Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый курорт у Байкала: горы, лыжи и экотуризм
Правило 3-30-300: делаем городскую жизнь в разы здоровее
7 оттенков волос, которые никогда не выйдут из моды — они всегда актуальны
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Как убрать запах из микроволновки? Простые и эффективные методы
Хотите больше энергии и чистый воздух? Просто поставьте это растение в комнате
Никогда не стирайте эти вещи вместе с кондиционером для белья
Как один город победил крыс раз и навсегда
Вкусная макаронная запеканка с шампиньонами – без хлопот

Пушистый апчхи — когда кошачье чихание повод для паники

2:28
Зоосфера

Кошки, как и люди, чихают, чтобы очистить нос от раздражителей. Но когда чихание становится частым, сопровождается выделениями из носа или другими тревожными симптомами, это может сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем.

Мяукающий котенок
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мяукающий котенок

Возможные причины чихания у кошек

Вирусные инфекции

Ринотрахеит и кальцивироз — две опасные вирусные инфекции, которые без лечения могут привести к серьёзным осложнениям. У кошки могут появиться:

  • Слезящиеся глаза.
  • Потеря аппетита.
  • Вялость и слабость.

Если ваш питомец не вакцинирован и начал чихать — срочно покажите его ветеринару.

Бактериальные и грибковые заболевания

Некоторые инфекции, такие как хламидиоз, микоплазмоз и бордетеллез, поражают дыхательные пути кошек. Они могут спровоцировать ринит, который вызывает чихание. Грибковые инфекции, например, аспергиллез, также могут раздражать слизистые носа, провоцируя постоянное чихание.

Аллергия — частая причина

Кошки, как и люди, страдают от аллергии. Чаще всего её вызывают:

  • Пыль и бытовая химия.
  • Табачный дым и парфюм.
  • Пыльца растений.

Помимо чихания, у животного могут быть зуд, слезящиеся глаза или даже проблемы с дыханием.

Опасные сигналы: когда бить тревогу

Владельцу стоит насторожиться, если помимо чихания у питомца наблюдаются:

  • Густые выделения из носа.
  • Одышка и хрипы.
  • Язвы в ротовой полости.
  • Резкая потеря энергии.

В таких случаях важно не затягивать с визитом к ветеринару.

Что делать, если кошка чихает

  • Проверьте, нет ли рядом раздражителей (пыль, духи, дым).
  • Следите за общим состоянием питомца — если чихание не сопровождается другими симптомами, вероятно, беспокоиться не о чем.
  • При появлении тревожных признаков срочно обратитесь в клинику.

Как предотвратить проблемы

  • Вакцинируйте кошку от вирусных инфекций.
  • Следите за чистотой воздуха в доме.
  • Обеспечьте питомцу сбалансированное питание и профилактические осмотры.

Кошачье чихание — не всегда повод для паники. Но если оно становится частым или сопровождается другими симптомами, не стоит игнорировать проблему.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Здоровье
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так Аудио 
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Экономика и бизнес
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая Аудио 
Как замариновать курицу за 15 минут: быстрые рецепты
Еда и рецепты
Как замариновать курицу за 15 минут: быстрые рецепты Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Секретный рецепт авиапрорыва: как Ил-114 переписывает правила региональных перелётов — детали масштабного проекта Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Последние материалы
Новый курорт у Байкала: горы, лыжи и экотуризм
Правило 3-30-300: делаем городскую жизнь в разы здоровее
7 оттенков волос, которые никогда не выйдут из моды — они всегда актуальны
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Как убрать запах из микроволновки? Простые и эффективные методы
Хотите больше энергии и чистый воздух? Просто поставьте это растение в комнате
Никогда не стирайте эти вещи вместе с кондиционером для белья
Как один город победил крыс раз и навсегда
Вкусная макаронная запеканка с шампиньонами – без хлопот
Шелковистое чудо: секрет тающих во рту макарон с сыром — нежнее нежного!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.