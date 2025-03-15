Ваш пёс атакует диван: это не каприз, а серьёзный сигнал

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы застали своего пса за раскопками любимого дивана? Это не просто каприз или шалость. За таким поведением стоят древние инстинкты и реальные причины, которые могут удивить даже специалистов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чихуахуа

Инстинкты, скука и стресс

В дикой природе собаки рыли землю, чтобы спрятать еду или охладиться. Но если ваш питомец предпочёл диван, дело может быть в следующем:

Одиночество и скука. Оставшись без внимания, собака ищет себе занятие, а мягкая мебель по ощущениям напоминает грунт.

Оставшись без внимания, собака ищет себе занятие, а мягкая мебель по ощущениям напоминает грунт. Гормональные изменения. Нестерилизованные животные могут таким образом «метить» территорию.

Нестерилизованные животные могут таким образом «метить» территорию. Стремление к безопасности. Если собака роет именно ваше место, она хочет смешать ваш запах со своим, чтобы чувствовать себя увереннее.

Как отучить собаку от раскопок:

Купите удобную лежанку , желательно с подогревом.

, желательно с подогревом. Положите в неё свою старую футболку – знакомый запах успокоит собаку.

– знакомый запах успокоит собаку. Увеличьте продолжительность прогулок и игр: уставший пёс не будет громить дом.

Разобравшись с причинами поведения, можно скорректировать его, не прибегая к наказаниям. Главное – понять своего питомца и создать для него комфортные условия.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



