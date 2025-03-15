Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спортивное питание: незаменимый помощник или напрасная трата денег
Паркуешься на улице? Теперь можно заряжать электромобиль прямо от фонаря
5 гениальных советов по уборке в ванной комнате: не начинайте, пока не узнаете
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Как приготовить суп с фрикадельками в мультиварке — просто, быстро и вкусно
Хотите высыпаться? Избавьтесь от этих привычек перед сном
Волочкова объяснила, почему Николаеву нельзя называть мачехой Ариадны
Долгожданный запуск Crew-10: астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор смогут вернуться на Землю
Казахская национальная одежда может войти в Книгу рекордов Гиннеса

Эти цветы растут у вас в саду — а собака может из-за них пострадать

1:16
Зоосфера

С приходом весны собаки чаще пробуют свежую траву, и многие хозяева воспринимают это как нормальное явление. Однако не вся растительность безопасна. Некоторые растения могут быть ядовитыми для собак, вызывая серьёзные отравления.

Доберман
Фото: commons.wikimedia.org by Jack Berry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Доберман

Растения, которые угрожают здоровью питомца

Опасность представляют не только редкие лесные растения, но и те, что украшают дачные участки и подоконники в домах.

Среди популярных цветов, которые могут навредить собакам:

  • Луковичные: нарциссы, тюльпаны, гиацинты, амариллисы.
  • Дачные и декоративные: рододендроны, азалии, примулы, крокусы, цикламены.
  • Дикие и луговые: лютики, колокольчики, наперстянка, люпин.
  • Ядовитые кустарники: бузина (особенно её листья и семена).

Чем это грозит

Если питомец решит выкопать и попробовать луковицу цветка или съесть листья ядовитого растения, могут появиться тревожные симптомы:

  • Рвота и диарея.
  • Обильное слюнотечение.
  • Вялость, апатия.
  • Судороги и дрожь.

При появлении таких признаков важно немедленно обратиться к ветеринару.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Почему сиденье у окна в самолёте следует избегать
Туризм
Почему сиденье у окна в самолёте следует избегать
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Еда и рецепты
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью Аудио 
Как продлить жизнь АКПП: простое правило, которое многие игнорируют
Авто
Как продлить жизнь АКПП: простое правило, которое многие игнорируют Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Последние материалы
Паркуешься на улице? Теперь можно заряжать электромобиль прямо от фонаря
5 гениальных советов по уборке в ванной комнате: не начинайте, пока не узнаете
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Как приготовить суп с фрикадельками в мультиварке — просто, быстро и вкусно
Эти цветы растут у вас в саду — а собака может из-за них пострадать
Хотите высыпаться? Избавьтесь от этих привычек перед сном
Волочкова объяснила, почему Николаеву нельзя называть мачехой Ариадны
Долгожданный запуск Crew-10: астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор смогут вернуться на Землю
Казахская национальная одежда может войти в Книгу рекордов Гиннеса
Натуральные брови в тренде: создаём идеальную форму без татуажа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.