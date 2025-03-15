Щенок и стресс разлуки: как не испортить психику питомца с первых дней

3:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выбор щенка — радостный, но ответственный момент. Однако недостаточно просто определиться с породой и найти заводчика. Важный вопрос — когда забирать щенка от матери, чтобы он легко адаптировался, не испытывал стресса и рос здоровым.

Фото: commons.wikimedia.org by Johanaliceth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Щенок

Минимальный возраст для разлучения с матерью

Многие полагают, что как только щенок начинает самостоятельно есть — а это происходит примерно с четвертой недели жизни — его можно забирать в новый дом. Однако это заблуждение.

Щенок в первые два месяца жизни не только учится есть, но и получает от матери важные антитела через молоко. Эти вещества формируют его иммунную систему, помогая организму бороться с инфекциями.

В этот период малыши активно взаимодействуют с матерью и братьями, развивая социальные навыки. Они учатся понимать сигналы сородичей, правильно реагировать на границы в игре и обретать уверенность. Если щенок покинет семью слишком рано, это может привести к проблемам в поведении, страхам, повышенной тревожности или даже агрессии.

Оптимальный возраст для переезда

Лучшее время для разлучения щенка с матерью — три месяца. К этому возрасту он:

Обретает базовые навыки общения: научился играть без излишней агрессии, понимать язык других собак, адекватно реагировать на окружающий мир.

научился играть без излишней агрессии, понимать язык других собак, адекватно реагировать на окружающий мир. Прошел первые вакцинации: получил прививки и ревакцинацию, что снижает риск инфекционных заболеваний.

получил прививки и ревакцинацию, что снижает риск инфекционных заболеваний. Полностью перешел на взрослую пищу: больше не нуждается в материнском молоке, легко усваивает сухой корм, мясо, каши.

больше не нуждается в материнском молоке, легко усваивает сухой корм, мясо, каши. Готов к адаптации: его психика сформирована, и он легче привыкает к новому месту, людям и окружающей среде.

Чем опасно раннее разлучение

Если щенок попадает в новый дом в 1,5-2 месяца, возможны следующие проблемы:

Страх и тревожность: щенки, рано разлученные с матерью, часто бывают пугливыми и испытывают стресс при разлуке с хозяином.

щенки, рано разлученные с матерью, часто бывают пугливыми и испытывают стресс при разлуке с хозяином. Слабый иммунитет: без материнского молока иммунная система формируется медленнее, повышая риск болезней.

без материнского молока иммунная система формируется медленнее, повышая риск болезней. Проблемы с обучением: отсутствие опыта общения с сородичами может привести к агрессивному или неуверенному поведению.

Как подготовиться к появлению щенка в доме

Чтобы малышу было легче привыкнуть к новой жизни, важно заранее создать для него комфортные условия:

Место для сна: уютная подстилка или домик, защищенное от сквозняков место.

уютная подстилка или домик, защищенное от сквозняков место. Питание: тот же корм, который он ел у заводчика, с постепенным переходом на новый рацион.

тот же корм, который он ел у заводчика, с постепенным переходом на новый рацион. Игрушки: помогут щенку чувствовать себя в безопасности и избежать порчи мебели.

помогут щенку чувствовать себя в безопасности и избежать порчи мебели. Безопасность: убрать провода, мелкие предметы и химические вещества из зоны доступа.

Прежде чем забрать щенка, важно учитывать не только свои желания, но и его потребности. Три месяца — лучший возраст для переезда в новый дом: щенок уже не нуждается в материнской опеке, обладает базовыми навыками общения, привит и готов к обучению. А главное — он будет здоровым и счастливым питомцем, который легко адаптируется к новой семье.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

