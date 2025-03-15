Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как обычные картофельные шкурки заменят удобрение, косметику и химию
Банка открыта – обратный отсчёт пошёл: как не нарваться на отравление
Как правильно ухаживать за фасолью, чтобы она росла быстро и без болезней
Эта ошибка в уходе за ребёнком может добавить ему несколько лет: не повторяйте её
Дальше будет жесть: Лера Кудрявцева уехала из России с близким человеком и объяснила своё решение
Остров с призраками за цену квартиры? В Шотландии продаётся мистический Эйлин-Мор
Хотите меньше болеть и дольше оставаться молодыми? Всё, что вам нужно — крошечные гранулы этой пыльцы
Гельминты у кошек: как вовремя распознать тревожные сигналы
Королевская жизнь за копейки: вот в какой стране любой турист почувствует себя миллионером

Этот популярный овощ таит скрытую опасность для кошек

3:03
Зоосфера

Кошки — существа любопытные, и порой они пытаются отведать даже те продукты, которые не предназначены для их рациона. Владельцы, в свою очередь, часто не знают, какие угощения безопасны, а какие могут нанести вред.

Кот рядом с миской
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот рядом с миской

Сегодня разберёмся, можно ли давать кошкам помидоры и какие последствия это может вызвать.

Можно ли кошкам помидоры

Ответ неоднозначен. Спелая мякоть красного помидора в небольшом количестве не нанесёт вреда кошке, но незрелые плоды, листья и стебли могут быть токсичны.

Почему томаты не лучший выбор

Кошки — облигатные хищники, а это значит, что их организм не приспособлен для переваривания большого количества растительной пищи. Томаты не несут для кошек никакой питательной ценности и могут вызывать проблемы с пищеварением.

Какая опасность кроется в помидорах:

  1. Соланин — яд для кошек.
    Это вещество содержится в незрелых томатах, листьях и стеблях. Может вызывать отравление, сопровождающееся рвотой, диареей, вялостью и потерей аппетита.

  2. Раздражение желудка.
    Даже спелые томаты могут вызвать у кошки изжогу, дискомфорт в животе и нарушение стула.

  3. Опасные добавки в готовых продуктах.
    Томатная паста, кетчуп и соусы содержат соль, сахар, лук и чеснок, которые токсичны для кошек.

Как правильно предлагать помидоры кошке:

Если питомец проявляет интерес к томатам, можно дать ему небольшой кусочек мякоти спелого красного помидора.

Но помните:

  • Только свежий и тщательно вымытый помидор.
  • Без кожуры, семечек и зелёных частей растения.
  • В минимальном количестве (буквально кусочек раз в несколько недель).
  • Не давать помидоры в любом обработанном виде.

Как понять, что кошка отравилась помидором

Если ваш питомец случайно съел зелёный томат, листья или стебель, внимательно следите за его состоянием.

Тревожные симптомы:

  • Вялость и сонливость
  • Рвота
  • Диарея
  • Обильное слюнотечение
  • Отказ от еды

Если появились признаки отравления, немедленно обратитесь к ветеринару!

Какие овощи можно давать кошке

Если хотите разнообразить рацион питомца, выбирайте безопасные овощи:

  • Морковь, тыква, кабачок, огурцы (в небольших количествах).
  • Редис, лук, чеснок, картофель, острые и кислые овощи — запрещены!

Вывод

Хотя спелые помидоры не являются смертельно опасными для кошек, они не несут никакой пользы и могут вызвать проблемы с пищеварением. Лучше не рисковать и не давать питомцу этот продукт вовсе.

Если кошка всё же любит овощи, замените их на более безопасные альтернативы. А главное — помните: лучшее питание для кошек — это сбалансированный корм с высоким содержанием мяса.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Авто
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам Аудио 
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Авто
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром Аудио 
Лунный календарь и картофель: когда сажать, чтобы выросли клубни, а не одна ботва
Садоводство, цветоводство
Лунный календарь и картофель: когда сажать, чтобы выросли клубни, а не одна ботва Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Последние материалы
Как правильно ухаживать за фасолью, чтобы она росла быстро и без болезней
Эта ошибка в уходе за ребёнком может добавить ему несколько лет: не повторяйте её
Дальше будет жесть: Лера Кудрявцева уехала из России с близким человеком и объяснила своё решение
Остров с призраками за цену квартиры? В Шотландии продаётся мистический Эйлин-Мор
Хотите меньше болеть и дольше оставаться молодыми? Всё, что вам нужно — крошечные гранулы этой пыльцы
Гельминты у кошек: как вовремя распознать тревожные сигналы
Королевская жизнь за копейки: вот в какой стране любой турист почувствует себя миллионером
Может ли пчелиная пыльца защитить от рака и болезней сердца
Хитрая закуска из феты: все гости спрашивают, что за рецепт
Миллион километров на одном заряде: Toyota раскрыла секрет долговечности батарей!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.