Щенок в доме: 8 покупок, без которых не обойтись

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Появление щенка в доме — радостное, но хлопотное событие. Если вы впервые становитесь владельцем собаки, важно заранее подготовиться и приобрести всё необходимое. Какие вещи понадобятся малышу сразу, а что можно докупить позже? Разбираемся в этом вопросе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Щенок на приёме у ветеринара

Основные покупки для щенка

Чтобы ваш питомец чувствовал себя комфортно, стоит заранее позаботиться о следующих вещах:

Корм. Лучше купить небольшой запас привычной еды, особенно если заводчик или приют не передадут вам корм. Если планируете сменить рацион, делайте это постепенно. Миски. Для воды и еды подойдут две металлические миски средней глубины. Амуниция. Щенку потребуется ошейник, поводок и, возможно, шлейка. Лучше выбрать лёгкие и удобные модели. Переноска. Полезна для поездок в клинику или путешествий. Лежанка. Щенку важно иметь своё место для отдыха. Лучше выбрать модель, соответствующую его будущему размеру. Игрушки. Помогут избежать порчи мебели и вещей, обеспечив щенка развлечением. Медикаменты. Полезно заранее собрать базовую аптечку с антисептиками, бинтами и энтеросорбентами. Средства ухода. Минимальный набор включает щётку для шерсти и когтерез.

Как избежать стресса при переезде

Переезд в новый дом — это всегда стресс для щенка. Постарайтесь создать для него уютную и безопасную среду, не меняйте резко корм и придерживайтесь стабильного режима дня.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



