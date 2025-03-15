Как подстригать когти собаке без боли? Ошибки, которые совершают 90% владельцев

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы подстригают когти своим питомцам обычными кусачками, не подозревая, что это может причинить животному боль. Если срезать коготь неправильно, можно повредить пульпу — живую ткань внутри, что приводит к болезненным ощущениям, кровотечению и даже инфекциям.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мопс

Как правильно подстригать когти собаке

Для процедуры лучше использовать гильотинный когтерез, который делает аккуратный и безопасный срез. Главное — найти "быструю зону", розоватую область у основания когтя. Если когти у собаки чёрные, можно подсветить их фонариком, чтобы не задеть чувствительные ткани.

Если питомец нервничает и вырывается, попробуйте создать ритуал: давайте лакомство после каждого подстриженного когтя, чтобы сформировать у него позитивную ассоциацию.

Некоторые владельцы предпочитают подпиливать когти, а не стричь. Это более долгий, но безопасный процесс, особенно для чувствительных собак.

Чего делать нельзя?

• Не стригите когти сразу после купания — размокший кератин становится мягче и легче повреждается.

• Не отказывайтесь от стрижки вовсе, даже если собака гуляет по асфальту и когти частично стачиваются сами. Длинные когти могут загибаться и врастать в подушечки лап, причиняя сильную боль.

Дополнительный уход за лапами

Помимо стрижки когтей, важно удалять шерсть между пальцами, чтобы она не скапливала грязь и не приводила к инфекциям.

Если вы не уверены в своих силах, обратитесь за консультацией к специалисту. Доверяя непроверенным советам из интернета, можно случайно навредить питомцу.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

