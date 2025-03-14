Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рак лёгких атакует даже некурящих: учёные раскрыли шокирующую причину
Средиземноморская диета и вино: чем славится Чиленто
Весна на даче: 10 дел, которые помогут собрать щедрый урожай
Ваш автомобиль — отражение души: что цвет машины расскажет о вас
В доме всегда много пыли? 6 способов, как справиться с этим
Пышногрудые спортсменки раскрыли секрет эффективных тренировок: вы удивитесь
Больше нет мобильного рабства: в России упростят смену оператора
Цена за золото обновила исторический максимум
Раскрыт секрет подмены: дорогая европейская мерлуза или дешёвая северная путассу — как не ошибиться?

Неожиданная правда: собаки царапают диван не просто так

1:37
Зоосфера » Собаки

Если ваш любимый диван выглядит так, будто на него напала стая диких зверей, не спешите ругать питомца. Это не просто шалость — скорее всего, собака таким образом решает свои внутренние проблемы.

Послушная собака
Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Послушная собака

Инстинкты предков

Копание — древний инстинкт, который достался современным собакам от их предков. Дикие собаки рыли землю, чтобы спрятать добычу, найти прохладу в жару или устроить удобное место для сна. В домашних условиях эта привычка может проявляться в порче мебели.

Возможные причины

  • Стресс и скука. Оставшись одна, собака ищет занятие. Мягкая обивка дивана напоминает рыхлую землю, а процесс копания помогает снять напряжение.
  • Гормональные изменения. Нестерилизованные животные часто стремятся "метить" территорию, разрывая поверхности лапами.
  • Желание чувствовать безопасность. Если собака копает именно ваше место на диване, она может пытаться "заменить" ваш запах своим. Так питомец чувствует себя спокойнее.

Как остановить разрушения

  • Обеспечьте альтернативу. Купите удобную лежанку, желательно с подогревом.
  • Добавьте ваш запах. Положите на лежанку свою старую футболку — это создаст ощущение комфорта.
  • Уделяйте больше времени прогулкам. Уставшая собака не будет искать, чем себя занять дома.

Соблюдая эти простые советы, вы сможете сохранить мебель в целости, а питомца — довольным и спокойным.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Садоводство, цветоводство
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения Аудио 
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Садоводство, цветоводство
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Наука и техника
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС Аудио 
Популярное
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения

В садоводстве, как и в моде, есть тренды. В 2024 году актуальны натуральность, минимальный уход и необычные цветовые сочетания. Какие растения выбрать, чтобы участок выглядел современно? Разбираемся!

Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Радиостанция Судного дня вновь заговорила: какие послания прячутся в кодах Жужжалки? Дмитрий Плотников Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном — политическая победа России Любовь Степушова
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Именно этим и опасна туалетная бумага! Учёные не ожидали этого
Пигментные пятна, морщины, сухость: разбираемся, как спасти кожу от фотостарения
Пигментные пятна, морщины, сухость: разбираемся, как спасти кожу от фотостарения
Последние материалы
Рак лёгких атакует даже некурящих: учёные раскрыли шокирующую причину
Средиземноморская диета и вино: чем славится Чиленто
Неожиданная правда: собаки царапают диван не просто так
Весна на даче: 10 дел, которые помогут собрать щедрый урожай
Ваш автомобиль — отражение души: что цвет машины расскажет о вас
В доме всегда много пыли? 6 способов, как справиться с этим
Пышногрудые спортсменки раскрыли секрет эффективных тренировок: вы удивитесь
Больше нет мобильного рабства: в России упростят смену оператора
Цена за золото обновила исторический максимум
Раскрыт секрет подмены: дорогая европейская мерлуза или дешёвая северная путассу — как не ошибиться?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.