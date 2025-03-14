Почему ваша кошка ведёт себя как боец MMA? Зачем ваш питомец использует задние лапы в игре

3:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если кошка крепко хватает объект передними лапами и начинает интенсивно пинаться задними, она демонстрирует инстинктивное поведение, характерное для хищников. В природе такие движения помогают:

Фото: commons.wikimedia.org by Asp17, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Взгляд кошки загадочен

Обездвижить добычу: удерживая жертву передними лапами, кошка наносит мощные удары задними лапами.

удерживая жертву передними лапами, кошка наносит мощные удары задними лапами. Защититься: лёжа на спине, кошка может использовать этот приём как оборонительный манёвр.

Вывод: пинки задними лапами — это не просто забава, а часть природного поведения кошек.

Почему кошка пинается задними лапами во время игры

Кошки не осознают, что играют, — они тренируют свои охотничьи навыки. Когда питомец атакует игрушку, руку хозяина или другого животного, он просто отрабатывает захват и контроль жертвы.

Кроме того, такой приём может служить средством защиты:

Если кошка чувствует угрозу, она ложится на спину, выпускает когти и готова отбиваться задними лапами.

Вывод: кошка не хочет вас обидеть — она просто оттачивает свои рефлексы.

Как понять, что кошка собирается пинаться

Типичные признаки, что питомец готовится к атаке:

Уши прижаты к голове.

Зрачки расширены.

Хвост нервно подрагивает или бьёт по полу.

Тело напряжено, кошка лежит на спине и следит за вашим движением.

Если заметили эти сигналы — не провоцируйте животное.

Чем могут быть опасны пинки задними лапами

Несмотря на их забавный вид, удары задними лапами могут привести к:

Глубоким царапинам: когти на задних лапах сильные и острые.

когти на задних лапах сильные и острые. Укусам: кошка может не только пинаться, но и кусать руку.

кошка может не только пинаться, но и кусать руку. Страху у других животных: если кошка применяет этот приём против другого питомца, тот может запомнить стресс и избегать контакта.

Важно: во время игры с маленькими детьми следите, чтобы ребёнок не провоцировал кошку.

Как скорректировать поведение питомца

3 совета, чтобы избежать агрессивных игр

Не используйте руки в качестве игрушек: лучше предложите мягкие игрушки или специальные аксессуары.

лучше предложите мягкие игрушки или специальные аксессуары. Отвлекайте кошку интерактивными игрушками или играми с удочкой

или играми с удочкой Поощряйте спокойное поведение: после игры предлагайте питомцу лакомство или похвалу.

Ошибки, которых стоит избегать

Нельзя наказывать кошку физически: это вызовет страх и агрессию.

это вызовет страх и агрессию. Не игнорируйте сигналы усталости или раздражения: если кошка хочет прекратить игру, не настаивайте.

если кошка хочет прекратить игру, не настаивайте. Не подставляйте руки под атаки, даже если питомец кажется ласковым.

Итог: понимание кошачьих сигналов — залог хороших отношений

Теперь вы знаете, почему кошки пинаются задними лапами и как правильно реагировать на это поведение. С уважением относитесь к границам питомца и выбирайте правильные игрушки — это поможет избежать неприятных последствий игр и укрепить связь с вашим пушистым другом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

