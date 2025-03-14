Неожиданная правда: собаки царапают диван не просто так

Если ваш любимый диван выглядит так, будто на него напала стая диких зверей, не спешите ругать питомца. Это не просто шалость — скорее всего, собака таким образом решает свои внутренние проблемы.
Копание — древний инстинкт, который достался современным собакам от их предков. Дикие собаки рыли землю, чтобы спрятать добычу, найти прохладу в жару или устроить удобное место для сна. В домашних условиях эта привычка может проявляться в порче мебели.
Соблюдая эти простые советы, вы сможете сохранить мебель в целости, а питомца — довольным и спокойным.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
В садоводстве, как и в моде, есть тренды. В 2024 году актуальны натуральность, минимальный уход и необычные цветовые сочетания. Какие растения выбрать, чтобы участок выглядел современно? Разбираемся!