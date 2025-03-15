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Кошки страдают, а люди довольны: вся правда об этой процедуре

1:45
Зоосфера

Удаление когтей у кошек до сих пор представляют как "удобный способ" защитить мебель, но за этой процедурой скрывается жестокая реальность.

Злой кот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злой кот

Не просто маникюр, а ампутация

Эта операция — не обычная стрижка когтей. Ветеринар удаляет целые фаланги пальцев, фактически лишая животное части скелета.

Кошка теряет способность нормально ходить. Теперь вместо пальцев она опирается на подушечки, что вызывает хронические боли, артрит и деформацию лап.

Жизнь после операции: страдания и страх

Раны после ампутации долго заживают, а риск инфекций возрастает. Из-за боли и дискомфорта поведение кошки меняется:

  • Она может отказаться от лотка, так как твёрдый наполнитель доставляет мучения.

  • Некоторые животные становятся агрессивными, другие впадают в апатию.

  • Даже домашний питомец, не знающий улицы, инстинктивно ощущает свою уязвимость.

Без когтей кошка больше не может точить их, метить территорию или уверенно прыгать — все это часть её природы.

Гуманная альтернатива

В странах, где эта операция запрещена, ветеринары предлагают безопасные методы:

  • Регулярная стрижка когтей.
  • Силиконовые накладки.
  • Приучение к когтеточке.

Эти способы требуют терпения, но они не лишают кошку полноценной жизни.

Цена удобства — искалеченная жизнь

Чаще всего решение удалить когти продиктовано не заботой о животном, а желанием избавить себя от неудобств. Перед тем как идти на этот шаг, стоит задать себе вопрос: готовы ли вы превратить своего питомца в инвалида ради комфорта?

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

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