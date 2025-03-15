Гельминты у кошек: как вовремя распознать тревожные сигналы

Глистные инвазии у домашних кошек — проблема, о которой не принято говорить, но с которой сталкиваются многие владельцы. Паразиты могут находиться в организме животного годами, не вызывая явных симптомов. Однако для котят такое "соседство" представляет смертельную угрозу.
1. Изменения в аппетите
Кошка может внезапно начать есть больше обычного, но затем резко потерять интерес к пище.
2. Вялость и апатия
Животное больше спит, мало двигается и выглядит уставшим даже без видимой причины.
3. Внешние признаки
4. Необычное поведение
При появлении подобных симптомов необходимо как можно скорее обратиться к ветеринару. Профилактическая дегельминтизация проводится раз в три месяца, даже если животное не выходит на улицу.
Чем раньше будет обнаружена проблема, тем быстрее и безопаснее можно будет от нее избавиться.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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