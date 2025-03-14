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Крадут прямо из дворов: ТОП-10 пород, которые привлекают воров

2:35
Зоосфера

Кража собак — серьёзная проблема, и определённые породы привлекают злоумышленников больше других. Согласно данным полиции Великобритании, в прошлом году было украдено 1808 собак, и лишь одна из пяти была возвращена владельцам.

Французский бульдог
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Французский бульдог

Наибольшему риску подвергаются дорогие и популярные породы, которые похищают ради перепродажи или нелегального разведения.

Топ-10 пород, которые чаще всего крадут

  • Французский бульдог: лидер по числу краж, в 2024 году было украдено 51 собака.
  • Английский бульдог: 37 случаев краж.
  • Стаффордширский бультерьер: 31 похищенная собака.
  • Чихуахуа: 26 краж.
  • XL Буль: популярная порода среди злоумышленников.
  • Лабрадор: несмотря на крупный размер, нередко становится жертвой краж.
  • Немецкая овчарка: ценится за интеллект и рабочие качества.
  • Ротвейлер: крупная порода, но привлекает воров своей стоимостью.
  • Бордер-колли: пастушья собака, популярная среди собаководов.
  • Джек-рассел-терьер: энергичная и дорогая порода.

Французские бульдоги остаются самыми похищаемыми собаками, число их краж выросло на 38% за год.

Почему собак крадут

Основные мотивы похитителей:

  • Продажа в интернете: многие покупатели не подозревают, что приобретают украденное животное.
  • Разведение щенков: кобелей используют для нелегального разведения.
  • Шантаж и выкуп: преступники могут требовать деньги за возврат питомца.

Как защитить собаку от кражи

Советы владельцам

  • Держите ворота и заборы закрытыми: большинство краж происходит из садов.
  • Не оставляйте собаку одну на улице: присматривайте за ней во время прогулок.
  • Будьте осторожны в соцсетях: не публикуйте местоположение питомца и не оставляйте геометки.
  • Используйте GPS-трекеры: 17% владельцев уже применяют такие устройства.
  • Следите за микрочипом и биркой: обновляйте контактные данные в базе.

Важно: в Англии по закону каждая собака должна носить ошейник с биркой, содержащей имя владельца и адрес.

Если ваша собака пропала

  • Обратитесь в полицию и зарегистрируйте кражу.
  • Проверьте базы объявлений о продаже собак.
  • Поделитесь информацией в соцсетях (но без указания точного адреса).

Уточнения

Французский бульдог (фр. bouledogue français) — порода собак.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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