Неожиданная правда: собаки царапают диван не просто так

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если ваш любимый диван выглядит так, будто на него напала стая диких зверей, не спешите ругать питомца. Это не просто шалость — скорее всего, собака таким образом решает свои внутренние проблемы.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Послушная собака

Инстинкты предков

Копание — древний инстинкт, который достался современным собакам от их предков. Дикие собаки рыли землю, чтобы спрятать добычу, найти прохладу в жару или устроить удобное место для сна. В домашних условиях эта привычка может проявляться в порче мебели.

Возможные причины

Стресс и скука. Оставшись одна, собака ищет занятие. Мягкая обивка дивана напоминает рыхлую землю, а процесс копания помогает снять напряжение.

Оставшись одна, собака ищет занятие. Мягкая обивка дивана напоминает рыхлую землю, а процесс копания помогает снять напряжение. Гормональные изменения. Нестерилизованные животные часто стремятся "метить" территорию, разрывая поверхности лапами.

Нестерилизованные животные часто стремятся "метить" территорию, разрывая поверхности лапами. Желание чувствовать безопасность. Если собака копает именно ваше место на диване, она может пытаться "заменить" ваш запах своим. Так питомец чувствует себя спокойнее.

Как остановить разрушения

Обеспечьте альтернативу. Купите удобную лежанку, желательно с подогревом.

Добавьте ваш запах. Положите на лежанку свою старую футболку — это создаст ощущение комфорта.

Уделяйте больше времени прогулкам. Уставшая собака не будет искать, чем себя занять дома.

Соблюдая эти простые советы, вы сможете сохранить мебель в целости, а питомца — довольным и спокойным.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

