Пушистый апчхи — когда кошачье чихание повод для паники

Кошки, как и люди, чихают, чтобы очистить нос от раздражителей. Но когда чихание становится частым, сопровождается выделениями из носа или другими тревожными симптомами, это может сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем.
Ринотрахеит и кальцивироз — две опасные вирусные инфекции, которые без лечения могут привести к серьёзным осложнениям. У кошки могут появиться:
Если ваш питомец не вакцинирован и начал чихать — срочно покажите его ветеринару.
Некоторые инфекции, такие как хламидиоз, микоплазмоз и бордетеллез, поражают дыхательные пути кошек. Они могут спровоцировать ринит, который вызывает чихание. Грибковые инфекции, например, аспергиллез, также могут раздражать слизистые носа, провоцируя постоянное чихание.
Кошки, как и люди, страдают от аллергии. Чаще всего её вызывают:
Помимо чихания, у животного могут быть зуд, слезящиеся глаза или даже проблемы с дыханием.
Владельцу стоит насторожиться, если помимо чихания у питомца наблюдаются:
В таких случаях важно не затягивать с визитом к ветеринару.
Кошачье чихание — не всегда повод для паники. Но если оно становится частым или сопровождается другими симптомами, не стоит игнорировать проблему.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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