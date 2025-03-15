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Как подстригать когти собаке без боли? Ошибки, которые совершают 90% владельцев

1:44
Зоосфера

Многие владельцы подстригают когти своим питомцам обычными кусачками, не подозревая, что это может причинить животному боль. Если срезать коготь неправильно, можно повредить пульпу — живую ткань внутри, что приводит к болезненным ощущениям, кровотечению и даже инфекциям.

Мопс
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мопс

Как правильно подстригать когти собаке

Для процедуры лучше использовать гильотинный когтерез, который делает аккуратный и безопасный срез. Главное — найти "быструю зону", розоватую область у основания когтя. Если когти у собаки чёрные, можно подсветить их фонариком, чтобы не задеть чувствительные ткани.

Если питомец нервничает и вырывается, попробуйте создать ритуал: давайте лакомство после каждого подстриженного когтя, чтобы сформировать у него позитивную ассоциацию.

Некоторые владельцы предпочитают подпиливать когти, а не стричь. Это более долгий, но безопасный процесс, особенно для чувствительных собак.

Чего делать нельзя?

• Не стригите когти сразу после купания — размокший кератин становится мягче и легче повреждается.
• Не отказывайтесь от стрижки вовсе, даже если собака гуляет по асфальту и когти частично стачиваются сами. Длинные когти могут загибаться и врастать в подушечки лап, причиняя сильную боль.

Дополнительный уход за лапами

Помимо стрижки когтей, важно удалять шерсть между пальцами, чтобы она не скапливала грязь и не приводила к инфекциям.

Если вы не уверены в своих силах, обратитесь за консультацией к специалисту. Доверяя непроверенным советам из интернета, можно случайно навредить питомцу.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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