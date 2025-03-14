Когда питомец ёрзает на ковре, он пытается вам что-то сказать

Этот "танец" — вовсе не забавный трюк, а тревожный сигнал. Так питомец пытается избавиться от дискомфорта, и чаще всего причина кроется в проблемах с параанальными железами — специальными мешочками возле ануса, выделяющими пахучий секрет.
Если железы забиваются, начинается воспаление. В тяжёлых случаях может развиться абсцесс, который потребует хирургического вмешательства.
Но не только закупорка может быть причиной странного поведения. Также собака может кататься по полу из-за:
Наденьте перчатки и аккуратно надавите по бокам от ануса питомца. Если выделяется густая жидкость с резким запахом — пора к грумеру или ветеринару.
Чтобы избежать проблем с железами, придерживайтесь простых правил:
Игнорировать "танец" нельзя! Если вовремя не решить проблему, ситуация может усугубиться и потребовать серьёзного лечения.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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