Щенок и стресс разлуки: как не испортить психику питомца с первых дней

Выбор щенка — радостный, но ответственный момент. Однако недостаточно просто определиться с породой и найти заводчика. Важный вопрос — когда забирать щенка от матери, чтобы он легко адаптировался, не испытывал стресса и рос здоровым.
Многие полагают, что как только щенок начинает самостоятельно есть — а это происходит примерно с четвертой недели жизни — его можно забирать в новый дом. Однако это заблуждение.
Щенок в первые два месяца жизни не только учится есть, но и получает от матери важные антитела через молоко. Эти вещества формируют его иммунную систему, помогая организму бороться с инфекциями.
В этот период малыши активно взаимодействуют с матерью и братьями, развивая социальные навыки. Они учатся понимать сигналы сородичей, правильно реагировать на границы в игре и обретать уверенность. Если щенок покинет семью слишком рано, это может привести к проблемам в поведении, страхам, повышенной тревожности или даже агрессии.
Лучшее время для разлучения щенка с матерью — три месяца. К этому возрасту он:
Если щенок попадает в новый дом в 1,5-2 месяца, возможны следующие проблемы:
Чтобы малышу было легче привыкнуть к новой жизни, важно заранее создать для него комфортные условия:
Прежде чем забрать щенка, важно учитывать не только свои желания, но и его потребности. Три месяца — лучший возраст для переезда в новый дом: щенок уже не нуждается в материнской опеке, обладает базовыми навыками общения, привит и готов к обучению. А главное — он будет здоровым и счастливым питомцем, который легко адаптируется к новой семье.
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