Собаки видят то, что скрыто от людей? В чем их уникальная способность

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ваш пес вдруг начинает лаять в угол комнаты или преследовать невидимую цель? Возможно, он улавливает то, что человеку не подвластно. Исследователи из Стэнфордского университета предполагают, что собаки способны чувствовать изменения в электромагнитных полях, которые мы не воспринимаем.

Фото: unsplash.com by Dominik QN, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака лежит на полу

Сверхчувствительное восприятие или что-то большее?

Геофизик Майкл Хесс утверждает, что эта способность может объяснить, почему собаки реагируют на приближение грозы или землетрясения задолго до их начала. Но некоторые владельцы уверены: дело не только в физике.

В культурах разных народов собаки считаются проводниками между мирами. Например, в Мексике существует поверье, что ксолоитцкуинтли сопровождают души умерших в загробный мир.

Современные истории тоже вызывают вопросы. Жительница Воронежа Анна рассказывала, что ее лабрадор каждую ночь лаял на пустой угол комнаты. Позже там нашли старую фотографию прежней владелицы дома.

Наука против мистики

Доктор Джеймс Серпелл из Кембриджа уверен, что собаки просто чувствуют инфразвук (ниже 20 Гц), который может исходить от бытовой техники или природных явлений. Однако даже он признает, что некоторые случаи остаются необъяснимыми.

Например, в 2019 году в Огайо пес по кличке Бакс три дня выл у шкафа, пока хозяева не заглянули внутрь. Там обнаружили замурованную кошку, которая выжила без еды и воды.

Что именно чувствуют собаки — пока загадка. Но одно очевидно: их восприятие мира куда глубже, чем кажется.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

