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Новый захватчик Средиземного моря: опасность для природы

3:03
Зоосфера

Синий краб, завезённый в Средиземное море с трюмными водами судов, стремительно распространяется вдоль итальянского побережья. Его присутствие вызывает серьёзные опасения у экологов, особенно в хрупкой экосистеме природного памятника — болота Торре Флавия.

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Фото: commons.wikimedia.org by Arjit Chowdhury, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Как синий краб попал в Средиземное море?

Этот вид ракообразных обитает в Северной Атлантике и частях Центральной и Южной Америки. Скорее всего, он проник в Средиземное море за последние 10-15 лет через трюмные воды судов.

"Эти суда собирают воду в Атлантике и перевозят яйца крабов, которые затем оказываются в наших морях", — объясняет натуралист Коррадо Баттисти.

Распространение и угроза

Примерно пять лет назад отдельные особи были замечены в Пассоскуро и Санта-Маринелле. Позже они стали появляться в Лацио.

"Три года назад у Торре Флавии мы обнаружили шесть самок с яйцами, и с тех пор их численность стремительно возросла. Каждая самка откладывает до 10 000 яиц, что делает их распространение практически неконтролируемым", — отмечает Баттисти.

Крабы активно селятся не только в море, но и в устьях рек и каналов. Их присутствие зафиксировано по всей береговой линии, включая заболоченные районы.

Влияние на экосистему

Воздействие синего краба может быть разрушительным. Он охотится на всё, что обитает на морском дне: моллюсков, ракообразных и других донных животных.

"В двух километрах от берега есть отмели, богатые жизнью, и если краб доберётся до них, последствия будут катастрофическими", — предупреждает натуралист.

Есть ли примеры таких разрушений в Италии?

На севере страны синий краб уже атаковал фермы мидий и других моллюсков. То же самое произошло в Орбетелло, где популяции моллюсков пострадали из-за его агрессивного поведения.

Пока его присутствие здесь ограничено, но он проникает в болото во время штормов, когда морская вода затапливает пресноводные участки. В таких условиях краб может выживать и даже размножаться.

Пока что экологи заметили лишь сокращение популяции американских креветок, которых этот хищник активно истребляет.

Как бороться с угрозой?

На данный момент конкретных решений нет. Отлов малоэффективен: даже если останется одна самка с яйцами, популяция восстановится в течение года.

Мы рассматриваем различные стратегии, но пока не приняли окончательного решения."

"Когда люди ловят синих крабов, я не препятствую этому. Конечно, нельзя заходить в заповедные зоны и беспокоить водоплавающих птиц. Но в устьях рек, где крабов уже слишком много, их вылов только на пользу. Чем больше крабов мы уберём, тем лучше." — отмечает Баттисти.

Уточнения

Кра́бы или короткохво́стые ра́ки (лат. Brachyura), — инфраотряд десятиногих ракообразных, обитающих в солёной и пресной воде.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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