Эти цветы растут у вас в саду — а собака может из-за них пострадать

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С приходом весны собаки чаще пробуют свежую траву, и многие хозяева воспринимают это как нормальное явление. Однако не вся растительность безопасна. Некоторые растения могут быть ядовитыми для собак, вызывая серьёзные отравления.

Фото: commons.wikimedia.org by Jack Berry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Доберман

Растения, которые угрожают здоровью питомца

Опасность представляют не только редкие лесные растения, но и те, что украшают дачные участки и подоконники в домах.

Среди популярных цветов, которые могут навредить собакам:

Луковичные : нарциссы, тюльпаны, гиацинты, амариллисы.

: нарциссы, тюльпаны, гиацинты, амариллисы. Дачные и декоративные: рододендроны, азалии, примулы, крокусы, цикламены.

рододендроны, азалии, примулы, крокусы, цикламены. Дикие и луговые: лютики, колокольчики, наперстянка, люпин.

лютики, колокольчики, наперстянка, люпин. Ядовитые кустарники: бузина (особенно её листья и семена).

Чем это грозит

Если питомец решит выкопать и попробовать луковицу цветка или съесть листья ядовитого растения, могут появиться тревожные симптомы:

Рвота и диарея.

Обильное слюнотечение.

Вялость, апатия.

Судороги и дрожь.

При появлении таких признаков важно немедленно обратиться к ветеринару.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



