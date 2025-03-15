Эти цветы растут у вас в саду — а собака может из-за них пострадать

С приходом весны собаки чаще пробуют свежую траву, и многие хозяева воспринимают это как нормальное явление. Однако не вся растительность безопасна. Некоторые растения могут быть ядовитыми для собак, вызывая серьёзные отравления.
Опасность представляют не только редкие лесные растения, но и те, что украшают дачные участки и подоконники в домах.
Среди популярных цветов, которые могут навредить собакам:
Чем это грозит
Если питомец решит выкопать и попробовать луковицу цветка или съесть листья ядовитого растения, могут появиться тревожные симптомы:
При появлении таких признаков важно немедленно обратиться к ветеринару.
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