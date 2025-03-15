Кошки страдают, а люди довольны: вся правда об этой процедуре

Удаление когтей у кошек до сих пор представляют как "удобный способ" защитить мебель, но за этой процедурой скрывается жестокая реальность.
Не просто маникюр, а ампутация
Эта операция — не обычная стрижка когтей. Ветеринар удаляет целые фаланги пальцев, фактически лишая животное части скелета.
Кошка теряет способность нормально ходить. Теперь вместо пальцев она опирается на подушечки, что вызывает хронические боли, артрит и деформацию лап.
Жизнь после операции: страдания и страх
Раны после ампутации долго заживают, а риск инфекций возрастает. Из-за боли и дискомфорта поведение кошки меняется:
Без когтей кошка больше не может точить их, метить территорию или уверенно прыгать — все это часть её природы.
Гуманная альтернатива
В странах, где эта операция запрещена, ветеринары предлагают безопасные методы:
Эти способы требуют терпения, но они не лишают кошку полноценной жизни.
Цена удобства — искалеченная жизнь
Чаще всего решение удалить когти продиктовано не заботой о животном, а желанием избавить себя от неудобств. Перед тем как идти на этот шаг, стоит задать себе вопрос: готовы ли вы превратить своего питомца в инвалида ради комфорта?
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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