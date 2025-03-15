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Щенок и стресс разлуки: как не испортить психику питомца с первых дней

3:22
Зоосфера

Выбор щенка — радостный, но ответственный момент. Однако недостаточно просто определиться с породой и найти заводчика. Важный вопрос — когда забирать щенка от матери, чтобы он легко адаптировался, не испытывал стресса и рос здоровым.

Щенок
Фото: commons.wikimedia.org by Johanaliceth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Щенок

Минимальный возраст для разлучения с матерью

Многие полагают, что как только щенок начинает самостоятельно есть — а это происходит примерно с четвертой недели жизни — его можно забирать в новый дом. Однако это заблуждение.

Щенок в первые два месяца жизни не только учится есть, но и получает от матери важные антитела через молоко. Эти вещества формируют его иммунную систему, помогая организму бороться с инфекциями.

В этот период малыши активно взаимодействуют с матерью и братьями, развивая социальные навыки. Они учатся понимать сигналы сородичей, правильно реагировать на границы в игре и обретать уверенность. Если щенок покинет семью слишком рано, это может привести к проблемам в поведении, страхам, повышенной тревожности или даже агрессии.

Оптимальный возраст для переезда

Лучшее время для разлучения щенка с матерью — три месяца. К этому возрасту он:

  • Обретает базовые навыки общения: научился играть без излишней агрессии, понимать язык других собак, адекватно реагировать на окружающий мир.
  • Прошел первые вакцинации: получил прививки и ревакцинацию, что снижает риск инфекционных заболеваний.
  • Полностью перешел на взрослую пищу: больше не нуждается в материнском молоке, легко усваивает сухой корм, мясо, каши.
  • Готов к адаптации: его психика сформирована, и он легче привыкает к новому месту, людям и окружающей среде.

Чем опасно раннее разлучение

Если щенок попадает в новый дом в 1,5-2 месяца, возможны следующие проблемы:

  • Страх и тревожность: щенки, рано разлученные с матерью, часто бывают пугливыми и испытывают стресс при разлуке с хозяином.
  • Слабый иммунитет: без материнского молока иммунная система формируется медленнее, повышая риск болезней.
  • Проблемы с обучением: отсутствие опыта общения с сородичами может привести к агрессивному или неуверенному поведению.

Как подготовиться к появлению щенка в доме

Чтобы малышу было легче привыкнуть к новой жизни, важно заранее создать для него комфортные условия:

  • Место для сна: уютная подстилка или домик, защищенное от сквозняков место.
  • Питание: тот же корм, который он ел у заводчика, с постепенным переходом на новый рацион.
  • Игрушки: помогут щенку чувствовать себя в безопасности и избежать порчи мебели.
  • Безопасность: убрать провода, мелкие предметы и химические вещества из зоны доступа.

Прежде чем забрать щенка, важно учитывать не только свои желания, но и его потребности. Три месяца — лучший возраст для переезда в новый дом: щенок уже не нуждается в материнской опеке, обладает базовыми навыками общения, привит и готов к обучению. А главное — он будет здоровым и счастливым питомцем, который легко адаптируется к новой семье.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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