Пушистый апчхи — когда кошачье чихание повод для паники

2:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки, как и люди, чихают, чтобы очистить нос от раздражителей. Но когда чихание становится частым, сопровождается выделениями из носа или другими тревожными симптомами, это может сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем.

Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мяукающий котенок

Возможные причины чихания у кошек

Вирусные инфекции

Ринотрахеит и кальцивироз — две опасные вирусные инфекции, которые без лечения могут привести к серьёзным осложнениям. У кошки могут появиться:

Слезящиеся глаза.

Потеря аппетита.

Вялость и слабость.

Если ваш питомец не вакцинирован и начал чихать — срочно покажите его ветеринару.

Бактериальные и грибковые заболевания

Некоторые инфекции, такие как хламидиоз, микоплазмоз и бордетеллез, поражают дыхательные пути кошек. Они могут спровоцировать ринит, который вызывает чихание. Грибковые инфекции, например, аспергиллез, также могут раздражать слизистые носа, провоцируя постоянное чихание.

Аллергия — частая причина

Кошки, как и люди, страдают от аллергии. Чаще всего её вызывают:

Пыль и бытовая химия.

Табачный дым и парфюм.

Пыльца растений.

Помимо чихания, у животного могут быть зуд, слезящиеся глаза или даже проблемы с дыханием.

Опасные сигналы: когда бить тревогу

Владельцу стоит насторожиться, если помимо чихания у питомца наблюдаются:

Густые выделения из носа.

Одышка и хрипы.

Язвы в ротовой полости.

Резкая потеря энергии.

В таких случаях важно не затягивать с визитом к ветеринару.

Что делать, если кошка чихает

Проверьте, нет ли рядом раздражителей (пыль, духи, дым).

Следите за общим состоянием питомца — если чихание не сопровождается другими симптомами, вероятно, беспокоиться не о чем.

При появлении тревожных признаков срочно обратитесь в клинику.

Как предотвратить проблемы

Вакцинируйте кошку от вирусных инфекций.

Следите за чистотой воздуха в доме.

Обеспечьте питомцу сбалансированное питание и профилактические осмотры.

Кошачье чихание — не всегда повод для паники. Но если оно становится частым или сопровождается другими симптомами, не стоит игнорировать проблему.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

