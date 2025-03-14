Когда питомец ёрзает на ковре, он пытается вам что-то сказать

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Этот "танец" — вовсе не забавный трюк, а тревожный сигнал. Так питомец пытается избавиться от дискомфорта, и чаще всего причина кроется в проблемах с параанальными железами — специальными мешочками возле ануса, выделяющими пахучий секрет.

Чем это опасно

Если железы забиваются, начинается воспаление. В тяжёлых случаях может развиться абсцесс, который потребует хирургического вмешательства.

Но не только закупорка может быть причиной странного поведения. Также собака может кататься по полу из-за:

Глистов;

Аллергической реакции;

Инородного предмета, застрявшего в шерсти.

Как проверить

Наденьте перчатки и аккуратно надавите по бокам от ануса питомца. Если выделяется густая жидкость с резким запахом — пора к грумеру или ветеринару.

Профилактика

Чтобы избежать проблем с железами, придерживайтесь простых правил:

Добавляйте в рацион клетчатку (тыкву, отруби);

Следите за активностью питомца — больше движения снижает риск застоя секрета.

Игнорировать "танец" нельзя! Если вовремя не решить проблему, ситуация может усугубиться и потребовать серьёзного лечения.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

