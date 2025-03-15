Ваш пёс атакует диван: это не каприз, а серьёзный сигнал

Вы застали своего пса за раскопками любимого дивана? Это не просто каприз или шалость. За таким поведением стоят древние инстинкты и реальные причины, которые могут удивить даже специалистов.
Инстинкты, скука и стресс
В дикой природе собаки рыли землю, чтобы спрятать еду или охладиться. Но если ваш питомец предпочёл диван, дело может быть в следующем:
Как отучить собаку от раскопок:
Разобравшись с причинами поведения, можно скорректировать его, не прибегая к наказаниям. Главное – понять своего питомца и создать для него комфортные условия.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?