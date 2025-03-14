Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пикантные окорочка в горчичном соусе — блюдо, которое стоит попробовать
4 ошибки в уборке, из-за которых в доме не становится чище
Затерянная Эллада в Италии: место, где до сих пор говорят по-гречески
Вы удивитесь, но собака делает это не ради веселья: проверьте её здоровье прямо сейчас
10 лет назад эта обувь выглядела вульгарно, а сегодня стали признаком хорошего вкуса
Плавучая глыба весом в триллион тонн: чем грозит её таяние
Высокая долговая нагрузка под контролем! Что ждёт ипотечников
Ночной кошмар садовода: эти маленькие насекомые могут испортить ваш урожай
Ариана Гранде не сдержалась — трогательная исповедь певицы о внешности и критике

Когда питомец ёрзает на ковре, он пытается вам что-то сказать

1:14
Зоосфера » Собаки

Этот "танец" — вовсе не забавный трюк, а тревожный сигнал. Так питомец пытается избавиться от дискомфорта, и чаще всего причина кроется в проблемах с параанальными железами — специальными мешочками возле ануса, выделяющими пахучий секрет.

Чем это опасно

Если железы забиваются, начинается воспаление. В тяжёлых случаях может развиться абсцесс, который потребует хирургического вмешательства.

Но не только закупорка может быть причиной странного поведения. Также собака может кататься по полу из-за:

  • Глистов;
  • Аллергической реакции;
  • Инородного предмета, застрявшего в шерсти.

Как проверить

Наденьте перчатки и аккуратно надавите по бокам от ануса питомца. Если выделяется густая жидкость с резким запахом — пора к грумеру или ветеринару.

Профилактика

Чтобы избежать проблем с железами, придерживайтесь простых правил:

  • Добавляйте в рацион клетчатку (тыкву, отруби);
  • Следите за активностью питомца — больше движения снижает риск застоя секрета.

Игнорировать "танец" нельзя! Если вовремя не решить проблему, ситуация может усугубиться и потребовать серьёзного лечения.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее
Недвижимость
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее Аудио 
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область
Военные новости
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область Аудио 
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Новости спорта
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц Аудио 
Популярное
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая

Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.

Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Курская авантюра ВСУ: 70 тысяч погибших и путь в никуда — западные эксперты шокированы итогами Дмитрий Плотников Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном — политическая победа России Любовь Степушова
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде
Именно этим и опасна туалетная бумага! Учёные не ожидали этого
Пигментные пятна, морщины, сухость: разбираемся, как спасти кожу от фотостарения
Пигментные пятна, морщины, сухость: разбираемся, как спасти кожу от фотостарения
Последние материалы
Пикантные окорочка в горчичном соусе — блюдо, которое стоит попробовать
Курская авантюра ВСУ: 70 тысяч погибших и путь в никуда — западные эксперты шокированы итогами
4 ошибки в уборке, из-за которых в доме не становится чище
Затерянная Эллада в Италии: место, где до сих пор говорят по-гречески
Вы удивитесь, но собака делает это не ради веселья: проверьте её здоровье прямо сейчас
10 лет назад эта обувь выглядела вульгарно, а сегодня стали признаком хорошего вкуса
Плавучая глыба весом в триллион тонн: чем грозит её таяние
Высокая долговая нагрузка под контролем! Что ждёт ипотечников
Ночной кошмар садовода: эти маленькие насекомые могут испортить ваш урожай
Ариана Гранде не сдержалась — трогательная исповедь певицы о внешности и критике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.