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Эти кошки выглядят потрясающе, но не обманывайте себя — они никогда не станут вашими друзьями

4:06
Зоосфера

Кошки - одни из самых популярных домашних животных в мире. Но не все усатые создания готовы стать вашими мурчащими компаньонами. Некоторые дикие виды кошачьих выглядят невероятно привлекательно, но абсолютно не подходят для жизни с человеком.

кошка породы каракал
Фото: commons.wikimedia.org by Gary M. Stolz, U.S. Fish and Wildlife Service
кошка породы каракал

10 потрясающих кошек, которых лучше оставить в дикой природе:

1. Барханный кот — мини-хищник, который справляется даже с ядовитыми змеями
Этот пушистый зверёк выглядит, как плюшевая игрушка, но на самом деле он — опытный охотник. Барханные коты живут в пустынях и питаются змеями, ящерицами и насекомыми. Они плохо приручаются и не чувствуют себя комфортно в неволе.

2. Андская кошка — редчайший обитатель горных вершин
Этот вид настолько скрытный, что за всё время наблюдений зафиксировано менее 50 встреч с ним в природе. Условия высокогорий, где он обитает, сделали его непригодным для домашней жизни.

3. Кодкод (чилийская кошка) — редчайший представитель южноамериканских лесов
Кодкод — одна из самых маленьких диких кошек в мире, но при этом он обладает мощными когтями и крупными лапами. Он ведёт ночной образ жизни, избегает людей и нуждается в обширной территории для охоты.

4. Кошка Темминка — ночной охотник с молниеносной реакцией
Этот дикий кот водится в Юго-Восточной Азии и отличается невероятной осторожностью. Даже если он окажется в руках человека, то будет жить в постоянном стрессе, что отрицательно скажется на его здоровье.

5. Манул — пушистый, но дикий интроверт
Несмотря на то, что манулы размером с обычных домашних кошек, их невозможно приручить. Они ведут уединённый образ жизни, а при малейшем стрессе забиваются в укрытие. К тому же у них очень слабый иммунитет, что делает их крайне уязвимыми в неволе.

6. Пампасская кошка — скрытный и непредсказуемый хищник
Этот представитель Южной Америки практически не изучен. Известно, что он обладает короткими лапами и мощным телосложением, но его повадки не позволяют содержать его в качестве питомца.

7. Ягуарунди — загадочный "мини-пума" с удлинённым телом
На первый взгляд ягуарунди больше напоминает куницу или маленькую пуму, чем кошку. Они ведут одиночный образ жизни, не привязываются к людям и не терпят ограниченного пространства.

8. Сервал — "гепард" среди кошек, который не любит тесноту
Сервал отличается длинными лапами, огромными ушами и пятнистым окрасом. Он обладает сильными охотничьими инстинктами, что делает его небезопасным для жизни в доме.

9. Каракал — грация, скрытая за дикой природой
Каракалы выглядят как живые произведения искусства. Их ушки с кисточками и невероятная пластичность вызывают восторг. Однако приручить их практически невозможно — они остаются независимыми хищниками даже в неволе.

10. Суматранская кошка — редчайший вид, находящийся на грани исчезновения
Этот малазийский хищник предпочитает жить в воде и охотиться на рыбу, что делает его совершенно непригодным для домашней жизни. Кроме того, он находится под угрозой исчезновения, поэтому каждая особь важна для сохранения вида в природе.

Вывод

Эти кошки восхищают своей красотой, но они не предназначены для жизни в доме. Им необходим простор, возможность охотиться и полная свобода. Если вы мечтаете о необычном питомце, лучше обратить внимание на домашние породы с диким окрасом, такие как бенгальская или саванна. Они обладают экзотическим внешним видом, но при этом чувствуют себя комфортно рядом с человеком.

А какую из этих диких кошек вам хотелось бы увидеть в природе?

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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Эти кошки выглядят потрясающе, но не обманывайте себя — они никогда не станут вашими друзьями
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