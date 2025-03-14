У берегов Южной Африки разворачивается драма: альбатросы не могут защититься

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На острове Марион, расположенном у берегов Южной Африки, разыгрывается экологическая катастрофа: завезённые человеком крысы нападают на птенцов и даже взрослых странствующих альбатросов, пожирая их заживо. Каждый год от атак грызунов погибают сотни тысяч птиц, не имеющих навыков защиты от наземных хищников.

Фото: AFP Photo by Dan Rapp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Альбатрос

Как крысы стали угрозой №1?

История этой беды началась ещё в XIX веке, когда охотники на тюленей случайно завезли на остров крыс. За десятилетия они адаптировались и превратились в смертельных врагов пернатых.

И если раньше грызуны охотились в основном на птенцов, то в 2023 году было зафиксировано нечто ужасающие: крысы начали нападать и на взрослых альбатросов.

"Птицы, не привыкшие к наземным хищникам, не знают, как защититься. Они мучаются от ран и инфекций в течение нескольких дней", — отмечает хранитель заповедника Марк Андерсон.

Радикальное решение: остров накроют бомбардировкой ядом

Для спасения альбатросов был разработан проект Mouse-Free Marion (MFM), цель которого — полностью уничтожить популяцию грызунов на острове. Решено применить экстремальные меры: бомбардировку территории отравленными приманками.

Стоимость операции оценивается в 26 миллионов долларов. Финансирование обеспечивается за счёт государственных средств и частных пожертвований. Работы охватят площадь в 30 000 гектаров.

Успех или риск?

Похожая тактика уже применялась в разных частях света, включая субантарктические острова. Однако остаётся вопрос: не нанесёт ли яд вред другим видам? Учёные уверены, что правильно рассчитанные дозировки позволят минимизировать побочные эффекты.

В любом случае, без вмешательства ситуация только усугубится, а уникальная популяция странствующих альбатросов окажется под угрозой исчезновения.

Уточнения

Альбатросы (лат. Diomedea) — род морских птиц, относящийся к семейству альбатросовых (Diomedeidae). Странствующие альбатросы устраивают свои гнёзда на всём протяжении Южного океана от Южной Георгии до Индийского океана и субантарктическом поясе Новой Зеландии.





Острова Принс-Эдуард (англ Prince Edward Islands) — два небольших вулканических острова в Индийском океане, принадлежащие ЮАР.

