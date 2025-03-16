Щенок в доме: 8 покупок, без которых не обойтись

Появление щенка в доме — радостное, но хлопотное событие. Если вы впервые становитесь владельцем собаки, важно заранее подготовиться и приобрести всё необходимое. Какие вещи понадобятся малышу сразу, а что можно докупить позже? Разбираемся в этом вопросе.
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Щенок на приёме у ветеринара
Основные покупки для щенка
Чтобы ваш питомец чувствовал себя комфортно, стоит заранее позаботиться о следующих вещах:
Корм. Лучше купить небольшой запас привычной еды, особенно если заводчик или приют не передадут вам корм. Если планируете сменить рацион, делайте это постепенно.
Миски. Для воды и еды подойдут две металлические миски средней глубины.
Амуниция. Щенку потребуется ошейник, поводок и, возможно, шлейка. Лучше выбрать лёгкие и удобные модели.
Переноска. Полезна для поездок в клинику или путешествий.
Лежанка. Щенку важно иметь своё место для отдыха. Лучше выбрать модель, соответствующую его будущему размеру.
Игрушки. Помогут избежать порчи мебели и вещей, обеспечив щенка развлечением.
Медикаменты. Полезно заранее собрать базовую аптечку с антисептиками, бинтами и энтеросорбентами.
Средства ухода. Минимальный набор включает щётку для шерсти и когтерез.
Как избежать стресса при переезде
Переезд в новый дом — это всегда стресс для щенка. Постарайтесь создать для него уютную и безопасную среду, не меняйте резко корм и придерживайтесь стабильного режима дня.
Уточнения
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.