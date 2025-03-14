Крадут прямо из дворов: ТОП-10 пород, которые привлекают воров

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кража собак — серьёзная проблема, и определённые породы привлекают злоумышленников больше других. Согласно данным полиции Великобритании, в прошлом году было украдено 1808 собак, и лишь одна из пяти была возвращена владельцам.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Французский бульдог

Наибольшему риску подвергаются дорогие и популярные породы, которые похищают ради перепродажи или нелегального разведения.

Топ-10 пород, которые чаще всего крадут

Французский бульдог: лидер по числу краж, в 2024 году было украдено 51 собака.

лидер по числу краж, в 2024 году было украдено 51 собака. Английский бульдог: 37 случаев краж.

37 случаев краж. Стаффордширский бультерьер: 31 похищенная собака.

31 похищенная собака. Чихуахуа: 26 краж.

26 краж. XL Буль: популярная порода среди злоумышленников.

популярная порода среди злоумышленников. Лабрадор: несмотря на крупный размер, нередко становится жертвой краж.

несмотря на крупный размер, нередко становится жертвой краж. Немецкая овчарка: ценится за интеллект и рабочие качества.

ценится за интеллект и рабочие качества. Ротвейлер: крупная порода, но привлекает воров своей стоимостью.

крупная порода, но привлекает воров своей стоимостью. Бордер-колли: пастушья собака, популярная среди собаководов.

пастушья собака, популярная среди собаководов. Джек-рассел-терьер: энергичная и дорогая порода.

Французские бульдоги остаются самыми похищаемыми собаками, число их краж выросло на 38% за год.

Почему собак крадут

Основные мотивы похитителей:

Продажа в интернете: многие покупатели не подозревают, что приобретают украденное животное.

многие покупатели не подозревают, что приобретают украденное животное. Разведение щенков: кобелей используют для нелегального разведения.

кобелей используют для нелегального разведения. Шантаж и выкуп: преступники могут требовать деньги за возврат питомца.

Как защитить собаку от кражи

Советы владельцам

Держите ворота и заборы закрытыми: большинство краж происходит из садов.

большинство краж происходит из садов. Не оставляйте собаку одну на улице: присматривайте за ней во время прогулок.

присматривайте за ней во время прогулок. Будьте осторожны в соцсетях: не публикуйте местоположение питомца и не оставляйте геометки.

не публикуйте местоположение питомца и не оставляйте геометки. Используйте GPS-трекеры: 17% владельцев уже применяют такие устройства.

17% владельцев уже применяют такие устройства. Следите за микрочипом и биркой: обновляйте контактные данные в базе.

Важно: в Англии по закону каждая собака должна носить ошейник с биркой, содержащей имя владельца и адрес.

Если ваша собака пропала

Обратитесь в полицию и зарегистрируйте кражу.

Проверьте базы объявлений о продаже собак.

Поделитесь информацией в соцсетях (но без указания точного адреса).

Уточнения

Французский бульдог (фр. bouledogue français) — порода собак.

