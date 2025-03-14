Новый захватчик Средиземного моря: опасность для природы

Синий краб, завезённый в Средиземное море с трюмными водами судов, стремительно распространяется вдоль итальянского побережья. Его присутствие вызывает серьёзные опасения у экологов, особенно в хрупкой экосистеме природного памятника — болота Торре Флавия.
Этот вид ракообразных обитает в Северной Атлантике и частях Центральной и Южной Америки. Скорее всего, он проник в Средиземное море за последние 10-15 лет через трюмные воды судов.
"Эти суда собирают воду в Атлантике и перевозят яйца крабов, которые затем оказываются в наших морях", — объясняет натуралист Коррадо Баттисти.
Примерно пять лет назад отдельные особи были замечены в Пассоскуро и Санта-Маринелле. Позже они стали появляться в Лацио.
"Три года назад у Торре Флавии мы обнаружили шесть самок с яйцами, и с тех пор их численность стремительно возросла. Каждая самка откладывает до 10 000 яиц, что делает их распространение практически неконтролируемым", — отмечает Баттисти.
Крабы активно селятся не только в море, но и в устьях рек и каналов. Их присутствие зафиксировано по всей береговой линии, включая заболоченные районы.
Воздействие синего краба может быть разрушительным. Он охотится на всё, что обитает на морском дне: моллюсков, ракообразных и других донных животных.
"В двух километрах от берега есть отмели, богатые жизнью, и если краб доберётся до них, последствия будут катастрофическими", — предупреждает натуралист.
На севере страны синий краб уже атаковал фермы мидий и других моллюсков. То же самое произошло в Орбетелло, где популяции моллюсков пострадали из-за его агрессивного поведения.
Пока его присутствие здесь ограничено, но он проникает в болото во время штормов, когда морская вода затапливает пресноводные участки. В таких условиях краб может выживать и даже размножаться.
Пока что экологи заметили лишь сокращение популяции американских креветок, которых этот хищник активно истребляет.
На данный момент конкретных решений нет. Отлов малоэффективен: даже если останется одна самка с яйцами, популяция восстановится в течение года.
Мы рассматриваем различные стратегии, но пока не приняли окончательного решения."
"Когда люди ловят синих крабов, я не препятствую этому. Конечно, нельзя заходить в заповедные зоны и беспокоить водоплавающих птиц. Но в устьях рек, где крабов уже слишком много, их вылов только на пользу. Чем больше крабов мы уберём, тем лучше." — отмечает Баттисти.
Кра́бы или короткохво́стые ра́ки (лат. Brachyura), — инфраотряд десятиногих ракообразных, обитающих в солёной и пресной воде.
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