают, что такие кошки приносят несчастье.

многие до сих пор считают, что такие кошки приносят несчастье. Проблемы с фотографиями: на снимках в объявлениях они выглядят менее выразительно.

Но характер кошки не зависит от её окраса. Некоторые приюты проводят специальные фотосессии с хорошим освещением, чтобы показать их индивидуальность, и продвигают чёрных питомцев в соцсетях.

Кошки-пары: сложно найти дом сразу для двоих

Некоторые кошки с детства живут вместе или настолько привязаны друг к другу, что их стараются не разлучать. Но найти семью для двоих сложнее, чем для одного питомца.

Люди боятся

Увеличенных затрат на корм и ветеринара.

Что кошки не будут нуждаться в человеке, имея друг друга.

Недостатка пространства для двух питомцев.

Однако усыновление пары даёт массу преимуществ: кошки веселят друг друга, меньше страдают от одиночества и не требуют постоянного внимания от хозяина. Адаптация в новом доме у таких питомцев проходит быстрее.

Как помочь невидимым кошкам найти дом

Многие приюты активно борются со стереотипами:

Делают качественные фотографии животных.

Проводят дни открытых дверей, чтобы люди могли познакомиться с питомцами лично.

Рассказывают в соцсетях об уникальных качествах "незаметных" кошек.

Если вы хотите взять кота из приюта, обратите внимание на тех, кто реже попадает в центр внимания. Возможно, именно этот питомец станет вашим самым преданным другом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

