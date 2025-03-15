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Гельминты у кошек: как вовремя распознать тревожные сигналы

1:29
Зоосфера

Глистные инвазии у домашних кошек — проблема, о которой не принято говорить, но с которой сталкиваются многие владельцы. Паразиты могут находиться в организме животного годами, не вызывая явных симптомов. Однако для котят такое "соседство" представляет смертельную угрозу.

Сердитая кошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сердитая кошка

Как проявляется заражение

1. Изменения в аппетите

Кошка может внезапно начать есть больше обычного, но затем резко потерять интерес к пище.

2. Вялость и апатия

Животное больше спит, мало двигается и выглядит уставшим даже без видимой причины.

3. Внешние признаки

  • При нормальном или повышенном аппетите кошка остается худой, но при этом живот выглядит раздутым.
  • Шерсть становится тусклой и ломкой.
  • Возможны проблемы с деснами, аллергические реакции, рвота и диарея.

4. Необычное поведение

  • Кошка беспокоится, становится крикливой.
  • Часто ездит на "пятой точке" по полу — это свидетельствует о зуде и раздражении, вызванном выходом гельминтов.

Что делать?

При появлении подобных симптомов необходимо как можно скорее обратиться к ветеринару. Профилактическая дегельминтизация проводится раз в три месяца, даже если животное не выходит на улицу.

Чем раньше будет обнаружена проблема, тем быстрее и безопаснее можно будет от нее избавиться.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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