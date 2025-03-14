Крадут прямо из дворов: ТОП-10 пород, которые привлекают воров

Кража собак — серьёзная проблема, и определённые породы привлекают злоумышленников больше других. Согласно данным полиции Великобритании, в прошлом году было украдено 1808 собак, и лишь одна из пяти была возвращена владельцам.
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Французский бульдог
Наибольшему риску подвергаются дорогие и популярные породы, которые похищают ради перепродажи или нелегального разведения.
Топ-10 пород, которые чаще всего крадут
Французский бульдог: лидер по числу краж, в 2024 году было украдено 51 собака.
Английский бульдог: 37 случаев краж.
Стаффордширский бультерьер: 31 похищенная собака.
Чихуахуа: 26 краж.
XL Буль: популярная порода среди злоумышленников.
Лабрадор: несмотря на крупный размер, нередко становится жертвой краж.
Немецкая овчарка: ценится за интеллект и рабочие качества.
Ротвейлер: крупная порода, но привлекает воров своей стоимостью.
Бордер-колли: пастушья собака, популярная среди собаководов.
Джек-рассел-терьер: энергичная и дорогая порода.
Французские бульдоги остаются самыми похищаемыми собаками, число их краж выросло на 38% за год.
Почему собак крадут
Основные мотивы похитителей:
Продажа в интернете: многие покупатели не подозревают, что приобретают украденное животное.
Разведение щенков: кобелей используют для нелегального разведения.
Шантаж и выкуп: преступники могут требовать деньги за возврат питомца.
Как защитить собаку от кражи
Советы владельцам
Держите ворота и заборы закрытыми: большинство краж происходит из садов.
Не оставляйте собаку одну на улице: присматривайте за ней во время прогулок.
Будьте осторожны в соцсетях: не публикуйте местоположение питомца и не оставляйте геометки.
Используйте GPS-трекеры: 17% владельцев уже применяют такие устройства.
Следите за микрочипом и биркой: обновляйте контактные данные в базе.
Важно: в Англии по закону каждая собака должна носить ошейник с биркой, содержащей имя владельца и адрес.
Если ваша собака пропала
Обратитесь в полицию и зарегистрируйте кражу.
Проверьте базы объявлений о продаже собак.
Поделитесь информацией в соцсетях (но без указания точного адреса).